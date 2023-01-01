Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

В поисках потребителей

Как пермские торговые центры переживают смену линейки брендов, рост валют и другие превратности современности

Поделиться

В феврале 2022 года после неоднократных переносов сроков открылась первая очередь торгово-развлекательного центра «iMall Эспланада» в самом центре Перми. После этого в городе стало шесть подобных объек­тов, заслуживающих названия «крупных». Все они, как и торговые центры поменьше, переживают непростые времена — последствия пандемии, уход западных товарных брендов и экранных блокбастеров; а конкуренция, между тем, растёт. В этой ситуации руководство торговых центров ищет новые подходы к традиционным видам извлечения прибыли: продаже и сдаче в аренду площадей, поискам интересного товарного наполнения, организации развлечений.

IMG_1902 — копия

Специалисты единодушны в том, что в настоящее время торговые центры переживают медленное восстановление и умеренный рост.

Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» (ТРК «Семья»):

— Сейчас торговые центры переживают этап восстановления после ухода международных брендов. Роста как такового нет — речь о выходе на уровни 2021—2022 годов. Явно виден этап развития и усиления, качественного изменения российских брендов в лучшую сторону. Избытка свободных арендных площадей мы не ощущаем, но есть несоответствие намерений владельцев торговых центров (концепция, перечень брендов, ставки, условия) и готовности потенциальных арендаторов. Постепенно площади заполняются, и, полагаю, размер вакансий вскоре вернётся к уровню 3—5%. Трафик до уровня 2019 года не восстановился нигде по стране, но наш торговый центр в 2022 году точно показал положительную динамику по трафику. Определённую насторожённость и приос­тановку развития вызвала ситуация нынешнего августа с курсами валют.

Евгений Каштанов, генеральный директор ТРЦ «Планета»:

— По нашим наблюдениям, на контрасте с первым полугодием 2022 года наблюдается умеренный подъём. Трафик постепенно увеличивается, на место ушедших брендов в ТРЦ заходят новые. Если говорить про ТРЦ «Планета», то у нас идёт активное заполнение площадей, рост посещаемости и оборотов арендаторов: с мая текущего года открылись торговые точки у 23 новых арендаторов. Доля вакантных площадей в «Планете» на сегодняшний день составляет менее 5%, а посещаемость по итогам августа, по нашим прогнозам, может стать рекордной за всё время с момента открытия.

По данным исполнительного директора компании «Р-Консалтинг» Ольги Козыревой, продажа площадей не является в наши дни основным источником дохода торговых центров. Три из них — «Планета», «iMall Эспланада» и «Спешилов» — принадлежат одному собственнику, и торговые площади в них не продаются в принципе.

В остальных ТЦ самыми большими, активно продаваемыми и в то же время самыми невостребованными остаются помещения, в которых располагались недавно закрывшиеся развлекательные активности, в первую очередь кинотеатры.

С марта 2022 года в «Столице» продаётся помещение кинотеатра площадью 2250 кв. м за 150 млн руб. В «Колизее Atrium» с сентября 2021 года продаётся объект площадью 2541,1 кв. м на третьем этаже, и цена за всё время не менялась — 160 млн руб. (63 тыс. руб./кв. м). В «Столице» выставлено на продажу ещё одно большое помещение — 650 кв. м на втором этаже, стоимость — 90 тыс. руб. за 1 кв. м.

Намного ниже цены в «Новой столице»: там большое помещение на первом этаже продавалось в начале 2022 года за 28 тыс. руб. за 1 кв. м.

quote_a

Маленькие помещения более ликвидны и в расчёте на стоимость квадратного метра более дороги: в начале 2022 года продавалось помещение площадью 186 кв. м в «Колизее Atrium» за 63 тыс. руб. за 1 кв. м и было достаточно быстро продано; сейчас в продаже в том же ТЦ помещение площадью 125 кв. м стоимостью 59 тыс. руб. за 1 кв. м, и Ольга Козырева ожидает, что оно быстро «уйдёт».

В аренде закономерность та же, что и в продажах: очень подолгу оказываются невостребованными большие помещения и быстро расходятся маленькие. Так, в «Колизее Cinema» с апреля нынешнего года сдаётся помещение в 6500 кв. м при общей площади ТЦ 23 000 кв. м, то есть больше одного этажа, — это закрывшийся кинотеатр. Арендная плата за всё помещение — 3 250 000 руб./мес., то есть 500 руб./кв. м, это минимальная ставка в Перми.

С июня 2020 года в этом же ТЦ не может найти арендатора торговое помещение площадью 1178 кв. м на четвёртом этаже по цене 700 руб./кв. м.

В «Столице» сроки экспозиции арендных объектов ещё длиннее, чем в ТЦ в центре города. Есть пара помещений, которые предлагаются для сдачи в аренду ещё с 2020 года.

