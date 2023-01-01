Алёна Бронникова Демпфер по осени считают К чему приведёт снижение субсидий для переработчиков нефти Поделиться Твитнуть

В условиях экономического давления нефтегазовому рынку в 2023 году приходится сталкиваться с определёнными трудностями. Для снижения колебаний цен на топливо ранее правительство ввело демпферный механизм, однако уже с 1 сентября направленные на это субсидии сократились в два раза. По оценкам экспертов, это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Вызовы

На фоне внешнего давления, усилившегося с 2022 года, российские нефтегазовые компании ежедневно вынуждены сталкиваться с вызовами и искать пути их решения, при этом каждое изменение напрямую влияет на экономику страны в целом.

Эксперты отмечают, что проблемы в основном связаны с зависимостью отрасли от иностранных технологий переработки, оборудования, сервисных услуг и технического обслуживания, программного и финансового обеспечения. Западные санкции ограничили доступ к ним российских компаний, из-за чего возникла сложность обслуживания импортного оборудования и модернизации заводов.

«В результате введения санкций новые российские проекты нефтегазодобычи (например, арктические и шельфовые проекты) оказались лишены доступа к иностранному оборудованию и программному обеспечению. Сильное негативное влияние на разработку новых месторождений оказало и ограничение доступа к технологиям гидроразрыва пласта», — рассказала декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова в разговоре с «Новым компаньоном».

Кроме того, российские нефтегазовые компании лишились возможности получать кредиты в европейских и американских банках. Из-за низкого кредитного рейтинга ухудшились условия кредитования и в других иностранных банках. Приток иностранных инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс значительно снизился. Крупные проекты оказались под угрозой, а реализация новых направлений потребовала больших вложений.

Для защиты внутреннего рынка топлива от повышения цен на нефтепродукты на мировых рынках правительство России в 2019 году ввело демпферный механизм. Он позволяет смягчить влияние внешнеэкономических и геополитических факторов путём выплаты федеральной субсидии.

«Если стоимость бензина и дизеля в зарубежных странах делала более выгодной их экспорт по сравнению с поставками на внутренний рынок, то нефтяные компании получали из бюджета субсидию для обеспечения топливом внутреннего рынка, — объясняет Татьяна Миролюбова. — Если экспорт был менее выгодным, то нефтяники возвращали в бюджет часть своей прибыли. Это предотвращало рост цен на бензин и дизель на внутреннем рынке».

Такие меры оказали существенную поддержку, особенно после введения эмбарго на поставку нефти из России в страны ЕС в декабре 2022 года. Тогда же был установлен потолок цены на нефть марки Urals в $60 за баррель, многие европейские страны отказались от российской нефти. Это повлекло за собой резкое снижение доходов бюджета. Российская нефть стала продаваться с дополнительным дисконтом к рыночной стоимости. В феврале 2023-го Совет ЕС и Еврокомиссия официально установили потолок цен на дисконтную продукцию нефтепереработки (мазут) — $45 за баррель и $100 за баррель на премиальные нефтепродукты, такие как дизель, керосин, бензин.

Таким образом, в 2023 году сократился экспорт нефти и нефтепродуктов, что сказалось также и на снижении доходной части федерального бюджета. Сократился и уровень добычи сырья, а рост цен и уменьшение скидок повлияли на отрицательную динамику экспорта крупнейшим из потребителей российской нефти — Китаю и Индии.

Чтобы сэкономить бюджет, в конце июля правительство приняло решение скорректировать закон о топливном демпфере. С 1 сентября до 2026 года выплаты нефтяникам решили срезать в два раза. По данным Минфина, изменения приняты в целях экономии около 30 млрд руб. федеральной казны. Однако данное решение может повлечь и негативные последствия.

«Уменьшение этих субсидий приведёт к значительному снижению рентабельности нефтепереработки. Это окажет негативное влияние на экономики нефтеперерабатывающих предприятий России. Вполне возможно, что это приведёт к росту экспорта бензина и дизеля, а значит, вызовет рост внутренних цен, ведь внутренний рынок начнёт недополучать необходимые объёмы», — считает Татьяна Миролюбова.

Решение задач

В начале августа вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия в сентябре продолжит добровольное сокращение поставок на нефтяные рынки. Если в августе сокращение экспорта составило 500 тыс. баррелей в сутки, то теперь экспорт снизится на 300 тыс. Сокращение поставок обеспечивается относительно среднего показателя в мае-июне 2023 года. То есть в сентябре экспорт должен увеличиться на 200 тыс. баррелей в сутки.

Александр Новак объяснил, что такое решение принимается в рамках усилий по обеспечению баланса нефтяного рынка. При этом о сокращении добычи сырья не было заявлено. Как сообщило 1 сентября информационное агентство Bloomberg, после того как Москва договорилась с партнёрами ОПЕК+ о продлении ограничений на экспорт, нефть продемонстрировала самый большой недельный прирост с апреля.

Как отметила Татьяна Миролюбова, давление Запада на российскую экономику и нефтегазовую отрасль в частности в ближайшее время продолжится: «Санкции в обозримом будущем продолжатся. Власти будут искать механизмы повышения доходов нефтегазового сектора и наполнения бюджета. Бизнес будет пытаться трансформироваться, повышать свою экономическую эффективность и выживать в непростых условиях».

На данный момент, считает эксперт, для решения основных проблем производство нуждается в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета отрасли. Компаниям необходима компенсация неполученных зарубежных технологий, оборудования и ПО, от которых они оказались в прямой зависимости. В связи с этим также необходим прирост инвестиций в основной капитал компаний и научно-образовательную сферу. «Технологический суверенитет невозможен без инновационных разработок российских учёных», — подчерк­нула Татьяна Миролюбова.

Вместе с тем в Пермском крае как в промышленном регионе особое внимание уделяется кадровому потенциалу. В приоритете у властей в том числе и подготовка будущих специалистов в области нефте- и газодобывающих и перерабатывающих производств. Правительство отслеживает текущую ситуацию в отрасли в целом.

«Все необходимые меры поддержки, которые входят в сферу полномочий и компетенций региона, в Пермском крае «нефтегазу» оказываются в полной мере — как со стороны краевого правительства, так и со стороны законодателей. Разумеется, мы внимательно следим за развитием ситуации в отрасли и при необходимости готовы оперативно подключиться к решению возникающих проблем», — отметил председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам регионального заксобрания Алексей Мельников.

Он добавил, что компании нефтегазовой отрасли имеют большое значение для экономики региона, кроме того, они входят в число крупнейших налогоплательщиков. Поэтому власти проявляют особое внимание к их деятельности.

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