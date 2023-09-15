Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Роскошь живого общения

В Перми проходит IV Музейный форум

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  Министерство культуры Пермского края

Музейный форум, посвящённый 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию Перми, проходит под общим заголовком «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи», однако внутри этой проблематики «запаковано» много других вопросов, важных как для профессионального музейного сообщества, так и для посетителей музеев.

Часто ли музей воспринимает свои фонды и свою историю как часть большой истории страны и мира? Может ли обращение к исследованию истории появления тех или иных предметов в музейной коллекции помочь зрителю в понимании особенностей исторических процессов, причинно-следственных связей, влияния на жизнь каждого конкретного человека? Как сегодня вернуть музей от декларации к конкретной работе по изучению и интерпретации коллекции? Где граница ответственности музея за сохранение коллективной памяти о современности и прошлом?

На все эти темы предложила порассуждать программный директор форума, известный музейный проектировщик и куратор Анна Щербакова.

Анна Щербакова, программный директор Пермского музейного форума:

— Пермский край — один из самых заметных регионов на музейной карте страны. За проектами и деятельностью пермских музеев следить не только интересно, но и профессионально необходимо. И мне, конечно, было очень лестно, когда Юлия Борисовна Тавризян предложила мне стать программным директором IV Пермского музейного форума. Тем более что тема — музейная коллекция, ее изучение и интерпретация — мне кажется темой не просто важной, а ключевой.

В проблематике IV Пермского музейного форума мы с Михаилом Борисовичем Гнедовским, который стал соавтором программы, хотим обратиться, прежде всего, к истории музеев, к тому, как эта история отражается в деятельности современных музеев. Мы хотим в сессиях скорее не дать ответы, а правильно поставить вопросы к профессиональному сообществу.

Мы бы хотели попробовать новые форматы проведения дискуссий, новые формы продвижения событий программы, специально отказавшись от онлайн-трансляций и видеозаписей дискуссий и сообщений, выбрав форму репортажа с места событий через специально созданный телеграм-канал. По итогам форума будет подготовлена и опубликована цифровая публикация, в которой будут отражены основные тезисы и вопросы.

Надеюсь, что все задуманное у нас получится, и IV Пермский музейный форум станет настоящим, глубоким профессиональным разговором.

Каждый раз, собираясь большим профессиональным сообществом, мы сверяем наши часы, но таких больших очных встреч в нашей жизни в последние годы было не так уж много — всё ушло в онлайн. И вот наконец-то мы встретились без всяких онлайнов и трансляций — только роскошь живого человеческого общения на темы, которые нас всегда волнуют: интерпретация музейного предмета, сложности комплектования коллекций. У нас запланированы разные форматы дискуссий, у каждой дискуссии — свой сценарий, свой отбор конкретных кейсов.

Очень важна закулисная сторона форума, когда люди знакомятся, начинают общаться, обмениваться опытом, придумывать совместные проекты. Это очень важный эффект любого профессионального мероприятия.

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Форум открылся сессией «Диалоги директоров». Руководители трех крупнейших музеев Пермского края — Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи и Музея современного искусства PERMM — обсудили стратегию развития региональных музеев в формате «воспоминаний о будущем»: Татьяна Вострикова, Юлия Тавризян и Наиля Аллахвердиева рассказали о том, какие перемены ждут возглавляемые ими музеи в ближайшем будущем. Момент самый подходящий: все три музея стоят на пороге больших перемен. В ближайшие два года Пермь получит, по существу, три новых и очень амбициозных музея.

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи:

— Создавая новую экспозицию в новом здании, мы не стремимся радикально отменить всё то, что было сделано в здании Спасо-Преображенского собора. Напротив, мы стараемся сохранить то, чем музей 100 лет дышал, но несколько изменить подходы. У нас было четыре экспозиции, а будет 15, но изменения — не только количественные: мы будем строить экспозицию по принципу гиперссылок, когда предмет из одного раздела связан с предметом из другого с помощью текстов и мультимедийных приёмов. Будут, например, диалоги между русским и западным искусством, потому что западноевропейские коллекции собирались русскими коллекционерами, в том числе Строгановыми для Эрмитажа или Бенуа для Павловска. Мы надеемся, что сможем эти связи построить.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

— У нас радикально меняется ситуация. Девять лет жизни на бульваре Гагарина дали нам опыт чувства пространства, специфичного и внутри музея и вне его, в окружающем ландшафте. Это очень влияет на практики. Нашим слоганом было «Музей на районе», мы девять лет назад превратились из центрального музея в окраинный, близкий к реальной Перми с реальными пацанами и с другой жизнью, не видимой из центра. Сейчас у нас обратный переезд — в центр.

