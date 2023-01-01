Алёна Морозова Между молотом и наковальней Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми Поделиться Твитнуть

Церемония вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми — главы городской администрации прошла 28 августа в обновлённом зале Дворца молодёжи. Это было первое крупное событие после недавней сдачи дворца в эксплуатацию, так что все собравшие­ся смогли оценить некоторые результаты деятельности предыдущего мэра Алексея Дёмкина, который тоже присутствовал в зале.

Константин Долгановский

Вступительное слово произнёс председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, который, сославшись на федеральное законодательство и Устав Перми, напомнил, что 27 июня городская дума объявила конкурс на должность главы города, который прошёл с 4 июля по 3 августа, на участие в нём было подано 15 заявок. 17 августа дума рассмотрела все кандидатуры, а 24 августа два претендента выступили на пленарном заседании со своими программами, после чего дума избрала главу Перми — бывшего министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина.

Новый глава города принёс присягу на тексте Устава Перми, пообещав исполнять законодательство всех уровней и способствовать благополучию и общественному согласию жителей нашего города.

Прозвучал гимн Российской Федерации, и наступило время поздравлений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём напутствии выразил надежду, что новый мэр продолжит проекты, начатые Алексеем Дёмкиным, и будет заботиться о новых объектах так, чтобы они стояли веками. Губернатор рассчитывает на то, что Эдуард Соснин будет заниматься повышением качества городской среды, реализацией национальных проектов и развитием высокотехнологичных отраслей промышленности с увеличением числа рабочих мест. Дмитрий Махонин пообещал всяческую поддержку и содействие команды краевого правительства — бывших коллег Соснина и тут же добавил, что в этом случае «бывших коллег не бывает».

Губернатор преподнёс мэру два подарка — книгу по истории Пермского края со словами: «Лучший подарок — это книга, в рамках 300-летия Перми у нас издано много книг, но я выбрал самую толстую», и молот, изготовленный специально на «Мотовилихинских заводах», со словами: «Это молот, который является символом завода, а завод — это символ Перми и Пермского края; это также символ трудолюбия пермяков, символ несгибаемости уральского характера; ну и, конечно же, помимо фитнеса, этот молот можно использовать, чтобы зачастую и дурь чиновничью из головы вышибать. Я бы хотел, чтобы вы этим молотом орудовали аккуратно, чтобы этот молот вам помогал ковать будущее Перми и Пермского края».

Нового мэра поздравили также главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, который передал поздравления от полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, и секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка.

В ответном слове Эдуард Соснин пообещал сосредоточить усилия на развитии районов и микрорайонов, чтобы уровень комфорта в них был не ниже, чем в центре города, а из конкретных задач упомянул борьбу с нестационарными торговыми объектами, расселение ветхого жилья и освещение на улицах.

Своей целью глава Перми назвал новые возможности для каждого жителя краевой столицы и выразил надежду на работу в единой команде с краевым правительством.

Первые кадровые решения

На следующий день после инаугурации Эдуард Соснин принял первое кадровое решение в должности пермского градоначальника. «Меняю структуру администрации города в соответствии со структурой краевого правительства. Ключевые изменения касаются трёх блоков и подчинены выстраиванию единой управленческой логики для повышения эффективности работы и более чёткой координации», — написал он в своём Telegram-канале.

Первым замом главы администрации стала Ольга Андрианова, которая около двух месяцев исполняла полномочия главы города. «Она зарекомендовала себя как управленец, работающий на результат», — отметил Соснин. Ольга Андрианова продолжит курировать развитие территории и земельно-имущественные отношения. В её подчинение переходит управление по экологии и природопользованию, поскольку развитие природных территорий неразрывно связано с земельным законодательством.

В блоке «Городское хозяйство», который возглавляет Дмитрий Галиханов, помимо департамента дорог и благоустройства и подведомственных учреждений, теперь будет и департамент транспорта.

«Целесообразно собрать их в одном блоке, поскольку ремонт и реконструкция дорог ведётся с учётом модернизации маршрутной сети. Теперь это сфера ответственности одного руководителя, что, несомненно, положительно скажется на результате», — прокомментировал решение Соснин.

Вопросы формирования бюджета, развития экономики и промышленной политики, привлечения инвестиций, а также планирования будут аккумулированы в одном экономическом блоке. Исполняет обязанности его руководителя Вера Титяпкина.

«Здесь логика та же — деньги к деньгам. Пермь — промышленный «миллионник», его благополучие зависит от экономического подъёма предприятий, поэтому будет выстраиваться единая вертикаль в отношении бюджетной политики и взаимодействия с бизнесом. Важная задача — создание условий для инвесторов, понимание их потребностей. Чем удобнее и проще будет инвестировать в Пермь, тем больше появится новых рабочих мест, квалифицированных кадров, современной инфраструктуры», — отметил мэр.

Структура остальных блоков останется без изменений.

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