Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 15 по 22 сентября Поделиться Твитнуть

Балет Матса Эка «Ромео и Джульетта» (18+), perm.theatrehd.com

15 сентября в 15:00 в Центре городской культуры стартует экофестиваль-нетворкинг «Делаем с душой» (6+). В день открытия гостей ждёт круглый стол «Бездомные люди – их жизнь в Пермском крае»; 17 сентября с 12:00 до 20:00 пройдёт нетворкинг ремесленников, будут работать зоны развлечений, мастер-классов, маркета и лектория, а с 20 сентября по 15 октября состоится выставка-продажа изделий с фестиваля.

15 сентября с 18:00 на территории студенческого городка ПГНИУ состоится «Кампус фест. Счастливый день» (6+). В программе: лекторий об успехе в предпринимательстве, пикник с Центром карьеры ПГНИУ, профориентационное тестирование; настольные игры, шахматы, древнейшая китайская игра го и бридж; психологическая экспресс-диагностика. Регбийный клуб «Универ» представит свою площадку, на которой гости смогут попробовать этот вид спорта; для школьников по всей территории кампуса пройдёт квест, в котором ребята смогут проверить свои знания об экономике и больше узнать о Пермском университете. Участниками музыкальной программы станут группа студентов Колледжа профессионального образования ПГНИУ Little Child Back, группа «Принцип KISS», DJ Robsis, а хэдлайнерами – группа Olivia.

15 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балет Матса Эка «Ромео и Джульетта» (18+) – острый и мрачный спектакль классика современного танца о любви, которая сильнее смерти.

XXIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+), vk.com/flahertianafest

С 15 по 21 сентября в Перми пройдёт XXIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+). 15 сентября в 13:30 в киноцентре «Премьер» Пермский дом народного творчества «Губерния» представит этнографический фильм «Строча. Троицкая обрядность в деревне Кукушка Кочёвского района» (6+). Фильм рассказывает об одном дне из жизни деревни, который приходится на обрядовый праздник «Строча» – коми-пермяцкую Троицу. В нём показаны обычаи и традиции, которым коми-пермяки следуют в этот день – от сборов специальной снеди для ушедших родственников, национальной кухни до хороводов, поцелуйных игр. Фильм погружает в аутентичную культуру маленькой деревни на севере края.

Также 15 сентября, в 19:00, в частной филармонии «Триумф» состоится церемония открытия фестиваля. Зрителей ждёт фильм «Таня. Лето. Зима» (16+) – документальная ода Александра Авилова, посвящённая жизни человека в единении с природой.

Традиционно зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую. Кроме того, в расписании фестиваля специальные события, а для представителей киноиндустрии – лекции и семинары.

В этом году фильмы «Флаэртианы» можно будет посмотреть не только в пермском кинозале, но и онлайн из любой точки мира. Фильмы онлайн-программы «Флаэртианы» – это портреты современных женщин, проживающих эмоции и потрясения через физический опыт: «Каскадёрки» (18+), «Лучадорас» (18+) и «После моста» (18+). Посмотреть картины можно будет с 16 до 20 сентября бесплатно на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль народной росписи «Расписная суббота» (0+)

Дом народного творчества «Губерния»

15 и 16 сентября пройдёт фестиваль народной росписи «Расписная суббота» (0+). Откроется фестиваль 15 сентября в 11:30 в Пермском доме народного творчества «Губерния». В это время начнётся конкурс профессионального мастерства среди мастеров народной росписи Пермского края и регионов России – участники будут расписывать предметы в той живописной традиции, которую представляют. На этот раз мастера будут расписывать матрёшек. В этот день гостей ждут открытые лекции, ремесленные мастерские по костромской, обвинской и урало-сибирской росписи, выставка работ Светланы Сергеевой-Ермолиной «Обвинская роспись: от А до Я» и концерт музыкальной студии «Жарница».

Второй день фестиваля, 16 сентября, пройдёт в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Там состоится второй этап конкурса профессионального мастерства, творческие мастер-классы, концерт музыкального проекта «Ирисово поле» (Ижевск –Пермь) и выступления фольклорных коллективов Прикамья, а также народные игры и лотерея.

15, 16 и 17 сентября в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт серия показов музыкальной премьеры «Как пережить лето» (12+). Замысел мюзикла родился на первой лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ», проходившей на базе Театра-Театра в 2021 году. Тогда драматург Дана Жанэ (Москва) и композитор Александр Марголин (Москва) придумали историю про девочку-подростка Полину, которая обожает аниме. В истории о том, каково это – быть подростком, прозвучит оригинальный музыкальный материал: авторы раздвинули привычные для мюзикла рамки, используя такие направления как nu metal, grange, emo-rock, punk, hip-hop, pop и даже элементы post hardcore.

16 сентября с 09:00 на лыжной базе «Динамо» пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации» (0+). В этом году в Пермском крае одновременный старт будет дан на 44 площадках. Место забега участник определяет самостоятельно при онлайн-регистрации на портале http://умный-спорт.рф/

Открытие сезона в Пермском театре кукол

Пермский театр кукол

16 сентября с 10:15 в Пермском театре кукол пройдёт праздничное открытие театрального сезона. В это время стартует развлекательная программа с аквагримом, лотереей и уроком зубной гигиены для малышей. В 11:00 для них запланирован показ спектакля «Как на Машу зубки обиделись» (0+, от 3 лет). В 12:45 для ребят постарше начнётся праздничная программа «Как я провёл лето». Каждая локация будет отсылать к местам для проведения каникул: морю, деревне у бабушки или городским развлечениям. В 13:30 зрители увидят спектакль «Уроки жизни Ивана Семёнова» (6+, от 8 лет).

