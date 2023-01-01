Микрорайон будущего Федеральный застройщик возведёт в Перми современный микрорайон с видом на Каму Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми на территории 11 га появится современное жилое пространство — «микрорайон будущего» — с видом на Каму. Проект «Камаполис» реализует федеральная компания «Железно», один из лидеров Всероссийского рейтинга застройщиков в области потребительских качеств жилья по версии сайта ЕРЗ.РФ. Возведение нового микрорайона станет первым проектом застройщика в Пермском крае. По плану, жилые кварталы средней этажности будут обеспечены всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой и станут своеобразным «городом в городе».

В проекте «Камаполиса» объединятся прошлое и настоящее с его технологической эффективностью и экологичностью. В проектировании архитекторы использовали опыт реновации и джентрификации старинных городских районов, в том числе Хафен-Сити в Гамбурге и Доклендс в Лондоне. Часть практик они адаптировали к требованиям проекта и научному подходу, который является фундаментальным принципом «Железно».

Одной из особенностей микрорайона станет многофункциональный сквер, который спроектирует архитектурная студия R&S — признанный специалист в сфере благоустройства городских пространств и нового урбанизма. На территории будут расположены игровая и спортивная зоны с лазательным комплексом, скалодромом и балансиром, площадки для воркаута и командных видов спорта. Кроме того, в сквере установят амфитеатр, где можно будет проводить концерты или устроить летний кинотеатр. Ещё одна зона будет устроена на верхнем уровне. Она будет развлекательной. Предполагается, что в тёплое время года её будут использовать как площадку для катания на роликах и скейтах, а зимой — для катания на коньках. Для этого рядом установят павильон для хранения и проката инвентаря, а также скамьи и места для отдыха.

Индивидуальной особенностью «Камаполиса» станут внутренние дворы будущего микрорайона. В основе концепции каждого проектировщики положили индивидуальные идеи и наполнения, которые при этом будут гармонично дополнять друг друга общей темой неразрывной связи с природой. Как и в других своих проектах, застройщик будет использовать в обустройстве дворов переменный рельеф.

Если говорить отдельно о каждом, то, например, темой двора дома № 1 станет «Дача в городе» — традиционная концепция для «Железно». В его центре установят современную детскую площадку, а по периметру проложат прогулочные экотропы. Они будут организованы по террасированным дорожкам с деревянными кашпо и цветниками, в которых высадят многолетние растения и травы.

Концепцией двора дома № 2 станет «Лес в доме» с крупными деревьями и зонами отдыха. Здесь расположатся прогулочные тропы, высадят многолетние кустарники и цветники. Центром композиции станет мост, сформированный подпорными стенами и разделяющий двор на функциональные зоны.

Сам жилой комплекс обеспечат системой «умный дом». Подъезды зданий будут похожи на лобби отелей, что создаст атмосферу домашнего комфорта и поможет жителям отгородиться от городской суеты. Как отмечает застройщик, планировка квартир сможет приятно удивить даже профессиональных риэлторов, она будет отличаться от стандартных видов. Так, в домах «Камаполиса» будут построены квартиры с террасами, мастер-спальнями, гардеробными и кабинетами. В полах и стенах проложат дополнительную звукоизоляцию. Собственная газовая котельная обеспечит жителей бесперебойной подачей горячей воды без сезонных отключений.

«Камаполис» станет уникальным проектом для Перми. Старт продаж в первой очереди жилого комплекса (в домах № 1 и 2) запланирован на сентябрь 2023 года. Дополнительная информация появится уже в начале месяца на сайте компании, также её можно будет получить по телефону отдела продаж застройщика.

Проекты «Железно» 15 раз становились финалистами престижной отраслевой премии URBAN AWARDS, три раза — победителями.

Как подчеркнул генеральный директор застройщика Юрий Захаров, каждый проект «Железно» отличается своеобразием и функциональной насыщенностью, в каждом используются современные технологии. В основе проектов лежат собственные практики, которые уже доказали свою эффективность, получили признание в России и продолжают развиваться.

«На дворе ещё август, но уже сейчас можно сказать, что 2023 год стал для «Железно» прорывным: мы более чем наполовину расширили географию присутствия, запустив масштабные проекты сразу в двух новых для себя регионах — Свердловской области и Пермском крае. Кварталы, которые строит «Железно», проектируются и возводятся с научно­-технологическим подходом. В своей работе мы используем научно-доказанные отраслевые практики, основанные на проектировании и управлении строительством крупных проектов комплексного развития территории в формате среднеэтажной застройки с использованием IT-технологий, на создании комфортной городской среды, улучшении облика городов. Про новые для нас регионы скажу так: мы здесь всерьёз и надолго!» — рассказал Юрий Захаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.