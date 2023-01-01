Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что посетить, послушать и посмотреть в ближайшие семь дней Поделиться Твитнуть

Фрагмент спектакля «Сердце Пармы» (16+)

Сергей Харин

В течение ближайших семи дней в Перми и Пермском крае – очередной шквал выставок, музыкальных вечеров и других премьер. Гостей ждут фестиваль «Осень в Хохловке», стрит-фуд фестиваль «Обед у Пастернака» и даже презентация альбома профессионального гусляра. На сцене Театра-Театра пройдут гастроли старейшего национального театра России – Татарского академического театра им. Г. Камала, солисты Пермской краевой филармонии представят новую концертную программу, а детей и их родителей ждут на заключительной встрече на тему импакт-кино детского киноклуба «Лампа».

В ближайший уикэнд пройдёт XII Пермский краевой книжный форум «Перммолодёжь» (6+). Официальное открытие форума состоится 22 сентября в 11:00 во Дворце детского творчества (ул. Сибирская, 27). Участники обсудят различные подходы к продвижению книг и чтения среди молодёжи.

Второй день форума, 23 сентября, пройдёт в Центральной городской библиотеке им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). Будут работать четыре тематические площадки: «Про интересы», «Про текст», «Про кино» и «Про науку».

В рамках площадки «Про интересы» участники обсудят вопросы развития настольных и компьютерных игр, комикс-культуры и субкультуры аниме. Также в программе лекция по 3D-моделированию, косплей-дефиле и выставка комиксов. «Про текст» приглашает на творческие встречи с переводчиком и лингвистом Александром Грузбергом (в 13:00), с писательницами Ольгой Апреликовой и Евгенией Некрасовой и другими «книжными» людьми. Площадка «Про кино» станет местом просмотра игровых и документальных фильмов. Здесь же состоится встреча с хедлайнером форума, писателем и режиссёром авторского независимого кино Арсением Гончуковым. На площадке «Про науку» предприниматель Евгений Хрычкин и директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров проведут выездное заседание дискуссионного клуба Технопарка. Участники обсудят особенности нон-фикшн литературы, её объективность и реалистичность.

Завершающим событием форума станет тематическая музыкальная арт-встреча в атриуме библиотеки. Состоится выступление трёх музыкальных групп: кавер-группы Dozen Doors, инди-дуэта The Boat и фолк-рок группы Mythistory.

Дом детского творчества, 22 сентября в 11.00; Дом Смышляева, 23 сентября

На большой сцене Театра-Театра пройдут гастроли старейшего национального театра России – Татарского академического театра им. Галиасгара Камала. Пермяков ждут два драматических спектакля: 25 сентября в 19:00 – «И это жизнь?../ Тормышмы бу?..» (18+), а 26 сентября в 19:00 – «Осенний отголосок / Көзге кайтаваз» (12+). «И это жизнь?..» (18+) – история о татарском Обломове в современном обличье; за блистательные актёрские работы, режиссёрские находки и сильные визуальные решения спектакль получил шесть номинаций на премию «Золотая маска» в 2018-м, в том числе как лучший спектакль большой формы. «Осенний отголосок» (12+) – премьера нынешнего года, добрая комедия о профессорской семье, жизненная история про «не сотвори себе кумира», про то, «что в каждой избушке свои погремушки», про сохранение татарского языка и про то, как важно научить подрастающее поколение помнить о своих корнях. Оба спектакля будут исполняться на татарском языке и сопровождаться синхронным переводом на русский язык, каждому зрителю будет предоставлена гарнитура.

Пермский академический Театр-Театр, 25 и 26 сентября в 19:00

Фрагмент спектакля «Сердце Пармы» (16+)

Сергей Харин

Здесь же проходит серия премьерных показов оперы «Сердце Пармы» (16+). Опера по мотивам одноимённого романа российского писателя Алексея Иванова представляет собой образец синтетического искусства: вокал, пластика, драматическое существование актёров соединяются с элементами кукольного театра и эффектной сценографией.

Творческая команда спектакля: композитор Александр Платонов, режиссёр и хореограф Олег Глушков, дирижёр-постановщик Кирилл Бузмаков, художник-сценограф Маша Левина, художник по костюмам Полина Гречко, художник по свету Иван Виноградов, режиссёр по пластике Ксения Малинина.

Театр организует для зрителей три тематические выставки. В нижнем фойе зрители смогут познакомиться с изображениями и легендами пермского звериного стиля в экспозиции «Духи Пармы». В верхнем фойе разместится выставка фотографий Юрия Чернова, Александра Панькова, Павла Жигалова и Сергея Харина «В сердце пармы» с авторскими снимками природы Пермского края, а также выставка эскизов костюмов и сценографии оперы.

24 сентября, в финале премьерной серии, все желающие зрители смогут посетить бесплатную лекцию музыковеда, музыкального критика Юлии Бедеровой (Москва), посвящённую современному музыкальному театру. Начало в 16:00, вход по билетам на оперу «Сердце Пармы».

Театр-Театр, 22 сентября в 19:00, 23 и 24 сентября в 14:00 и 18:00

Фрагмент спектакля «Сердце Пармы» (16+)

Сергей Харин

На этой неделе состоится заключительная встреча на тему импакт-кино детского киноклуба «Лампа» (6+). Тема встречи – «Свет людей «Лампа». Родители вместе с детьми познакомятся с фильмами Международного кинофестиваля «ЛАМПА» и получат ответы на важные вопросы о формировании ценностных ориентиров в мире ребёнка. В программе: совместный просмотр добрых фильмов и их обсуждение. У каждого будет возможность высказать свою точку зрения и услышать мнение других. Также гостей ждёт интерактивная программа – квизы, конкурсы и многое другое.

