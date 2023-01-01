Пермский марафон: как это было
Центральное спортивное событие 300-летия Перми собрало 12 тысяч участников
В столице Прикамья в шестой раз прошёл Пермский марафон и собрал рекордное количество участников. На старт вышли 12 тыс. человек из более 40 регионов страны, начиная от самых юных любителей бега до профессионалов.
О победителях соревнований на главных дистанциях мы писали ранее. А теперь предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж, чтобы почувствовать атмосферу праздника — одного из центральных спортивных событий, приуроченных к 300-летию Перми.
Иван Петров
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