16 сентября в 13:00 в селе Зипуново (Чайковский городской округ) пройдёт фестиваль «Оспожинки в Зипуново» (0+), посвящённый окончанию полевых работ, плодородию и семейному благополучию. В программе: обряды благодарения сил природы «Завивание бородки» и традиционная потеха «Похороны мух», конкурс-показ традиционных костюмов «Сряда», эко-ярмарка и каша с дымком «Зипуновская рассыпуха». Кроме того, пройдут «Плясовая на Бурёнке» и «Вольный ветер», состязания «Дела деревенские» и гонки на тачках, игровая «Веретейка» и множество других затей.

16 сентября в 19:00 в Органном концертном зале с концертом «Параллельные миры: барокко и романтизм» (6+) выступит солист Вятской филармонии, лауреат Всероссийского конкурса органист Илья Ризаев. В программе – произведения Баха, Листа, Беллинцани и других композиторов.

Осень в Хохловке, museumperm.ru

17 сентября в 11:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт фестиваль «Осень в Хохловке: от Ивана Постного и Симеона-Столпника до Богородицы Неопалимая Купина» (6+). В программе – мастер-классы, выступление фольклорных ансамблей, народные игры и многое другое.

17 сентября в 12:00 в Рябинино (Чердынский городской округ) пройдёт фестиваль «Рябиновые зори» (0+). В программе: конкурс хоровых коллективов Пермского края, гастрономическая площадка с дегустацией блюд, в состав которых входят ягоды рябины; мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров в различных техниках, выставка лесозаготовительной техники, соревнования по городошному спорту, а также концерт ансамбля «Воскресение» (Пермь).

Сцена из спектакля «Мадам Баттерфляй» (16+), perm.theatrehd.com

17 сентября в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Мадам Баттерфляй» (16+) на плавучей сцене Брегенца. Режиссёр Андреас Хомоки, художественный руководитель Цюрихской оперы, вместе со своим всемирно известным коллективом воссоздаёт на озере атмосферу Японии в изящных декорациях Майкла Ливайна.

17 сентября в 15:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой приглашает юных слушателей и их родителей на музыкальное представление «Сказка о царе Салтане» (6+).

Кадр с концерта симфонической музыки (6+), permopera.ru

17 сентября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт концерт симфонической музыки (6+). Симфонический оркестр театра под управлением Владимира Ткаченко сыграет два шедевра позднего музыкального романтизма: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония № 9 («Из Нового Света») Антонина Дворжака. Солист – Юрий Фаворин (фортепиано).

17 сентября в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт фортепианный вечер Елены Мойсеенко Piano Gala (12+). Концертный проект Piano Gala – это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте, только один-единственный луч софита – на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах.

19 сентября в 18:00 в Центре городской культуры пройдёт лекция про перформанс (18+). Открывать для себя одно из самых ярких культурных течений прошлого века гости будут вместе с искусствоведом и преподавателем истории искусств Марией Фарзатиновой.

Сцена из спектакля «Всё хорошо, что хорошо кончается» (16+), perm.theatrehd.com

19 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD будет показан спектакль театра Globe «Всё хорошо, что хорошо кончается» (16+).

19 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» состоится первый показ документального фильма Сергея Четверухина «Сказительница» (16+). Его героиня – актриса Театра-Театра, открывшая в себе дар сказительницы. Фильм представят Сергей Четверухин и участники съёмочной группы.

19 и 22 сентября в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдут показы спектакля-концерта Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...» (16+).

20 сентября в 19:00 в Органном концертном зале выступят всемирно известные музыканты, лауреаты престижных международных конкурсов фортепианный дуэт Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского с программой «Два гения. Два юбилея» (6+). Прозвучат Четвёртая симфония Брамса и «Симфонические танцы» Рахманинова в авторских версиях для двух фортепиано.

Кадр с концерта хора Parma Voices (6+), permopera.ru

21 сентября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт концерт хора Parma Voices (6+) к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

21 сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт «Антидепрессивный концерт» (16+) Тимура Шаова.

21 сентября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт Лии Якушевой (орган) Fiori musicali. В программе -- произведения Баха, Свелинка, Фрескобальди и других композиторов.

21 и 22 сентября в 19:00 в Театре-Театре – премьера музыкального спектакля по мотивам романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» (16+).

22 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Философ имени, числа, мифа» (18+) к 130-летию со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), русского философа, историка, переводчика. На выставке будут представлены биографические материалы о Лосеве и его основные труды.

Экспонат выставки «Городской пейзаж» (0+)

Пермский дом художника

До 25 сентября в Пермском доме художника работает выставка «Городской пейзаж» (0+).

До 6 октября в художественной галерее «Пермский период» работает выставка работ финалистов конкурса камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья» (0+).

Картина с выставки Влада Рашидова «Мимика алхимика» (0+)

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

До 7 октября в Пермской Арт-резиденции работает выставка Влада Рашидова «Мимика алхимика» (0+). В экспозиции представлены 30 работ в авторской технике.

До 14 октября в Пермской Арт-резиденции работает фотовыставка «Край фестивалей. Город встреч» (0+).

Экспонат фотовыставки «Край фестивалей. Город встреч» (0+)

Виктор Михалев

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

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