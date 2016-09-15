Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша. Избранное
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 15 по 22 сентября
15 сентября в 15:00 в Центре городской культуры стартует экофестиваль-нетворкинг «Делаем с душой» (6+). В день открытия гостей ждёт круглый стол «Бездомные люди – их жизнь в Пермском крае»; 17 сентября с 12:00 до 20:00 пройдёт нетворкинг ремесленников, будут работать зоны развлечений, мастер-классов, маркета и лектория, а с 20 сентября по 15 октября состоится выставка-продажа изделий с фестиваля.
15 сентября с 18:00 на территории студенческого городка
ПГНИУ состоится «Кампус фест.
Счастливый день» (6+). В программе: лекторий об успехе в
предпринимательстве, пикник с Центром карьеры ПГНИУ, профориентационное
тестирование; настольные игры, шахматы, древнейшая китайская игра го и бридж;
психологическая экспресс-диагностика. Регбийный клуб «Универ» представит свою
площадку, на которой гости смогут попробовать этот вид спорта; для школьников
по всей территории кампуса пройдёт квест, в котором ребята смогут проверить
свои знания об экономике и больше узнать о Пермском университете. Участниками
музыкальной программы станут группа студентов Колледжа профессионального
образования ПГНИУ Little Child Back, группа «Принцип KISS», DJ Robsis, а
хэдлайнерами – группа Olivia.
15 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят балет Матса Эка «Ромео и Джульетта»
(18+) – острый и мрачный спектакль классика современного танца о любви, которая
сильнее смерти.
С 15 по 21 сентября в Перми пройдёт XXIII Международный
фестиваль документального кино «Флаэртиана»
(18+). 15 сентября в 13:30 в киноцентре «Премьер» Пермский дом народного
творчества «Губерния» представит этнографический фильм «Строча. Троицкая
обрядность в деревне Кукушка Кочёвского района» (6+). Фильм рассказывает об
одном дне из жизни деревни, который приходится на обрядовый праздник «Строча» –
коми-пермяцкую Троицу. В нём показаны обычаи и традиции, которым коми-пермяки
следуют в этот день – от сборов специальной снеди для ушедших родственников,
национальной кухни до хороводов, поцелуйных игр. Фильм погружает в аутентичную
культуру маленькой деревни на севере края.
Также 15 сентября, в 19:00, в частной филармонии «Триумф»
состоится церемония открытия фестиваля. Зрителей ждёт фильм «Таня. Лето. Зима»
(16+) – документальная ода Александра Авилова, посвящённая жизни человека в
единении с природой.
Традиционно зрители увидят три конкурсные программы:
международную, национальную и студенческую. Кроме того, в расписании фестиваля
специальные события, а для представителей киноиндустрии – лекции и семинары.
В этом году фильмы «Флаэртианы» можно будет посмотреть не
только в пермском кинозале, но и онлайн из любой точки мира. Фильмы
онлайн-программы «Флаэртианы» – это
портреты современных женщин, проживающих эмоции и потрясения через физический
опыт: «Каскадёрки» (18+), «Лучадорас» (18+) и «После моста» (18+). Посмотреть
картины можно будет с 16 до 20 сентября бесплатно на официальном сайте фестиваля.
15 и 16 сентября пройдёт фестиваль народной росписи
«Расписная суббота» (0+). Откроется фестиваль 15 сентября в 11:30 в Пермском
доме народного творчества «Губерния». В это время начнётся конкурс
профессионального мастерства среди мастеров народной росписи Пермского края и
регионов России – участники будут расписывать предметы в той живописной
традиции, которую представляют. На этот раз мастера будут расписывать матрёшек.
В этот день гостей ждут открытые лекции, ремесленные мастерские по костромской,
обвинской и урало-сибирской росписи, выставка работ Светланы
Сергеевой-Ермолиной «Обвинская роспись: от А до Я» и концерт музыкальной студии
«Жарница».
Второй день фестиваля, 16 сентября, пройдёт в
архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Там состоится второй этап
конкурса профессионального мастерства, творческие мастер-классы, концерт
музыкального проекта «Ирисово поле» (Ижевск –Пермь) и выступления фольклорных
коллективов Прикамья, а также народные игры и лотерея.
15, 16 и 17 сентября
в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт серия показов музыкальной премьеры «Как
пережить лето» (12+). Замысел мюзикла родился на первой лаборатории мюзикла
«Резиденция ТТ», проходившей на базе Театра-Театра в 2021 году. Тогда драматург
Дана Жанэ (Москва) и композитор Александр Марголин (Москва) придумали историю
про девочку-подростка Полину, которая обожает аниме. В истории о том, каково это
– быть подростком, прозвучит оригинальный музыкальный материал: авторы
раздвинули привычные для мюзикла рамки, используя такие направления как nu metal,
grange, emo-rock, punk, hip-hop, pop и даже элементы post hardcore.
16 сентября с 09:00 на лыжной базе «Динамо» пройдёт
Всероссийский день бега «Кросс нации» (0+). В этом году в Пермском крае
одновременный старт будет дан на 44 площадках. Место забега участник определяет
самостоятельно при онлайн-регистрации на портале http://умный-спорт.рф/
16 сентября с 10:15 в Пермском театре кукол пройдёт
праздничное открытие театрального сезона. В это время стартует развлекательная
программа с аквагримом, лотереей и уроком зубной гигиены для малышей. В 11:00
для них запланирован показ спектакля «Как на Машу зубки обиделись» (0+, от 3
лет). В 12:45 для ребят постарше начнётся праздничная программа «Как я провёл
лето». Каждая локация будет отсылать к местам для проведения каникул: морю,
деревне у бабушки или городским развлечениям. В 13:30 зрители увидят спектакль
«Уроки жизни Ивана Семёнова» (6+, от 8 лет).
