Алёна Морозова Навести мосты В Прикамье реализуется программа по ремонту мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Пермском крае продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. В частности, в рамках нацпроекта будет приведено в нормативное состояние 19 мостов и путепроводов.

Мост через реку Вишера в Чердынском городском округе

Первым объектом, который сдали в 2023 году, стал самый большой мост в программе — мост через реку Вишеру в Чердынском городском округе. В порядок привели не только сам мост, но и подходы к нему на автомобильной дороге регионального значения Губдор — Чердынь. Объект расположен на въезде в посёлок Рябинино и является основной транспортной артерией, связывающей городской округ с центральной частью региона и соседними округами. Это самое крупное мостовое сооружение муниципалитета — его протяжённость вместе с подходами составляет 709 м, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Отметим, мост был построен в 1998 году и с тех пор ни разу не ремонтировался, в том числе из-за его особенностей — он не только длинный, но ещё и высокий. Работы были начаты в 2022 году, подрядчиком выступило ООО «Универсал-Строй». В ходе ремонта были заменены некоторые подферменники на опорах, отремонтированы деформационные швы, заменено дорожное полотно и отремонтированы тротуары. На протяжении всего моста были заменены опоры и светильники наружного освещения. Также для соблюдения норм экологической безопасности на откосах и возле опор были обустроены локальные очистные сооружения, благодаря чему дождевые стоки с моста проходят через специальные фильтры и выводятся в слив уже в очищенном виде.

Следующим стал мост, ремонт которого был начат в 2023 году: сооружение общей протяжённостью 9,39 м проходит через ручей на автомобильной дороге регионального значения Очёр — Верещагино — Сива. Несмотря на небольшие размеры, этот мост играет очень важную роль не только для местных жителей, но и для большого количества прикамцев из других территорий. Автомобильная дорога, на которой он расположен, обеспечивает транспортные связи между населёнными пунктами Очёрского, Верещагинского и Сивинского муниципальных округов. Также магистраль имеет выходы на автодороги федерального значения М7 «Волга» и Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Как рассказали в минтрансе Прикамья, мост был построен в 1986 году, в 2014 году его впервые капитально отремонтировали. Однако к моменту включения в программу объект вновь требовал обновления. Например, из-за высокой нагрузки на мосту наблюдалось оползание габионных конструкций по правому берегу ручья, а также деформация железобетонных элементов конструкции.

В ведомстве отмечают, что сейчас мост фактически построен заново. Теперь на месте старого аварийного сооружения появилась новая надёжная арочная конструкция и габионы. Также на откосе насыпи оборудованы локальные очистные сооружения, которых ранее не было. Это монолитный железобетонный колодец с устроенным внутри фильтром. Вода с проезжей части, попадая через верх в колодец, нисходящим потоком проходит систему очистки и через трубу, расположенную внизу, вытекает наружу в лоток на откосе насыпи. «Также было уложено новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части моста и нанесена дорожная разметка. Для пешеходов с обеих сторон обустроены тротуары», — рассказали в подрядной организации ООО «МостСтройГарант».

Летом завершились работы сразу на двух мостах, расположенных на дороге Кукуштан — Чайковский: через реку Берёзовую и через реку Пизьму. Оба объекта расположены в Осинском районе Пермского края. На обоих объектах был проведён ремонт опор, пролётных строений и мостового полотна, уложен новый асфальтобетон на проезжей и пешеходной частях.

Буквально на днях завершились работы в Куединском округе на мосту через реку Карпаты в селе Большая Уса. Как сообщили в минтрансе Прикамья, подрядчик полностью разобрал мостовое полотно на объекте, после чего строителям предстояло полностью его восстановить. «По контракту выполнены работы по омоноличиванию швов, укладке основного и защитного слоёв асфальта, а также слоя гидроизоляции. На мосту обустроены пешеходные части, которых не существовало ранее. Также установлены барьерные и перильные ограждения», — пояснил представитель подрядчика. Кроме того, были устранены пучинистые участки на протяжении 150 м на подходах к мосту. Это не единственный мост, который приводят в порядок в селе: сейчас завершаются работы на втором мосту — через реку Большая Уса. Строители обещают завершить работы раньше срока и сдать его в эксплуатацию уже до конца сентября 2023 года.

Мост через ручей на автомобильной дороге регионального значения Очер – Верещагино – Сива

Мосты расположены на автомобильной дороге Куеда — Большая Уса. Эти объекты являются ключевой частью автомобильной дороги, которая связывает между собой Чернушку, Куеду и Чусовой. Оба моста были построены в 2000 году, при этом капитальный ремонт сооружений никогда не проводился.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что федеральная программа «Мосты и путепроводы» нацпроекта имеет большое значение для содержания в нормативном состоянии дорожной сети в регионе, в том числе в части снижения аварийности. «Мы справились с программой 2022 года: отремонтировано 11 мостов в Пермском, Добрянском, Частинском, Юсьвинском, Кочёвском, Уинском, Бардымском и других муниципалитетах. Ещё на одном, как и планировалось, должны завершить работы в этом году. Очень важно и в 2023 году продолжать проводить работы на высоком уровне под чётким контролем профильного министерства и глав муниципалитетов. Успешная реализация программы в регионе позволит нам привести в нормативное состояние искусственные сооружения, что благоприятно повлияет на безопасность дорожного движения», — акцентировал глава Прикамья.

В краевом минтрансе добавили, что все объекты проинспектированы специальной комиссией, в состав которой входят представители министерства и Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. В ходе проверок замечаний выявлено не было. Также перед выходом комиссии в обязательном порядке на объектах берутся пробы. По результатам лабораторных исследований принимается решение о приёмке объектов: если у специалистов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчики за свой счёт должны уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания. Пробы берутся в нескольких местах непосредственно на отремонтированном участке и доставляются в лабораторию для подробных исследований.

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