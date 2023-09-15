Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новую воду… Театр «Балет Евгения Панфилова» открыл сезон в собственном новом зале Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Не только Пермская галерея и музей PERMM получают в год 300-летия Перми новые помещения: повезло и театру «Балет Евгения Панфилова». Свой 37-й сезон он открыл на долгожданной новой сцене.

«Эта сцена выношенная, она выстраданная», — сказала на пресс-конференции по случаю открытия директор театра Марина Несенчук. «Об этом можно долго говорить с замиранием сердца», — вторит ей художественный руководитель Сергей Райник. По его словам, 37 лет театр жил «в раздрае и шизофрении» оттого, что не чувствовалось чёткой границы между бытом и сценой, между повседневностью репетиций и финальным волшебством сценического действа. Сейчас благодаря новому залу в наконец-то принятом в эксплуатацию Дворце молодёжи это волшебство было создано.

Процесс подготовки и строительства пристроя к Дворцу молодёжи был небыстрый — от первого проекта до принятия в эксплуатацию прошло около семи лет. «Мы до конца не верили, — признаётся Марина Несенчук, — потому что очень сложно создавать новое пространство в уже построенном здании».

Виталий Кокшаров

Четырёхэтажный пристрой решил сразу несколько проблем, которые мешали театру развиваться. Расширились репетиционные площади, появились большие костюмерные и удобные гримёрки, новые офисы и даже собственная кухня-столовая, а главное — зал, специально приспособленный под нужды современного танца: он способен трансформироваться и благодаря телескопической трибуне превращаться из авангардного «блэк бокса» в классический зрительский амфитеатр; в нём предусмотрен специальный балетный пол, а также самое современное звуковое и световое оборудование.

При этом театр не потерял старые, «намоленные» балетные классы, в которых работал Евгений Панфилов ещё во времена создания самодеятельного коллектива «Импульс». Вся история театра и его основателя связаны с этим зданием — бывшим ДК завода им. Дзержинского, поэтому тот факт, что табличка «Театр «Балет Евгения Панфилова» появилась именно здесь, — это исторически справедливо; а ведь рассматривались самые разные варианты — от переезда театра в другие здания до нового строительства.

Виталий Кокшаров

В новом зале всего 116 мест, правда, есть ещё балкон, но там такой высокий барьер, что с сидячих мест большую часть зала не видно. «Мы ещё должны придумать, что с этим балконом делать», — говорит Марина Несенчук.

Сергей Райник выразил надежду на дружеские и добрососедские отношения с Дворцом молодёжи: в основном, большом зале дворца тоже прошла реконструкция, и крупноформатные спектакли, такие как панфиловская классика — «Ромео и Джульетта», «БлокАда», а также премьеры новых постановок будут идти именно там.

Виталий Кокшаров

Планы театра на нынешний сезон полностью сформированы, уже обсуждаются перспективы на 2025 год. Сезон открывается программой «Дивертисменты босиком», где собраны миниатюры, которые, по мнению Сергея Райника, наилучшим образом демонстрируют сегодняшнюю форму театральной труппы и мышление «панфиловских» хореографов.

Театр намерен следовать избранной стратегии — реанимировать знаменитые постановки Евгения Панфилова, ставить собственные спектакли, активно работать с приглашёнными постановщиками.

26, 27, 28 сентября пройдёт премьерная серия показов нового спектакля «Орфей и Эвридика» (12+) — постановки выдающегося хореографа Константина Кейхеля на специально написанную новую музыку. «Это будет большой сюрприз для Перми. Так «панфиловцы» ещё не танцевали», — заинтриговал публику Сергей Райник.

Планируется восстановление знаменитого спектакля Евгения Панфилова «Болеро»: «У нас прекрасный мужской состав и педагоги-репетиторы, которые танцевали этот спектакль, в том числе главный хореограф театра Алексей Расторгуев», — говорит Райник.

В честь открытия театрального сезона 14 сентября театр показал небольшой дивертисмент, который отлично продемонстрировал возможности нового зала, в первую очередь световые и звуковые. Однако, по мнению художественного руководителя театра, просто взять и начать работать в новом помещении не получится: изменения заставят театр полностью пересмотреть свой образ жизни.

Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова»:

— Мы впервые входим в новую воду стационарного, репертуарного театра. Для нас это стресс. Это не на сезон, не на два, а на пять-шесть лет, но мы этого не боимся. Понадобится новая концепция, новая идеология, новое соотношение экспериментальных работ и зарекомендовавших себя, популярных у зрителя спектаклей. Мы будем пробовать, пока не получим сбалансированный результат. «Панфиловцам» не привыкать к испытаниям, пусть это новое испытание станет самым приятным в истории театра.

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