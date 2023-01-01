Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Традиции плюс инновации В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошёл День открытых дверей Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

Не в первый раз открытие сезона в Пермском доме народного творчества «Губерния» прошло в формате Дня открытых дверей. Это старт большой хобби-компании, когда Дом народного творчества приглашает к себе потенциальных новых участников самодеятельных коллективов, и сразу после этого начинается активная репетиционно-творческая деятельность.

Нынешний День открытых дверей в «Губернии» прошёл под знаком двух юбилеев. Прежде всего, 300-летия Перми: слоганом события стало «300 поводов мечтать», а в фойе появились фотозоны, оформленные в виде пермских локаций. Но отмечался и другой юбилей: «Губернии» в этом году исполняется 80 лет.

Удивительный факт: решение о создании в городе Дома народного творчества было принято 2 сентября 1943 года, когда вовсю шла Великая Отечественная война. Надо было думать о будущем, о послевоенном возрождении российской глубинки и о культуре как действенном инструменте этого возрождения. Молотовскому (Пермскому) дому народного творчества предстояло объединить творческие силы артистов-любителей и помочь им в становлении и развитии. Как ни странно, момент для этого был самый подходящий: в Молотове (Перми) жили в эвакуации и работали артисты МХАТа, Малого театра, Московского театра сатиры, Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, Ленинградского ТЮЗа. Благодаря этому местные артисты, как профессионалы, так и представители художественной самодеятельности, могли получить блестящие творческие мастер-классы.

Дом народного творчества «Губерния»

Сегодня Пермский дом народного творчества «Губерния» — одна из ключевых институций Пермского края, работающих над созданием единого культурного пространства региона и формирующих современные тренды в народном искусстве. Масштабные проекты, которыми в первую очередь известен Пермский дом народного творчества и которые составляют его гордость, — это фестиваль «Зов Пармы» и программа «59 фестивалей 59-го региона»; жителям краевого центра особенно полюбился фестиваль традиционной рождественской культуры «Сочельник».

В работе «Губернии» много составляющих. Это огромный методический отдел, который работает по всей территории региона и помогает специалистам клубов и домов культуры, инициативным группам больших городов и маленьких сёл облечь в привлекательную «обёртку» календарные этнические праздники и сезонные обряды, наполнить мероприятия смыслами и поставить их проведение на высокий — краевой — уровень.

Это и активная концертная площадка, и мастерские, в которых сохраняют и развивают традиционные прикамские ремёсла. «Губерния» занимается сбором, обработкой, подготовкой материалов для Всероссийского каталога нематериального культурного наследия, является методическим центром для фольклорных и аутентичных коллективов, бережно сохраняющим и транслирующим собранные фольклорными и этнографическими экспедициями материалы: от нотных расшифровок песенного многоголосья до реконструкции национального костюма, технологий ткачества и набойки.

Дом народного творчества «Губерния»

Наконец, это дворец культуры в традиционном смысле: место, где работают народные творческие коллективы. В «Губернии» это направление деятельности носит название «Хобби-центр». Именно он — главный герой Дня открытых дверей, который прошёл в этом году 9 сентября.

Более 250 человек пришли в этот день в «Губернию», чтобы принять участие в мастер-классах, посмотреть концерт и решить, в каком творческом коллективе проводить досуг. Речь идёт не только о детях: в «Губернии» работает 25 студий, рассчитанных на любителей самодеятельного творчества с самыми разными интересами. Так, в любом возрасте можно заниматься творчеством в студии эко- и этнодизайна «Аглая», которая в День открытых дверей проводила рукодельные мастер-классы. Народный фотоклуб «Пермь» объединяет фотолюбителей разных возрастов, а вот заслуженный коллектив народного творчества, народный цирк «Грация» приглашает в первую очередь юных артистов, тех, кому самое время развивать гибкость и координацию движений.

Среди коллективов «Губернии» немало ориентированных на молодёжь: это, в первую очередь, студии танцев — народный коллектив «Театр танца Mix Modern" и народный ансамбль танца «Пластилин», Freestyle, Dance beat, «Фабрика танца» и др.

Именно в «Губернии» работают многие известные, даже культовые в Перми коллективы, такие как клуб исторической реконструкции «Уральские белки», театр Наталии Шостиной «Мимикрия», этномузыкальный коллектив «Седой Урал» и др.

Особое место в работе «Хобби-центра» занимают детские коллективы — детский театр эстрады «МАССКА», центр развития ребёнка «Детство», кукольный театр «Крылатый дом» и театральная студия «Оперение. Соль». Во время Дня открытых дверей «Оперение» было единственным коллективом, который показывал свой спектакль «Баллада о крыльях» в закрытом режиме: дело в том, что на показ прибыл основатель сети студий «Оперение» Константин Хабенский, который устроил участникам настоящий профессиональный разбор их работы.

Дом народного творчества «Губерния»

Все прочие коллективы так или иначе показывали своё искусство абсолютно всем желающим. В фойе шли мастер-классы по народной росписи и тканевой набойке, можно было поиграть в старинные игры или посмотреть старинные танцы.

В 15:00 начался концерт, в котором приняли участие народный цирковой коллектив «Грация», народный ансамбль танца «Пластилин», хор русской песни «Камушка», эстрадно-театральная студия «Озарение», танцевальные коллективы Mix modern, «Фабрика танца», Dance beat, Freestyle, вокальный проект «НИЛ».

Оглядываясь на 80-летнюю историю «Губернии», можно уверенно сказать, что за последние 10 лет Дом получил новый творческий рывок. А совсем недавно получил награду «Яндекс Бизнеса» «Хорошее место». Каждый год «Яндекс Бизнес» вручает её бизнесам с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Так на дверях Пермского дома народного творчества «Губерния» появился своего рода знак качества — наклейка «Хорошее место». «Чтобы люди знали, что к вам точно стоит зайти», — комментирует команда «Яндекс Бизнеса».

Дом народного творчества «Губерния»

Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ «Губерния»:

— Знак «Хорошее место» — результат интернет-рейтинга пользователей. По сути, итог народного голосования в интернете. Очевидно, что эта награда — заслуга всех служб, всех отделов Пермского дома народного творчества, результат коллективного труда на протяжении многих лет.

Нам, безусловно, приятно, что усилия коллектива Пермского дома народного творчества «Губерния» заслужили столь высокую оценку. Вдвойне приятно, что почётный отличительный знак пришёл в год 80-летия «Губернии»! Мы действительно очень стараемся, чтобы каждому гостю нашего дома было удобно: и мамам с малышами, и тем, кто передвигается на колясках, и большим, и маленьким.

Радостно получить знак признания наших заслуг, знак, который говорит, что наши гости нас высоко ценят! Что можно добавить… Пожалуй, только то, что для нас эта награда означает, что мы на верном пути, и можно снова ожидать в гости старых друзей и тех, кто впервые придёт в «Губернию», на новые концерты, новые фестивали, новые события.

Работа «Губернии» хорошо известна и высоко оценивается и на региональном, и на федеральном уровне: недавно коллектив подведомственного краевому минкульту учреждения получил юбилейную медаль в честь 300-летия Перми, а в 2022 году выиграл федеральный конкурс на звание «Лучший дом народного творчества России». «Оскара» в своей отрасли «Губерния» заработала уже второй раз: первый раз это произошло в 2017 году.

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