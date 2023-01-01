Алёна Морозова Тепло не за горами Муниципалитеты Пермского края на 90% готовы к предстоящему отопительному сезону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство муниципальных образований Пермского края на 90% готовы к отопительному сезону, все работы идут в соответствии с графиком. Всего в регионе нужно привести в нормативное состояние более 18 тыс. многоквартирных домов, около 4,2 тыс. больниц, школ и детсадов, 1,2 тыс. котельных, 3,4 тыс. км тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры. Подготовку к предстоящему отопительному сезону краевые власти обсудили на совете глав муниципалитетов и заседании регионального правительства.

Задачи для муниципалитетов

По словам губернатора Пермского каря Дмитрия Махонина, на сегодняшний день перед муниципалитетами стоит задача получить все необходимые паспорта готовности и обеспечить фактическую готовность объектов к 15 сентября. На отпрессовку, ремонт и замену изношенных тепловых сетей и источников тепловой энергии в территориях в этом году направлено более 4,7 млрд руб. Деньги выделены в том числе из краевого и местного бюджетов.

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края отмечают, что на особом контроле ведомства сейчас находятся два муниципалитета, в которых продолжаются работы по модернизации системы теплоснабжения. Это Губахинский округ, где завершается возведение новых модульных котельных в посёлке Углеуральский и в Гремячинске. В Красновишерске ремонтируется котельная №11.

Платёжная дисциплина

Особое внимание краевые власти уделяют платежной дисциплине потребителей коммунальных энергетических ресурсов. По данным главы министерства ЖКХ и благоустройства региона Артёма Балахнина, в целом, за первое полугодие 2023 года сумма долгов снизилась на 13%, но по-прежнему есть территории, где главам муниципалитетов необходимо усилить работу по погашению задолженности в полном объёме. Самые высокие показатели по задолженности в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом и Лысьве.

«Платёжная дисциплина потребителей — это тот источник, который позволяет нам качественно проводить работы к осенне-зимнему периоду. Поэтому призываю всех жителей вовремя оплачивать квиточки за коммунальные ресурсы, так как это денежные средства, которые напрямую поступают в ресурсоснабжающие организации, и от этого напрямую зависит качество работ к предстоящему отопительному сезону», — пояснил Балахнин.

В связи с этим губернатор Пермского края поручил руководству муниципалитетов решать вопрос с задолженностями за потребляемые коммунальные энергетические ресурсы, а Министерству ЖКХ — держать на контроле территории, находящиеся в зоне риска по подготовке к зиме, и муниципальные образования, в которых продолжается строительство котельных.

Обновление коммунальной инфраструктуры

С 2023 по 2025 годы на развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-; водоснабжения и водоотведения в регионе планируется направить 13,9 млрд руб. На эти деньги планируется построить и модернизировать 110 объектов ЖКХ и 151 км коммунальных сетей — это расстояние от Перми до Березников.

Предполагается, что после модернизации коммунальной инфраструктуры потери на сетевом хозяйстве снизятся на 12%, а качество услуг будет улучшено для более 1 млн жителей края.

Тепло дадут не сразу

В краевом министерств ЖКХ отмечают, что подключение к теплоносителю с началом отопительного сезона проходит постепенно. Это связно с пошаговым переводом на зимний режим ТЭЦ и котельных, теплосетей, насосных станций, домовых тепловых узлов, а также наладкой гидравлических режимов. Пусконаладочные работы могут проходить в течение нескольких дней.

Напоминаем, если в доме нет тепла и горячей воды, то в первую очередь нужно узнать, есть ли такая проблема у соседей, а затем обратиться в аварийную службу управляющей организации или единую диспетчерскую службу. Их телефоны указаны в квитанциях. В каждом муниципалитете будут работать горячие линии по вопросам запуска тепла. Телефоны должны быть на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Перед началом отопительного сезона губернатор поручил главам муниципалитетов обеспечить информирование жителей о начале подачи тепла в дома и объекты социнфраструктуры, в том числе через печатные и интернет-СМИ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.