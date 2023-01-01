Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» «Кино для меня — это в первую очередь удовольствие» Катерина Шпица — о своём участии в фестивале импакт-кино «Лампа», о трудностях съёмок телевизионных проектов и об отношениях с Пермью Поделиться Твитнуть

Фотограф: Ирина Заргано

Стилизация: Ксения Акулова

Причёска и макияж: Дарья Акулова

Катерина Шпица — актриса, которая сыграла заметные роли в знаковых российских кинофильмах и сериалах, участница рейтинговых телешоу, звезда красных дорожек… Но Пермь помнит её ученицей выдающегося пермского театрального педагога Марины Оленёвой, актрисой детского театрального коллектива «КОД» и молодёжного театра «Новая драма». Катерина регулярно возвращается в Пермь — для участия в творческих и социальных проектах и на учёбу: даже будучи востребованной артисткой, два года назад она решила, наконец, получить официальное актёрское образование и теперь учится по специальности — в Пермском институте культуры. Обо всём этом она рассказала журналу «Компаньон magazine».

— Катерина, вы являетесь амбассадором фестиваля импакт-кино «Лампа», который пройдёт в этом году в Перми уже в девятый раз. Что интересного ждёт участников и зрителей в этом году?

— Есть вещи, в которых присутствует приятная неизменность, и это как раз про «Лампу». Концепция фестиваля за время его существования существенно не изменилась, а только расширилась и дополнилась. Стало больше номинаций, больше участников, в том числе из иностранных государств. Теперь у нас есть питчинг сценариев импакт-фильмов и даже появились возможности финансирования съёмок картин-победительниц. Главные черты фестиваля: искренние социальные инициативы, гуманизм, духовное объединение общества для взаимопомощи — всё то, без чего цивилизованный мир не сможет выжить, — остаются неизменными.

— В чём заключается ваша роль в фестивале?

— Я неизменный член жюри, смотрю и оцениваю фильмы, участвую в торжественных церемониях и других событиях фестиваля. Свою роль я вижу скромной, её суть отражается в моём личном постулате «Чем смогу — помогу». И это просто и легко: помогать тем, кого любишь, в деле, которое считаешь глобально важным для общества. Я оказываю информационную поддержку и поддерживаю фестиваль своим присутствием, куда бы меня ни позвали поехать, чтобы рассказать миру о нашем ламповом сообществе. Мы, амбассадоры фестиваля, не организовываем какие-либо денежные сборы, мы привлекаем в круг единомышленников людей, которые языком кино говорят о важном, и их зрителей. Известный артист благодаря своему имени может повлиять на большое количество умов, на настроения людей. Для меня было бы странно, имея такой ресурс, этим не воспользоваться.

— Работаете ли вы над какими-то пермскими проектами?

— Вот тут интересная история… Помимо «Лампы», все эти годы у меня по большому счёту не было чисто пермских проектов. Как-то всё не складывалось, и частью визитной карточки города я себя не ощущаю, даже в «Реальных пацанах» по иронии судьбы я сыграла москвичку. Мне не посчастливилось попасть ни в «Географ глобус пропил», ни в картины коллеги-земляка Антона Богданова «Нормальный только я» и «Иван Семёнов». Меня не пригласили ни на одно мероприятие, связанное с 300-летием города. На фестивале «Город встреч» нынче летом я очутилась случайно, благодаря моим приятелям из КВН, которые позвали меня на концерт после игры Первой лиги; на Строгановской премии, которая нынче проходила в Перми, благодаря подруге — режиссёру, сходила за компанию. Я выступала летом в поэтическом спектакле на фестивале «Причал», потому что Пётр Юрков (художественный руководитель музыкального театра «Орфей», дирижёр Пермского академического Театра-Театра, преподаватель ГОУ СПО «Пермский музыкальный колледж», руководитель Академического хора Пермского государственного национального исследовательского университета) — брат моей близкой пермской подруги, и если бы не эта связь, не знаю, решился ли бы он предложить мне сотрудничество. Ещё я приезжала «жюрить» на «Студвесну», но выбрали меня не потому, что я сама из Перми, а потому что в прошлом году судила в Самаре, и организаторы снова меня пригласили.

А на интервью тогда был и вовсе курьёзный случай: журналист меня спросил: «Катерина, вы уже успели познакомиться с Пермью?» Улавливаете тенденцию, да?

Не скрою, мне бы хотелось когда-то по праву стать частью культурного достояния родного города. С моей стороны могу предложить самое искреннее и деятельное участие в судьбе Перми. Я болею за нашу талантливую молодёжь и детей и очень уважаю коллег старшего поколения.

— Вы учитесь в Пермском институте культуры, почему вы выбрали для учёбы именно Пермь?

— Вышло так: в 2021 году институт после долгого перерыва снова открыл набор студентов на заочное отделение по специальности «Артист драматического театра и кино». Об этом поспешила мне сообщить мой первый и главный мастер Марина Андреевна Оленёва. Я и поступила. В Перми два раза в год на три недели мне проще окунуться с головой в учёбу, чем было бы в Москве, всё время провоцирующей удариться в какую-либо деятельность. Ну, и вопрос презренного металла: уровень образования в Перми отличный, а стоимость в несколько раз меньше. А я, как человек ра­циональный, думаю о бюджете семьи. И, конечно, я очень рада, приезжая, видеть друзей и родных.

