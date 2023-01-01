Светлана Федотова писатель Хозяин севера В Соликамске простились с Виктором Барановым, возглавлявшим Соликамскбумпром 30 лет и ещё почти три года Поделиться Твитнуть

Припарковаться рядом с ДК «Бумажник» в тот день было нереально: на сотни метров обочина была занята автомобилями. Проводить в последний путь человека, который был одним из самых уважаемых людей этого региона, приехали как депутаты Законодательного собрания Пермского края, члены правительства, партнёры, коллеги, друзья, так и классические старушки в платочках. Последние, тяжело опираясь на трости, пробирались поближе к перилам балкона, чтобы вглядеться в последний раз в лицо настоящего хозяина этих мест.

Море цветов, оркестр, почётный караул — всё как положено. Был венок и от Петра Кондрашова, который когда-то возглавлял предприятие «Сильвинит» — один из трёх китов, на которых держался Соликамск. Третьим китом был Соликамский магниевый завод, им руководил Анатолий Щелконогов. Все трое — Баранов, Кондрашов и Щелконогов — возглавили свои предприятия примерно в одно время, на излёте перестройки, и у каждого была своя стратегия, результаты которой в полной мере видны только сейчас.

Виктор Иванович принял руководство комбинатом в 1990 году — в самое непростое для всей страны время.

Сам он родом из Свердловска, там же получил высшее образование, окончив Уральский лесотехнический институт. В 1976 году Виктор Иванович приехал по распределению на Соликамский ЦБК, где возглавил первую в отрасли лабораторию вибродиагностики. Пройдя насыщенный путь, состоялся как профессионал высочайшего уровня, что называется, «вырос на производстве».

Рассказывают, что в конце 1980-х — начале 1990-х, когда начались первые поездки за рубеж, все покупали себе костюмы и видеомагнитофоны, а он — инструмент для оборудования на своём предприятии.

Геннадий Тушнолобов, в 1990-е годы мэр Соликамска:

— Сам видел, как он засучил рукава белой рубашки и, взяв чемоданчик с этими инструментами, отремонтировал станок — рабочие не могли справиться, не знали, в чём дело, обратились к нему. А он в то время уже был первым руководителем.

Евгений Сапиро, в 1980-е годы — профессор экономического факультета Пермского государственного университета, в 1990-е — вице-губернатор Пермской области, «зам по рынку»:

— Я часто читал лекции, проводил встречи с промышленными «генералами» — директорами предприятий, знал и главных инженеров, они после приватизации в массе своей и возглавляли заводы. Тогда и познакомились с Виктором Ивановичем Барановым. Обычно когда приезжал на предприятие по их приглашению, то директор завода, представив меня, быстро уходил после начала лекции и возвращался уже ближе к концу. Но Баранов никогда не уходил. Более того, после встречи всегда спрашивал: «Евгений Саулович, время есть, ещё часик?» И мы обсуждали с ним конкретные вопросы и проблемы, пути их решения. Иван Фёдорович Титаренко, руководитель телефонного завода, таким же был — они очень были похожи в этом плане. Ещё ассоциация с Барановым — Анатолий Григорьевич Солдатов, который возглавлял завод имени Сталина (с 1942 по 1953 год; председатель Западно-Уральского совнархоза с 1957 по 1960 год — С. Ф.). Он многое сделал и для людей, и для города, он один из тех, кто мог пойти против обкома, при этом всегда умел решать вопросы корректно и эффективно.

Соликамский ЦБК в советское время был одним из флагманов промышленности: на его бумаге выходили ведущие СМИ страны, включая газету «Правда», а директора становились министрами и заместителями министров целлюлозно-бумажной промышленности СССР.

Но в 1990-е годы, когда комбинат возглавил Баранов, всё пришлось начинать сначала. Нужно было заменить оборудование, которое на целлюлозно-бумажных предприятиях почти всё импортное. Кроме того, внутренний рынок рухнул, а на мировом нужно было научиться работать. Задача была не столько завоевать своё место под солнцем, сколько просто выжить!

Геннадий Тушнолобов:

— Хорошо помню, как в начале 90-х на предприятии было настолько сложно, что Виктор Иванович позвал меня как мэра города на встречу с работниками. Мы встречались в актовом зале самого большого цеха и час выслушивали то, что они нам говорили. Много было нелицеприятного. В конце встречи слово взял Баранов и попросил время на то, чтобы изменить ситуацию. Когда мы пришли в этот цех спустя два года, то нас уже встретили аплодисментами.

Что сделал Виктор Иванович? Добился того, чтобы газетная бумага Соликамскбумпрома стала мирового качества. За ориентир взял немецкую бумагу, которая считалась эталоном: она тонкая, но и одновременно прочная. Единственный недостаток — «уши»: если развернуть газету, то углы страниц обвисали. Соликамские бумажники стали выпускать бумагу такую же тонкую и прочную, как немецкая, но ещё и стойкую, без «ушей». В итоге продукция Соликамскбумпрома стала нарасхват: на карте мира в приёмной, где отмечены страны-покупатели, около ста флажков. При том что бумага — это высокотехнологичная продукция и на этом предельно насыщенном рынке работают мощные корпорации.

