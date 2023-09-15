Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Роскошь живого общения В Перми проходит IV Музейный форум Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Музейный форум, посвящённый 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию Перми, проходит под общим заголовком «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи», однако внутри этой проблематики «запаковано» много других вопросов, важных как для профессионального музейного сообщества, так и для посетителей музеев.

Часто ли музей воспринимает свои фонды и свою историю как часть большой истории страны и мира? Может ли обращение к исследованию истории появления тех или иных предметов в музейной коллекции помочь зрителю в понимании особенностей исторических процессов, причинно-следственных связей, влияния на жизнь каждого конкретного человека? Как сегодня вернуть музей от декларации к конкретной работе по изучению и интерпретации коллекции? Где граница ответственности музея за сохранение коллективной памяти о современности и прошлом?

На все эти темы предложила порассуждать программный директор форума, известный музейный проектировщик и куратор Анна Щербакова.

Анна Щербакова, программный директор Пермского музейного форума:

— Пермский край — один из самых заметных регионов на музейной карте страны. За проектами и деятельностью пермских музеев следить не только интересно, но и профессионально необходимо. И мне, конечно, было очень лестно, когда Юлия Борисовна Тавризян предложила мне стать программным директором IV Пермского музейного форума. Тем более что тема — музейная коллекция, ее изучение и интерпретация — мне кажется темой не просто важной, а ключевой.

В проблематике IV Пермского музейного форума мы с Михаилом Борисовичем Гнедовским, который стал соавтором программы, хотим обратиться, прежде всего, к истории музеев, к тому, как эта история отражается в деятельности современных музеев. Мы хотим в сессиях скорее не дать ответы, а правильно поставить вопросы к профессиональному сообществу.

Мы бы хотели попробовать новые форматы проведения дискуссий, новые формы продвижения событий программы, специально отказавшись от онлайн-трансляций и видеозаписей дискуссий и сообщений, выбрав форму репортажа с места событий через специально созданный телеграм-канал. По итогам форума будет подготовлена и опубликована цифровая публикация, в которой будут отражены основные тезисы и вопросы.

Надеюсь, что все задуманное у нас получится, и IV Пермский музейный форум станет настоящим, глубоким профессиональным разговором.

Каждый раз, собираясь большим профессиональным сообществом, мы сверяем наши часы, но таких больших очных встреч в нашей жизни в последние годы было не так уж много — всё ушло в онлайн. И вот наконец-то мы встретились без всяких онлайнов и трансляций — только роскошь живого человеческого общения на темы, которые нас всегда волнуют: интерпретация музейного предмета, сложности комплектования коллекций. У нас запланированы разные форматы дискуссий, у каждой дискуссии — свой сценарий, свой отбор конкретных кейсов.

Очень важна закулисная сторона форума, когда люди знакомятся, начинают общаться, обмениваться опытом, придумывать совместные проекты. Это очень важный эффект любого профессионального мероприятия.

Форум открылся сессией «Диалоги директоров». Руководители трех крупнейших музеев Пермского края — Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи и Музея современного искусства PERMM — обсудили стратегию развития региональных музеев в формате «воспоминаний о будущем»: Татьяна Вострикова, Юлия Тавризян и Наиля Аллахвердиева рассказали о том, какие перемены ждут возглавляемые ими музеи в ближайшем будущем. Момент самый подходящий: все три музея стоят на пороге больших перемен. В ближайшие два года Пермь получит, по существу, три новых и очень амбициозных музея.

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи:

— Создавая новую экспозицию в новом здании, мы не стремимся радикально отменить всё то, что было сделано в здании Спасо-Преображенского собора. Напротив, мы стараемся сохранить то, чем музей 100 лет дышал, но несколько изменить подходы. У нас было четыре экспозиции, а будет 15, но изменения — не только количественные: мы будем строить экспозицию по принципу гиперссылок, когда предмет из одного раздела связан с предметом из другого с помощью текстов и мультимедийных приёмов. Будут, например, диалоги между русским и западным искусством, потому что западноевропейские коллекции собирались русскими коллекционерами, в том числе Строгановыми для Эрмитажа или Бенуа для Павловска. Мы надеемся, что сможем эти связи построить.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

— У нас радикально меняется ситуация. Девять лет жизни на бульваре Гагарина дали нам опыт чувства пространства, специфичного и внутри музея и вне его, в окружающем ландшафте. Это очень влияет на практики. Нашим слоганом было «Музей на районе», мы девять лет назад превратились из центрального музея в окраинный, близкий к реальной Перми с реальными пацанами и с другой жизнью, не видимой из центра. Сейчас у нас обратный переезд — в центр.