Ольга Козырева, исполнительный директор компании «Р-Консалтинг»:

— Анализируя ситуацию по крупным, высококлассным торговым центрам, наблюдаем один явный тренд: помещения больших площадей плохо реализуются и плохо сдаются в аренду. Причин тут может быть несколько. Это, во-первых, снижение уровня дохода населения и, как следствие, покупательной способности, уменьшение количества клиентов торговых центров.

Второй момент — это повышение налоговой нагрузки собственников торговых центров. Кадастровая стоимость является базой для начисления налога на имущество и земельного налога, и ни для кого не секрет, что в последнее время про­цедура по оспариванию кадастровой стоимости в Пермском крае весьма усложнилась, поэтому собственники небольших помещений вообще не обращаются за оспариванием кадастровой стоимости ввиду дополнительных издержек как временного, так и материально-организационного характера, а платят налоги в полном объёме.

Что касается собственников больших помещений, то даже если собственник приравняет кадастровую стоимость к рыночной, то она в любом случае получается весьма большой, и с учётом простоев рентабельность таких объектов снижается кратно. Поэтому помещения больших площадей для инвесторов весьма непривлекательны, что и подтверждают большие сроки экспозиций таких помещений.

Директор управляющей компании «Труменс-групп» Елена Денисова замечает, что из двух новых ТЦ — «Планета» и «iMall Эспланада» — доля вакантных площадей в ТРЦ «Планета» меньше, но и открылся он почти на год раньше. Из ТЦ, работающих уже много лет, наименьшая доля вакантных площадей в ТРК «Семья», наибольшая — в ТРЦ «Колизей».

Елена Денисова делится своими наблюдениями в социальных сетях. По её мнению, для жителя центра города и для туристов наилучший выбор — «iMall Эспланада». Этот ТРЦ перетянул на себя молодёжный и прогулочный трафик, а также туристические потоки; в свою очередь, ТРЦ «Планета» стянул к себе трафик выходного дня.

quote_b

После открытия двух суперрегиональных ТЦ — «Планета» и «iMall Эспланада» — нового масштабного строительства коммерческой недвижимости пока не предвидится. Бизнесмены предпочитают строить небольшие торговые комплексы, обслуживающие население микрорайонов, общей площадью не превышающие 2000—3500 кв. м. Основные потенциальные операторы таких ТЦ — «Чижик» и «Магнит», а также магазины, торгующие алкоголем, зоо­товарами, игрушками, хозяйственными и канцелярскими товарами, кофейни, пекарни, аптеки.

За последнее время сменили собственников два ТЦ — «Разгуляй» (был куплен у банка «Авангард» по цене 6,8 тыс. руб. за 1 кв. м, и сейчас компания «Труменс-групп» готовит проект его реконцепции) и «Лайнер» (за 11,7 тыс. руб. за 1 кв. м основные площади у банка «Открытие» выкупили автодилеры, и закрытый несколько лет ТЦ готовится к открытию после обновления систем пожаротушения).

Есть информация о продаже ТЦ на ул. Революции, 5а (6,2 тыс. руб. за 1 кв. м, общая стоимость 320 млн руб.). Ранее выставленные на продажу «Горный хрусталь» (10,9 тыс. руб. за 1 кв. м) и «Универсам» на ул. Борчанинова с продажи сняты.

На протяжении 2022 и 2023 годов активно обсуждается смена потребительских торговых линеек: вместо ушедших раскрученных западных брендов приходят менее известные российские, турецкие и китайские.

По наблюдениям Елены Денисовой, новые операторы, пришедшие в ТЦ в последнее время, работают в основном в среднем и низком ценовых сегментах. Продовольственные супермаркеты почти перестали быть «якорными» арендаторами для ТЦ — так изменилось потребительское поведение посетителей, поэтому они добавляют в свои пространства зоны буфетов. Специалист предсказывает, что, поскольку в связи со снижением ценового сегмента в магазинах-арендаторах некоторые магазины перестали соответствовать основной целевой аудитории ТЦ, можно ожидать новых закрытий торговых точек либо смены их локаций.

Самые крупные бренды, пришедшие в пермские ТЦ за последнее время, — это турецкая сеть LC Waikiki, которая в июле открыла свой первый магазин в «Спешилове», на месте ушедшего H&M, а второй — в «Планете» на месте Uniqlo; и «Стокманн», открытие которого планируется в сентябре в «Планете» на месте H&M, на площади в 2,2 тыс. кв. м.