— Над каким проектом вы сейчас работаете?

— Ох, не люблю о текущих делах и планах, хотя в работе у меня сейчас несколько проектов. Конкретнее могу сказать о том, что уже снято. Летом закончили съёмки третьего сезона сериала «Полярный» (криминальная комедия с Михаилом Пореченковым. — Ред.).

— Какое кино вы сами любите смотреть?

— Зависит от настроения. Я люб­лю разные жанры. И серьёзное кино, и лёгкое для восприятия. Лишь бы был интересный сюжет и хорошая игра артистов.

— А какие свои фильмы могли бы выделить?

— Каждый ценен для меня актёрским опытом, независимо от успеха у зрителя или популярности. Есть блокбастеры «Экипаж» и «Метро», которым, по их свойствам, нетрудно было проложить кратчайшую дорогу к зрителю. Есть сериалы, полюбившиеся широкому зрителю и быстро ставшие популярными благодаря телевизионному прайм-тайму. И есть другие фильмы: и тёплые, и искренние, глубокие, и смешные, и трогательные, у которых путь к зрителю тем не менее более тернистый. Например, «Расправляя крылья», «Молодое вино», «День города», «Огни притона» или сериалы «Детки» и «У каждого своя война».

С 14 сентября в прокате художественный фильм в стихах «У людей так бывает». Я нежно его люблю и горжусь им, теперь дело за зрителем!

— Есть ли у вас какой-то свой, личный запрос на роли? Может, есть какая-то конкретная роль, которую вы бы хотели сыграть?

— Я открыта для любых экспериментов.

— Вы участвовали в нескольких телевизионных проектах, таких как «Танцы со звёздами», «Ледниковый период», «Точь-в-точь» и других. Понравился ли вам этот опыт? Хотели бы повторить?

— Очень понравилось, но, пожалуй, свою чашу этого экстрима я испила до дна, больше не хочу. Хотя это было феерически интересно, очень трудно, но бесценно с точки зрения творчества. Когда-то меня очень удивило, что многие творцы из нашего цеха относятся к участию актёров в этих шоу пренебрежительно. Один очень известный российский режиссёр, когда я только закончила «Ледниковый», как-то мне сказал, что никогда в своих картинах меня снимать не будет, так как после «Ледникового периода» я у зрителя ни с чем другим ассоциироваться не буду. 10 лет спустя никак не могу с ним согласиться при всём уважении к его таланту. Люди на улицах узнают и просят сфотографироваться, говоря мне приятные слова о моих ролях в фильмах и сериалах. За всю мою жизнь ещё ни разу не было такого, чтобы незнакомый человек в первую очередь упомянул бы «Ледниковый» и сказал, например: «Вы моя любимая артистка-фигуристка! Вы так круто катались со Стависким (Максим Ставиский, российский фигурист, партнёр Катерины Шпицы в шоу «Ледниковый период». — Ред.), да ещё и приз зрительских симпатий взяли! Можно я с вами сфотографируюсь?»

В том диалоге с режиссёром я пыталась доказать, что «Ледниковый период» — это мощная работа команды и самого артиста, мы с Максом станцевали на льду 17 мини-спектаклей, каждый готовился всего за неделю. Это сильная школа жизни.

Там, среди этих спортсменов-артистов, огромная концентрация талантов на квадратный метр. Это и физическое испытание, волнуешься так, как не волнуешься в театре перед выходом на сцену! А на льду ещё и падать больно, и обидно, когда что-то не получается, особенно если уже получалось на тренировке. И несправедливость бывала. Такой труд заслуживает по крайней мере уважения. Убеждала как могла. Безуспешно. С тем режиссёром мы так никогда больше в кино и не поработали. Но я не жалею, это мой путь.

На «Танцах» тоже было сложно, и, хоть это были уже не коньки, а паркет, я и там умудрилась травмироваться — в одном из номеров на генеральном прогоне, когда я сидела внутри муляжа автомобиля, конструкция начала складываться и «сложилась» мне на голову. Помимо очень сильных физических нагрузок, у меня всё время было ощущение несправедливости: члены жюри будто уличали меня в том, что я раньше занималась бальными и латиноамериканскими танцами, но ведь это не так, я училась им с нуля, занимаясь по три часа каждый день проекта. Вместо того чтобы от души похвалить, поддержать, вворачивали упрёки. Хочу ли я повторения такой эмоциональной истории? Пожалуй, нет. Возможно, к этому нужно проще относиться, но не с моим характером.

— То есть в кино для вас таких эмо­циональных встрясок меньше?

— Кино для меня — это в первую очередь удовольствие. Да, там приходится иногда терпеть и холод, и жару, и голод, постоянно чего-то ждать, но это меня не особо напрягает. В кино я как рыба в воде. Всё-таки кино — это не шоу, где прямо здесь и сейчас без права на дубль нужно выдать высокий результат, не сплоховать. Любой кинопроект имеет долгую подготовку. В нём мало места для непреодолимых неожиданностей. И сильная эмоциональность и трепетность в нём только на руку, в отличие от спорта. Моя основная профессия — кино и театр. Остальное — только яркие штрихи, добавляющие красок картине. А над всем этим я прежде всего человек, имеющий свою систему ценностей и старающийся быть полезным обществу.

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