16 сентября в 13:00 в селе Зипуново (Чайковский городской
округ) пройдёт фестиваль «Оспожинки
в Зипуново» (0+), посвящённый окончанию полевых работ, плодородию и
семейному благополучию. В программе: обряды благодарения сил природы «Завивание
бородки» и традиционная потеха «Похороны мух», конкурс-показ традиционных
костюмов «Сряда», эко-ярмарка и каша с дымком «Зипуновская рассыпуха». Кроме
того, пройдут «Плясовая на Бурёнке» и «Вольный ветер», состязания «Дела
деревенские» и гонки на тачках, игровая «Веретейка» и множество других затей.
16 сентября в 19:00 в Органном концертном зале с концертом
«Параллельные миры: барокко и романтизм» (6+) выступит солист Вятской
филармонии, лауреат Всероссийского конкурса органист Илья Ризаев. В программе –
произведения Баха, Листа, Беллинцани и других композиторов.
17 сентября в 11:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт фестиваль
«Осень в Хохловке: от Ивана Постного и Симеона-Столпника до Богородицы
Неопалимая Купина» (6+). В программе – мастер-классы, выступление фольклорных
ансамблей, народные игры и многое другое.
17 сентября в 12:00 в Рябинино (Чердынский городской округ)
пройдёт фестиваль «Рябиновые зори» (0+). В программе: конкурс хоровых
коллективов Пермского края, гастрономическая площадка с дегустацией блюд, в
состав которых входят ягоды рябины; мастер-классы по изготовлению украшений и
сувениров в различных техниках, выставка лесозаготовительной техники, соревнования
по городошному спорту, а также концерт ансамбля «Воскресение» (Пермь).
17 сентября в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Мадам Баттерфляй» (16+) на плавучей
сцене Брегенца. Режиссёр Андреас Хомоки, художественный руководитель Цюрихской
оперы, вместе со своим всемирно известным коллективом воссоздаёт на озере
атмосферу Японии в изящных декорациях Майкла Ливайна.
17 сентября в 15:00 в Органном концертном зале Оркестр
русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением
Галины Токаревой приглашает юных слушателей и их родителей на музыкальное
представление «Сказка о царе Салтане» (6+).
17 сентября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им.
Чайковского пройдёт концерт симфонической музыки (6+). Симфонический оркестр
театра под управлением Владимира Ткаченко сыграет два шедевра позднего
музыкального романтизма: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса
Брамса и Симфония № 9 («Из Нового Света») Антонина Дворжака. Солист – Юрий
Фаворин (фортепиано).
17 сентября в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт
фортепианный вечер Елены Мойсеенко Piano Gala (12+). Концертный проект Piano
Gala – это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте,
только один-единственный луч софита – на рояль и на парящие над клавишами руки
пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у
самого рояля, а также на обычных зрительских местах.
19 сентября в 18:00 в Центре городской культуры пройдёт лекция про перформанс
(18+). Открывать для себя одно из самых ярких культурных течений прошлого
века гости будут вместе с искусствоведом и преподавателем истории искусств
Марией Фарзатиновой.
19 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD будет показан спектакль театра Globe «Всё хорошо, что
хорошо кончается» (16+).
19 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» состоится первый
показ документального фильма Сергея Четверухина «Сказительница» (16+). Его
героиня – актриса Театра-Театра, открывшая в себе дар сказительницы. Фильм
представят Сергей Четверухин и участники съёмочной группы.
19 и 22 сентября в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдут
показы спектакля-концерта Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...»
(16+).
20 сентября в 19:00 в Органном концертном зале выступят
всемирно известные музыканты, лауреаты престижных международных конкурсов
фортепианный дуэт Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского с программой «Два
гения. Два юбилея» (6+). Прозвучат Четвёртая симфония Брамса и «Симфонические
танцы» Рахманинова в авторских версиях для двух фортепиано.
21 сентября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт концерт хора Parma Voices (6+) к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
21 сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт
«Антидепрессивный концерт» (16+) Тимура Шаова.
21 сентября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» состоится
концерт Лии Якушевой (орган) Fiori musicali. В программе -- произведения Баха,
Свелинка, Фрескобальди и других композиторов.
21 и 22 сентября в 19:00 в Театре-Театре – премьера
музыкального спектакля по мотивам романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» (16+).
22 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется
выставка «Философ имени, числа, мифа» (18+) к 130-летию со дня рождения Алексея
Федоровича Лосева (1893-1988), русского философа, историка, переводчика. На выставке будут представлены биографические
материалы о Лосеве и его основные труды.
До 25 сентября в Пермском доме художника работает выставка
«Городской пейзаж» (0+).
До 6 октября в художественной галерее «Пермский период» работает
выставка работ финалистов конкурса камнерезов и керамистов «Золотые руки
Прикамья» (0+).
До 7 октября в Пермской Арт-резиденции работает выставка
Влада Рашидова «Мимика алхимика» (0+). В экспозиции представлены 30 работ в
авторской технике.
До 14 октября в Пермской Арт-резиденции работает
фотовыставка «Край фестивалей. Город встреч» (0+).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.