За последние месяцы в пермских ТРЦ открылись:

  • дискаунтер FixZone (товары от 50 руб., аналог FixPrice) в «Планете»;
  • магазин женской одежды Elis в «Планете» — российский бренд одежды сегмента ниже среднего, аналогичные магазины есть в «Семье» и «Спешилове»;
  • магазины спортивной одежды Amazing Red на месте закрывшихся фирменных магазинов Puma открылись сразу и в «Планете», и в «Семье», и в «Спешилове»; это мультибрендовый спортивный магазин среднего ценового сегмента;
  • Divizion Store в «Планете»: телефоны, планшеты, аксессуары к ним;
  • магазин нижнего белья Edera в «Эспланаде»: это пермская сеть, её магазины есть во многих ТЦ;
  • магазин немецкой одежды Lichi в «Планете»;
  • магазин белья Togas в «Эспланаде».

Это не совсем полный список.

На минувшей неделе в «Планете» на площадях, принадлежавших ранее шведскому H&M, заработал магазин «Стокманн». Этот бренд впервые представлен в Перми. В отделе площадью более 2,2 тыс. кв. м представлены коллекции мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров от брендов Desigual, Loft, Pepe Jeans, Emme Marella, KARL LAGERFELD, Hugo Boss, Naumi, Franco Vello, Esprit, Strellson, Guess и др.

Место ушедших брендов компании Inditex (Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear и др.) в «Семье» заняли российские и турецкие Fashion-ретейлеры: Noun, Befree, Koton, Zolla, Funday, Elis, Love Republic.

В «Столице» в помещении закрывшегося боулинга начал работу «Эконом-маркет», а из сферы общепита наиболее заметным стало открытие кафе Dodo Pizza в «Колизее» на месте Альфа-Банка.

Евгений Каштанов, обсуждая смену товарных брендов, отмечает, что «все новые арендаторы достаточно амбициозны и настроены на хорошие обороты».

По словам Елены Ждановой, новые бренды ведут себя по-разному: «Активность брендов зависит от их стратегии — есть те, кто агрессивно забирает рынок и развивается, а есть такие, кто забирает одну-две площадки и всё, есть и вообще не готовые развиваться. Согласно прогнозам, будет продолжаться развитие российских брендов, расширение линеек, постепенное развитие премиальных сегментов».

quote_c

По мнению руководителя направления недвижимости компании «ЭКС», рост курса валют пока не сказался на стоимости товаров: закупки по новым курсам только начали подходить, если и будет рост цен, он проявится к октябрю; покупательная способность, тем не менее, уже снизилась — покупают в основном обдуманно, стараются экономить на скидках, но и представленные в новых брендах товары в целом по цене стали доступнее зарубежных.

По мнению некоторых операторов ТЦ, наибольшее снижение покупательского трафика связано не с уходом популярных брендов, а с тем, что в отсутствие импортных блокбастеров «просели» кинотеатры. Руководители торгово-развлекательных комплексов ищут им замену.

Елена Жданова:

— Основное снижение трафика произошло из-за отсутствия проката в кинотеатрах. Допандемийного уровня посещаемости, боюсь, без решения вопроса с кино не достичь. Сейчас все озабочены поиском альтернативы: возможно, это будут какие-то центры социализации, общественные пространства и тому подобное.

Елена Денисова:

— В «Колизее Cinema» закрылся мультизальный кинотеатр. Сейчас собственники этого этажа занимаются поиском новых идей и арендатора. У помещения есть своя специфика, поэтому подобрать хорошего и интересного оператора непросто.

Важность развлечений (а также общепита) как коммерческого сегмента в работе торгово-развлекательных комплексов отмечает и Евгений Каштанов: согласно его данным, по итогам первых семи месяцев 2023 года максимальный прирост активности в ТРЦ «Планета» показывают категории «Развлечения» (45,6%), «Общественное питание» (45,4%) и «Ювелирные изделия» (37,1%). Категории «Обувь», «Бытовая техника» и «Одежда» выросли на 29,5%, 27,3% и 25% соответственно.

Евгений Каштанов:

— Отсутствие громких международных премьер, безусловно, сказывается на кинобизнесе и на трафике ТРЦ. Развлечения — очень важная составляющая бизнеса и социальной функции крупных торговых центров. Конечно, мы постоянно работаем над развитием этой категории арендаторов, а также сами организуем различные форматы досуга в «Планете». К концу 2023 года у нас в планах сделать ТРЦ «Планета» уникальным объектом с самым широким спектром предложений в сфере развлечений для любой аудитории.

О востребованности сферы общепита в торговых центрах говорит и Елена Денисова: по её наблюдениям, фуд-корты во всех ТРЦ заполнены операторами на 100%; в ТРЦ «iMall Эспланада», поддерживая современную тенденцию, начали размещать операторов общепита на первых этажах и не «привязывать» их к фуд-корту.

Специалисты сферы не ожидают в ближайшее время новых потрясений, которые бы могли негативно сказаться на деятельности торгово-развлекательных центров. Растущей конкуренции они тоже не боятся: по мнению всех руководителей и аналитиков, постепенный рост трафика продолжится и после открытия второй очереди «Эспланады».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться