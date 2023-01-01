Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Что посетить, послушать и посмотреть в ближайшие семь дней
В течение ближайших семи дней в Перми и Пермском крае – очередной шквал выставок, музыкальных вечеров и других премьер. Гостей ждут фестиваль «Осень в Хохловке», стрит-фуд фестиваль «Обед у Пастернака» и даже презентация альбома профессионального гусляра. На сцене Театра-Театра пройдут гастроли старейшего национального театра России – Татарского академического театра им. Г. Камала, солисты Пермской краевой филармонии представят новую концертную программу, а детей и их родителей ждут на заключительной встрече на тему импакт-кино детского киноклуба «Лампа».
В ближайший уикэнд пройдёт XII Пермский краевой книжный
форум «Перммолодёжь» (6+). Официальное открытие форума состоится 22 сентября в
11:00 во Дворце детского творчества (ул. Сибирская, 27). Участники обсудят
различные подходы к продвижению книг и чтения среди молодёжи.
Второй день форума, 23 сентября, пройдёт в Центральной
городской библиотеке им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). Будут работать четыре
тематические площадки: «Про интересы», «Про текст», «Про кино» и «Про науку».
В рамках площадки «Про интересы» участники обсудят вопросы
развития настольных и компьютерных игр, комикс-культуры и субкультуры аниме.
Также в программе лекция по 3D-моделированию, косплей-дефиле и выставка
комиксов. «Про текст» приглашает на творческие встречи с переводчиком и
лингвистом Александром Грузбергом (в 13:00), с писательницами Ольгой
Апреликовой и Евгенией Некрасовой и другими «книжными» людьми. Площадка «Про
кино» станет местом просмотра игровых и документальных фильмов. Здесь же
состоится встреча с хедлайнером форума, писателем и режиссёром авторского
независимого кино Арсением Гончуковым. На площадке «Про науку» предприниматель
Евгений Хрычкин и директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров проведут
выездное заседание дискуссионного клуба Технопарка. Участники обсудят
особенности нон-фикшн литературы, её объективность и реалистичность.
Завершающим событием форума станет тематическая музыкальная
арт-встреча в атриуме библиотеки. Состоится выступление трёх музыкальных групп:
кавер-группы Dozen Doors, инди-дуэта The Boat и фолк-рок группы Mythistory.
Дом детского творчества, 22 сентября в 11.00; Дом Смышляева, 23 сентября
На большой сцене Театра-Театра пройдут гастроли старейшего национального театра России – Татарского академического театра им. Галиасгара Камала. Пермяков ждут два драматических спектакля: 25 сентября в 19:00 – «И это жизнь?../ Тормышмы бу?..» (18+), а 26 сентября в 19:00 – «Осенний отголосок / Көзге кайтаваз» (12+). «И это жизнь?..» (18+) – история о татарском Обломове в современном обличье; за блистательные актёрские работы, режиссёрские находки и сильные визуальные решения спектакль получил шесть номинаций на премию «Золотая маска» в 2018-м, в том числе как лучший спектакль большой формы. «Осенний отголосок» (12+) – премьера нынешнего года, добрая комедия о профессорской семье, жизненная история про «не сотвори себе кумира», про то, «что в каждой избушке свои погремушки», про сохранение татарского языка и про то, как важно научить подрастающее поколение помнить о своих корнях. Оба спектакля будут исполняться на татарском языке и сопровождаться синхронным переводом на русский язык, каждому зрителю будет предоставлена гарнитура.
Пермский академический Театр-Театр, 25 и 26 сентября в 19:00
Здесь же проходит серия премьерных показов оперы «Сердце
Пармы» (16+). Опера по мотивам одноимённого романа российского
писателя Алексея Иванова представляет собой образец синтетического искусства:
вокал, пластика, драматическое существование актёров соединяются с элементами
кукольного театра и эффектной сценографией.
Творческая команда спектакля: композитор Александр
Платонов, режиссёр и хореограф Олег Глушков, дирижёр-постановщик Кирилл
Бузмаков, художник-сценограф Маша Левина, художник по костюмам Полина Гречко,
художник по свету Иван Виноградов, режиссёр по пластике Ксения Малинина.
Театр организует для зрителей три тематические выставки. В
нижнем фойе зрители смогут познакомиться с изображениями и легендами пермского
звериного стиля в экспозиции «Духи Пармы». В верхнем фойе разместится выставка
фотографий Юрия Чернова, Александра Панькова, Павла Жигалова и Сергея Харина «В
сердце пармы» с авторскими снимками природы Пермского края, а также выставка
эскизов костюмов и сценографии оперы.
24 сентября, в финале премьерной серии, все желающие зрители
смогут посетить бесплатную лекцию музыковеда, музыкального критика Юлии
Бедеровой (Москва), посвящённую современному музыкальному театру. Начало в 16:00, вход по билетам на оперу «Сердце Пармы».
Театр-Театр, 22 сентября в 19:00, 23 и 24 сентября в 14:00 и
18:00
На этой неделе состоится заключительная встреча на тему
импакт-кино детского киноклуба «Лампа» (6+). Тема встречи – «Свет людей
«Лампа». Родители вместе с детьми познакомятся с фильмами Международного
кинофестиваля «ЛАМПА» и получат ответы на важные вопросы о формировании
ценностных ориентиров в мире ребёнка. В программе: совместный просмотр добрых
фильмов и их обсуждение. У каждого будет возможность высказать свою точку
зрения и услышать мнение других. Также гостей ждёт интерактивная программа –
квизы, конкурсы и многое другое.
