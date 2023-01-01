Алёна Морозова Каждой дороге по зарядке В Пермском крае инвесторам компенсируют часть затрат на установку электрозарядных станций Поделиться Твитнуть

По поручению правительства РФ федеральное Минэкономразвития готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) на АЗС, расположенных на федеральных трассах, которые охватывают наибольший автомобильный трафик.

Константин Долгановский

Предложение об установке зарядных станций для электромобилей уже существовало с 2016 по 2021 год, но не было реализовано на практике — из-за отсутствия рынка и критериев к АЗС, где планируется установить такие зарядные станции.

Сейчас министерство должно установить критерии, по которым будут выбирать места установки ЭЗС. Планируется, что они будут учитывать протяжённость транспортных сетей, их категорию, экономическую целесообразность и другие параметры.

При этом в конце августа власти Прикамья сообщили, что компенсируют инвесторам часть затрат на установку таких станций.

Субсидии из бюджета

Как рассказали «Новому компаньону» в региональном минэкономразвития, в этом году Пермский край присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств, который стартовал в 2022 году по инициативе правительства РФ.

Участие в проекте предполагает установку на территории региона только в 2023 году 31 быстрой ЭЗС мощностью не менее 149 кВт. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн руб. Планируется, что выплаты по субсидии продолжатся и в следующем году.

С 1 по 12 сентября региональное министерство экономического развития и инвестиций, которое выступило оператором субсидии, провело отбор заявок на субсидирование строительства ЭЗС. Сейчас специалисты ведомства проверяют заявки на соответствие условиям отбора.

Получить поддержку смогут инвесторы, реализующие проекты по созданию таких станций на территории Пермского края в 2023 году.

Согласно условиям предоставления компенсации, инвестору субсидируется часть затрат на закупку быстрых ЭЗС (до 60% затрат, но не более 1 860 тыс. руб. на один объект) и их технологическое присоединение (до 30% затрат, но не более 900 тыс. руб. на один объект) к электрическим сетям. Воспользоваться мерой поддержки могут юридические лица и ИП. Для получения субсидии инвесторам необходимо подтвердить факт установки ЭЗС и предоставить перечень необходимых документов.

Общий объём субсидии на установку и техприсоединение одной зарядной станции может составлять до 2,76 млн руб.

В 2024 году планируется продолжить субсидирование затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству быстрых ЭЗС на территории региона. В следующем году планируется построить 35 таких станций. Таким образом, за два года в Прикамье должны появиться 66 ЭЗС.

Больше электромобилей в территориях

По словам Максима Политова, директора по стратегическому развитию Корпорации ПСС, которая занимается производством электрозарядных станций, есть несколько факторов, влияющих на установку таких объектов, и самое сложное — правильно подобрать локацию.

Первый фактор заключается в том, что выбранная точка должна находиться в удобном месте и иметь удобную инфраструктуру для свободного въезда любых электромобилей 24 часа в сутки. Возле этой точки должны быть трансформаторная подстанция с возможностью отгрузки 150 кВ. То есть свободная мощность должна быть не менее этих пределов.

«Таких подстанций в Перми не так много. И мы изначально стали смотреть места, где есть такие подстанции», — пояснил Политов.

Второй фактор — земля и парковка на этом участке. «Нужно смотреть, кому принадлежит эта парковка, частная или муниципальная. Эту землю нужно либо передать в собственность, либо она должна быть в аренде. Сама процедура оформления этой земли длительная. Надо найти собственника, договориться с ним и так далее», — отмечает эксперт.

Последний шаг — это непосредственно техническое присоединение, и, чтобы его осуществить, необходимо выделить мощности и получить все разрешения.

«Но самое главное — прокладка особого кабеля, потому что нужно провести геодезические исследования, чтобы понять, что в земле, не натыкаемся ли мы на другой кабель или на нефте- и газопроводы. Только после этого, получив все разрешения, можно закупать кабель соответствующей длины и прокладывать его. Эта процедура тоже очень длительная, и сейчас мы работаем над преодолением этих барьеров», — рассказал Максим Политов.

По его словам, в рамках федеральной программы, в которую вошёл Пермский край, уже установлено три станции из 30. Этим занимались компании из Перми.

«Наша задача — до конца года отработать все локации. В ближайший месяц, наверное, мы попытаемся запустить ещё три участка. Причём мы рассматриваем не только Пермь, но и участки в разных городах: в Кудымкаре, Верещагино, Добрянке, Полазне и Чусовом, чтобы районные центры можно было тоже связать единой инфраструктурой. Расстояние между городами составляет до 200 км, что для электромобиля является нормальным пробегом, который он проезжает. Поэтому наличие таких электрозарядных станций позволит и в территориях пересаживать участников дорожного движения на электромобили», — пояснил директор по стратегическому развитию Корпорации ПСС.

Место в рейтинге

На сегодняшний день Пермский край занимает пятое место среди российских регионов по количеству электротранспорта. В Прикамье зарегистрировано более 1,6 тыс. автомобилей, оснащённых исключительно электрическим двигателем. В регионе действует более 50 медленных и быстрых электрозарядных станций, 30 из них расположены в Перми.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Пермского края установлено, что на территориях новых АЗС должно быть предусмотрено не менее одного оборудованного места для стоянки и быстрой зарядки электромобилей.

В Прикамье поддерживаются инициативы по стимулированию автомобилистов к использованию экологически чистого транспорта. Так, с 1 января 2022 года от уплаты транспортного налога освобождены физические лица и организации в отношении любой категории (в том числе грузовых электромобилей и средств водного электротранспорта) и любого количества транспортных средств, оснащённых исключительно электрическим двигателем. При этом сам автомобиль не должен быть старше семи лет. Такая налоговая льгота будет действовать в регионе до 2028 года включительно.

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