ТРЦ iMall «Эспланада», кинотеатр Cinema 5, 23 сентября в 15:00

В Перми состоится предпоказ и обсуждение первой и второй серий фильма «Плакса» (16+) – музыкальной драмы, посвящённой теме школьного буллинга. Жители столицы Прикамья посмотрят первую и вторую серии сериала на трое суток раньше всероссийской цифровой премьеры. За несколько минут до премьеры на площадке выступит пермская группа «Дискаверы» с композицией «Девочка-плакса» из саундтрека сериала.

По сюжету главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова) — вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После элитной гимназии на Рублёвке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы. Справляться с проблемами и слезами героине помогает музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками.

После предпремьерного показа состоится паблик-ток на тему буллинга.

Пространство «Часовой завод», 25 сентября в 19:00

С премьерой программы «Мы для песни рождены» (6+) выступят солисты Пермской краевой филармонии – Гульназ Гарипова (фортепиано) и Эдуард Морозов (баритон, бас). Лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей Гульназ Гарипова и участник «Хорус-квартета», солист Пермского театра оперы и балета Эдуард Морозов приглашают в мир советских песен. Артисты предлагают совершить музыкальное путешествие в страну, которой сейчас нет на карте, но она в памяти не одного поколения людей.

Органный концертный зал, 25 сентября в 19:00

Популярный артист балета Сергей Полунин выступит в Перми с балетом «Распутин» (12+). Хореограф Юка Ойши создала этот балет специально для сезона выступлений Сергея Полунина в лондонском театре Palladium, где и состоялась мировая премьера постановки. Оригинальную музыку для балета «Распутин» написал композитор Кирилл Рихтер, а костюмы создала модельер Ульяна Сергеенко.

Дворец культуры им. Солдатова, 29 сентября в 19:00

В «Хохловке» пройдёт фестиваль «Осень в Хохловке: от Михаила и Рождества Пресвятой Богородицы до Петра и Павла-рябинников» (6+). В этот период завершалась жатва и сбор овощей, начинался сбор рябины, а в благодарность за помощь устраивали общие трапезы и игры. В программе праздника: выступление певческих коллективов, детские игры, мастер-класс по приготовлению местных блюд из капусты и рябины и многое другое.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 23 сентября с 11:00

Во Всеволодо-Вильве пройдёт фестиваль уличной еды «Обед у Пастернака» (0+). Гостей ждут прогулка по музею, рассказ о гастрономических традициях семьи Пастернака, обед на свежем воздухе, чаепитие и конкурс дачных овощей и фруктов.

Всеволодо-Вильва, Дом Пастернака, 23 сентября с 13:00

«Горьковка» приглашает на открытие выставки фотографий работ пермского скульптора-монументалиста Алексея Залазаева (0+). На лестничных пролётах будут демонстрироваться 52 фотографии из каталога работ Залазаева, среди них – гигантские статуи из дерева и никелевого сплава, которые представляли русское авангардное искусство на международных выставках в Перми, Санкт-Петербурге, Москве, Дюссельдорфе, Копенгагене, Париже.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 25 сентября в 16:00

В Арт-резиденции открылась персональная выставка другого известного пермского художника – Алексея Мургина – «Пространство живописи» (0+). Экспонируется более 20 художественных произведений, выполненных с 2001 по 2023 год.

Пермская арт-резиденция, до 15 октября

В Перми открывается выставка современного российского художника Зорикто Доржиева (Zorikto) «Новая степь» (6+). На ней будет представлена живопись, графика, скульптура и медиа-арт. В интерпретации Зорикто современная мировая цивилизация – степь, где люди, словно кочевники, находятся в странствиях и бесконечном поиске. В своих работах художник рассказывает о миграциях и трансформациях самых разных образов и икон.

Центральный выставочный зал, с 22 сентября

В Перми пройдёт презентация альбома профессионального гусляра Ольги Глазовой «Лето и Лес» (0+). Ольга Глазова – ведущий популяризатор гуслей в неакадемической музыкальной среде, автор четырёх альбомов, первый гусляр группы «Аквариум», участница шоу «Успех» на телеканале СТС и других телешоу. На презентации зрители услышат песни, сказки и колыбельные из нового альбома в концертном исполнении с приглашёнными музыкантами.

Частная филармония «Триумф», 24 сентября в 18:00

Также в «Триумфе» стартует новый музыкальный цикл – LiederAbend (12+), камерные вокальные вечера в традициях немецкого романтизма, объединённые общей идеей: интимная обстановка позволяет говорить музыкой о самых личных вещах, уделять особое внимание малейшим деталям и создавать концерт, где каждое слово и звук драгоценны. В концерте примут участие Наталья Буклага (меццо-сопрано), Ольга Бочкарёва (фортепиано) и Роман Ефимов (виолончель). В программе – произведения Шуберта, Шумана, Брамса и других композиторов.

Частная филармония «Триумф», 25 сентября в 20:00

С концертом камерной музыки Ренессанса и раннего барокко для голоса и лютни (12+) выступят артистка хора musicAeterna Элени-Лидия Стамеллу (сопрано) и музыкальный руководитель фестиваля «Золотой век. Александрийская карусель» Константин Щенников-Архаров (лютня).

Частная филармония «Триумф», 26 сентября в 19:00

Вечер камерной музыки проведут артисты Пермской оперы. В программе «Времена года: отражения лета» (12+) прозвучат сочинения Феликса Мендельсона-Бартольди, Гектора Берлиоза, Клода Дебюсси, Артюра Онеггера, Сесиль Шаминад, Петра Чайковского, Антона Аренского, Сергея Ляпунова и других композиторов.

Дом Смышляева, 26 сентября в 19:00

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