Радикально меняется пространство музея, оно меняет наши практики, у нас появляется сложная конфигурация залов, зона постоянной коллекции и зона сменных выставок Сменные выставки — это опора современного музея, поскольку они позволяют быстро реагировать на меняющийся мир и говорить о современности. У нас впервые в стране появляется зал с высотой потолков в 10 метров — зона больших инсталляций. Следующий год будет посвящён тестированию этих практик. Это важно, потому что музей занимается продюсированием художников. Этим мы отличаемся от других музеев: мы не просто делаем выставки, мы продюсируем российское современное искусство.

Постоянная экспозиция будет постоянной в кавычках: мы будем менять её раз в полгода, приглашая кураторов, чтобы «пересобрать» нашу коллекцию.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Наша палеонтологическая экспозиция — «Музей пермских древностей» — масштабируется в новый музей «Пермский период». Мы будем рассказывать об истории планеты Земля, опираясь на наш музейный фонд, но концепция нового музея затрагивает и Детский музейный центр, мы мечтаем об открытом фондохранении, планируем новые принципы и подходы к работе, изменение принципов комплектования и работы социокультурного отдела. Сейчас концепция «примеряется» на несколько зданий, пригодных для переезда. В ближайшее время будет известен новый адрес.

Пермский музейный форум — это межмузейный проект, и на директорской сессии много говорилось о сотрудничестве, о взаимодействии трёх крупнейших пермских музейных институций.

Первый рабочий день форума был насыщенным, прозвучало много любопытного на дискуссии «Музей как способ освоения территории» и на сессии «Аудит музейных коллекций», а после завершения официальной программы продолжилось неформальное общение.

Впереди ещё три насыщенных дня. Участники форума обсудят трансдисциплинарность современного музея и преодоление дисциплинарных границ, проблемы комплектования современности — как сохранить для потомков наше настоящее, поговорят на темы «Современное искусство в традиционном музее: интервенция или интерпретация?» и «Музейный сувенир: коммерция или память?» и многое другое.

Предстоит презентация нового сайта «Пермские боги», разработанного Пермской художественной галереей, а также подписание соглашения об исследовании коллекции деревянной скульптуры между музеями нескольких регионов России.

Пермский краеведческий музей представит результаты проекта «Порядок из хаоса», цель которого — исследование аудитории и кросс-маркетинговые модели обмена аудиториями между филиалами региональных музеев.

Своими результатами исследования музейной аудитории поделится и Музей современного искусства PERMM.

Для муниципальных музеев Пермского края пройдет тренинг по интерпретации музейного предмета «Поиск новых ракурсов видения коллекции как основы развития диалога с аудиториями».

Запланировано посещение пермских музеев, Центра городской культуры, а также экскурсии в «Хохловку», дом-музей Василия Каменского, самобытный музей села Насадка и другие учреждения культуры.

Так исторически сложилось, что Пермский край — территория с очень развитой музейной системой. Музеи здесь любят, недаром всё время открываются новые музеи и музейчики. Как справедливо заметила в приветственном слове министр культуры Пермского края Алла Платонова, их количество перевалило за сотню — государственных, муниципальных, корпоративных, частных.

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Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Насыщенная четырехдневная программа форума, уверена, будет очень интересной. Для нас важно, что Пермь принимает коллег-музейщиков. Вы с большой любовью и трепетом, с научным подходом храните, собираете и передаете будущим поколениям наследие. Ваш интерпретаторский вклад важен так же, как и ваше умение заинтересовать, объяснить, чем ценны музейные предметы, и сделать это так, чтобы оставалось место для личного взгляда человека. Спасибо за это.

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