В то же время Соликамскбумпром — пример того, что в советское время называлось «забота о людях», а сейчас — редкое, практически исчезнувшее явление. Они не перекинули на муниципалитет объекты соцсферы: до сих пор содержат дворец культуры со всеми кружками и коллективами, стадион, детский сад, музей, газету и т. д. И это было личное решение Виктора Баранова. В 2001 году, став депутатом от Верхнекамья в Законодательном собрании региона, он «взял на буксир» Красновишерск и Чердынь. Он вполне мог бы этого не делать — примеров сколько угодно. Но он решил так.

В настоящее время градообразующее предприятие Красновишерска — ОСП «Вишера», дочернее предприятие АО «Соликамскбумпром». С точки зрения экономики удобнее было бы, если бы оно находилось в Соликамске, но личное решение Баранова — поддержать жизнь в городе и вокруг него.

Дороги и мосты района, связывающие лесные посёлки, тоже чинит и строит Соликамскбумпром. Это экономически объяснимо — по ним ходят лесовозы, но когда в Красновишерске сгорел местный дом культуры, по инициативе Виктора Ивановича и при поддержке предприятия была разработана проектно-сметная документация для нового здания. Мог бы не делать, и никто бы ему слова не сказал, как мог бы не строить коттеджи для врачей в Чердыни.

Анна Батагова, глава Чердынского городского округа:

— Новое здание больницы в Чердыни, которое с большими сложностями много лет строилось, мы скоро откроем. Оно не было бы построено, если бы не Виктор Иванович. Он близко к сердцу принял проблемы чердынцев, добивался финансирования, да и сам помогал. Чтобы привлечь в район специалистов, решили, что надо обеспечить врачей жильём. Я предлагала купить на вторичном рынке, но Виктор Иванович сказал: «нет, будем строить коттеджи». Сегодня один дом уже сдан и заселён, второй на подходе.

Лесовосстановительные работы — очень болезненная тема в современной России. Хищническая рубка — обычное дело. Но Соликамскбумпром серьёзно занимался этой проблемой, привлекая к её решению специалистов федерального уровня. Задача ставилась так: для того чтобы у комбината было сырьё через 20—30 лет, восстанавливать лес нужно сейчас, и много средств тратилось на новые посадки.

Геннадий Тушнолобов:

— Он смотрел в будущее. Не только текущие вопросы решал, но и заглядывал далеко вперёд.

Евгений Сапиро так объясняет мотивацию Виктора Баранова:

— Лет 15 назад в личной беседе мы говорили об общем знакомом. И Виктор Иванович сказал: «Он работает, чтобы заработать денег себе и людям, а я не могу не думать о тех, с кем работал всю жизнь». Для него люди, живущие там, на севере, были родными. Вот что им двигало.

Отпевание проводил Зосима, архиепископ Соликамский и Чусовской с братией.

И это тоже дань памяти и уважения — в 2005 году именно благодаря Виктору Ивановичу в Соликамск вернулась уникальная икона Николая Чудотворца, подаренная когда-то городу Иваном Грозным. В 1965 году святыня была передана на реставрацию в музей Андрея Рублёва в Москву.

Через 40 лет икону удалось вернуть в Соликамск, усилиями в первую очередь Виктора Ивановича. Как именно это произошло, на какие тайные пружины пришлось нажимать — неизвестно, но свой мотив Виктор Иванович предельно ясно выразил в интервью одной из местных газет: «Мы все в процессе жизни движемся к какой-то цели и часто достигаем её. Но однажды нужно остановить этот бег и понять, что является главной целью этого движения. А цель в том, чтобы обеспечить достойную жизнь детям, чтобы они получили от нас больше, чем родители оставили нам. И речь как раз не о материальных благах, а о памяти, культуре, национальном достоинстве».

Это не просто слова, он верил в то, что говорил, и действовал в этом направлении: в 2020 году школьники начальных классов получили потрясающий подарок — учебное краеведческое издание «Люблю тебя, мой Соликамск». Учебником это издание сложно назвать: отлично написанная и проиллюстрированная книга в простой и увлекательной форме рассказывает об истории города, о том, чем можно и нужно гордиться. Инициатором и спонсором этого издания был Виктор Баранов. Так он поздравил город и его жителей с 590-летием Соликамска.

Вклад Виктора Баранова в экономику страны и региона был оценён ещё при жизни. Его избрали Почётным гражданином Соликамска (2003 год), Пермского края (2013 год), наградили Строгановской премией (2009 год), и это лишь малая часть званий и наград настоящего труженика, профессионала и патриота.

Но главной наградой, наверное, будет хорошая память о нём. Уже теперь понятно, что его будут вспоминать и на него будут равняться: он многое сделал и сильно отличался от передовиков «дикого капитализма».

«Ушла эпоха», — говорили люди на панихиде. То же самое обсуждали между собой, в ожидании прощания на ступеньках роскошно отремонтированного дворца «Бумажник». Деятельность Виктора Ивановича стала настоящим примером бережного отношения к людям, истории, родной земле, ко всему тому, что создавалось кропотливым трудом многих поколений бумажников.

«Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда», — пелось в одной советской песне. Похоже, именно так произошло с Виктором Ивановичем Барановым. Он «прикипел» к этой земле, она стала для него по-настоящему родной.

Если душа всё-таки есть, то его душа сейчас обходит солнечные косогоры, грибные места, рыболовные речки, синие леса — всё то, что он так любил.

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