Радикально меняется пространство музея, оно меняет наши практики, у нас появляется сложная конфигурация залов, зона постоянной коллекции и зона сменных выставок Сменные выставки — это опора современного музея, поскольку они позволяют быстро реагировать на меняющийся мир и говорить о современности. У нас впервые в стране появляется зал с высотой потолков в 10 метров — зона больших инсталляций. Следующий год будет посвящён тестированию этих практик. Это важно, потому что музей занимается продюсированием художников. Этим мы отличаемся от других музеев: мы не просто делаем выставки, мы продюсируем российское современное искусство.

Постоянная экспозиция будет постоянной в кавычках: мы будем менять её раз в полгода, приглашая кураторов, чтобы «пересобрать» нашу коллекцию.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Наша палеонтологическая экспозиция — «Музей пермских древностей» — масштабируется в новый музей «Пермский период». Мы будем рассказывать об истории планеты Земля, опираясь на наш музейный фонд, но концепция нового музея затрагивает и Детский музейный центр, мы мечтаем об открытом фондохранении, планируем новые принципы и подходы к работе, изменение принципов комплектования и работы социокультурного отдела. Сейчас концепция «примеряется» на несколько зданий, пригодных для переезда. В ближайшее время будет известен новый адрес.

Пермский музейный форум — это межмузейный проект, и на директорской сессии много говорилось о сотрудничестве, о взаимодействии трёх крупнейших пермских музейных институций.

Первый рабочий день форума был насыщенным, прозвучало много любопытного на дискуссии «Музей как способ освоения территории» и на сессии «Аудит музейных коллекций», а после завершения официальной программы продолжилось неформальное общение.

Впереди ещё три насыщенных дня. Участники форума обсудят трансдисциплинарность современного музея и преодоление дисциплинарных границ, проблемы комплектования современности — как сохранить для потомков наше настоящее, поговорят на темы «Современное искусство в традиционном музее: интервенция или интерпретация?» и «Музейный сувенир: коммерция или память?» и многое другое.

Предстоит презентация нового сайта «Пермские боги», разработанного Пермской художественной галереей, а также подписание соглашения об исследовании коллекции деревянной скульптуры между музеями нескольких регионов России.

Пермский краеведческий музей представит результаты проекта «Порядок из хаоса», цель которого — исследование аудитории и кросс-маркетинговые модели обмена аудиториями между филиалами региональных музеев.

Своими результатами исследования музейной аудитории поделится и Музей современного искусства PERMM.

Для муниципальных музеев Пермского края пройдет тренинг по интерпретации музейного предмета «Поиск новых ракурсов видения коллекции как основы развития диалога с аудиториями».

Запланировано посещение пермских музеев, Центра городской культуры, а также экскурсии в «Хохловку», дом-музей Василия Каменского, самобытный музей села Насадка и другие учреждения культуры.

Так исторически сложилось, что Пермский край — территория с очень развитой музейной системой. Музеи здесь любят, недаром всё время открываются новые музеи и музейчики. Как справедливо заметила в приветственном слове министр культуры Пермского края Алла Платонова, их количество перевалило за сотню — государственных, муниципальных, корпоративных, частных.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Насыщенная четырехдневная программа форума, уверена, будет очень интересной. Для нас важно, что Пермь принимает коллег-музейщиков. Вы с большой любовью и трепетом, с научным подходом храните, собираете и передаете будущим поколениям наследие. Ваш интерпретаторский вклад важен так же, как и ваше умение заинтересовать, объяснить, чем ценны музейные предметы, и сделать это так, чтобы оставалось место для личного взгляда человека. Спасибо за это.

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