ТРЦ iMall «Эспланада», кинотеатр Cinema 5, 23 сентября в
15:00
В Перми состоится предпоказ и обсуждение первой и второй
серий фильма «Плакса» (16+) – музыкальной драмы, посвящённой теме школьного
буллинга. Жители столицы Прикамья посмотрят первую и вторую серии сериала на
трое суток раньше всероссийской цифровой премьеры. За несколько минут до
премьеры на площадке выступит пермская группа «Дискаверы» с композицией
«Девочка-плакса» из саундтрека сериала.
По сюжету главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова) —
вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После элитной гимназии
на Рублёвке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы.
Справляться с проблемами и слезами героине помогает музыка и группа, которую
она собрала вместе с другими учениками.
После предпремьерного показа состоится паблик-ток на тему
буллинга.
Пространство «Часовой завод», 25 сентября в 19:00
С премьерой программы «Мы для песни рождены» (6+) выступят
солисты Пермской краевой филармонии – Гульназ Гарипова (фортепиано) и Эдуард
Морозов (баритон, бас). Лауреат всероссийских и международных
конкурсов-фестивалей Гульназ Гарипова и участник «Хорус-квартета», солист
Пермского театра оперы и балета Эдуард Морозов приглашают в мир советских
песен. Артисты предлагают совершить музыкальное путешествие в страну, которой
сейчас нет на карте, но она в памяти не одного поколения людей.
Органный концертный зал, 25 сентября в 19:00
Популярный артист балета Сергей Полунин выступит в Перми с
балетом «Распутин» (12+). Хореограф Юка Ойши создала этот балет специально для
сезона выступлений Сергея Полунина в лондонском театре Palladium, где и
состоялась мировая премьера постановки. Оригинальную музыку для балета
«Распутин» написал композитор Кирилл Рихтер, а костюмы создала модельер Ульяна
Сергеенко.
Дворец культуры им. Солдатова, 29 сентября в 19:00
В «Хохловке» пройдёт фестиваль «Осень в Хохловке: от Михаила
и Рождества Пресвятой Богородицы до Петра и Павла-рябинников» (6+). В этот
период завершалась жатва и сбор овощей, начинался сбор рябины, а в
благодарность за помощь устраивали общие трапезы и игры. В программе праздника:
выступление певческих коллективов, детские игры, мастер-класс по приготовлению
местных блюд из капусты и рябины и многое другое.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 23 сентября с
11:00
Во Всеволодо-Вильве пройдёт фестиваль уличной еды «Обед у
Пастернака» (0+). Гостей ждут прогулка по музею, рассказ о гастрономических
традициях семьи Пастернака, обед на свежем воздухе, чаепитие и конкурс дачных
овощей и фруктов.
Всеволодо-Вильва, Дом Пастернака, 23 сентября с 13:00
«Горьковка» приглашает на открытие выставки фотографий работ
пермского скульптора-монументалиста Алексея Залазаева (0+). На лестничных
пролётах будут демонстрироваться 52 фотографии из каталога работ Залазаева,
среди них – гигантские статуи из дерева и никелевого сплава, которые
представляли русское авангардное искусство на международных выставках в Перми,
Санкт-Петербурге, Москве, Дюссельдорфе, Копенгагене, Париже.
Пермская краевая библиотека им. Горького, 25 сентября в
16:00
В Арт-резиденции открылась персональная выставка другого
известного пермского художника – Алексея Мургина – «Пространство живописи» (0+).
Экспонируется более 20 художественных произведений, выполненных с 2001
по 2023 год.
Пермская арт-резиденция, до 15 октября
В Перми открывается выставка современного российского
художника Зорикто Доржиева (Zorikto) «Новая степь» (6+). На ней будет
представлена живопись, графика, скульптура и медиа-арт. В интерпретации Зорикто
современная мировая цивилизация – степь, где люди, словно кочевники, находятся
в странствиях и бесконечном поиске. В своих работах художник рассказывает о
миграциях и трансформациях самых разных образов и икон.
Центральный выставочный зал, с 22 сентября
В Перми пройдёт презентация альбома профессионального
гусляра Ольги Глазовой «Лето и Лес» (0+).
Ольга Глазова – ведущий популяризатор гуслей в неакадемической музыкальной
среде, автор четырёх альбомов, первый гусляр группы «Аквариум», участница шоу
«Успех» на телеканале СТС и других телешоу. На презентации зрители услышат песни,
сказки и колыбельные из нового альбома в концертном исполнении с приглашёнными
музыкантами.
Частная филармония «Триумф», 24 сентября в 18:00
Также в «Триумфе» стартует новый музыкальный цикл – LiederAbend
(12+), камерные вокальные вечера в традициях немецкого романтизма, объединённые
общей идеей: интимная обстановка позволяет говорить музыкой о самых личных
вещах, уделять особое внимание малейшим деталям и создавать концерт, где каждое
слово и звук драгоценны. В концерте примут участие Наталья Буклага (меццо-сопрано),
Ольга Бочкарёва (фортепиано) и Роман Ефимов (виолончель). В программе –
произведения Шуберта, Шумана, Брамса и других композиторов.
Частная филармония «Триумф», 25 сентября в 20:00
С концертом камерной музыки Ренессанса и раннего барокко для
голоса и лютни (12+) выступят артистка хора musicAeterna Элени-Лидия Стамеллу
(сопрано) и музыкальный руководитель фестиваля «Золотой век. Александрийская карусель»
Константин Щенников-Архаров (лютня).
Частная филармония «Триумф», 26 сентября в 19:00
Вечер камерной музыки проведут артисты Пермской оперы. В
программе «Времена года: отражения лета» (12+) прозвучат сочинения Феликса
Мендельсона-Бартольди, Гектора Берлиоза, Клода Дебюсси, Артюра Онеггера, Сесиль
Шаминад, Петра Чайковского, Антона Аренского, Сергея Ляпунова и других
композиторов.
Дом Смышляева, 26 сентября в 19:00
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