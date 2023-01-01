Алёна Морозова В Пермь приходят хакатоны В Прикамье планируется развивать серию хакатонов для ИТ-специалистов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевым минсвязи

Хакатон — мероприятие для IT-специалистов, когда за ограниченный период времени команда должна разработать прототип программного продукта, назначение которого объявляется в начале состязания. IT-компаниям это дает возможность оперативно протестировать рабочие бизнесовые и технологические гипотезы, привлечь талантливых сотрудников в свою команду и оценить свои кадровые ресурсы. Для специалистов — это не только хороший способ вынырнуть из рутины и продемонстрировать свой интеллектуальный уровень, но и найти новый проект.





Ольга Димитрашко, руководитель Сетевого IT-Университета:





— Еще во время пандемии многие IT-специалисты ушли на удалёнку, а компании сократили количество персонала, на постоянной основе находящееся в офисе. Тем не менее есть потребность в очном общении, и хакатон может быть хорошей возможностью для создания и укрепления ИТ сообщества. Это высококачественный интеллектуальный досуг, который позитивно воспринимают специалисты, увлечённые своей сферой деятельности. Это работа командой в нестандартной ситуации.





Есть у такого формата мероприятий и другие позитивные моменты. Не секрет, что заработная плата не финальный критерий, по которому специалисты IT-рынка принимают решение о той или иной позиции. Существует целый комплекс инструментов, который задействуют HR специалисты, для привлечения и удержания высококлассных кадров. И если проанализировать, хакатон как мероприятие содержит в себе несколько инструментов этого комплекса. Кроме того, для компаний это отличная возможность оценить работу своих сотрудников или испытать их в новой роли, так и шанс посмотреть на потенциальных кандидатов в действии.





В Пермском крае хакатоны для разработчиков проходят не так часто. Приятной новостью для молодых специалистов и студентов стало проведение хакатона «Строим цифрой» в рамках Всероссийского форума «Строим цифровой регион» летом текущего года в Перми. Организаторами выступили Министерство информационного развития и связи Пермского края при участии Пермской краевой Федерации спортивного программирования, Сетевого ИТ-Университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, компании «ЭР-Телеком Холдинг», компании Ujin (ООО «Юникорн») и технопарка Morion Digital.





За сутки восьми командам из вузов и действующих IT-компаний Пермского края нужно было разработать на базе операционной системы Ujin OS новые сервисы для резидентов умных зданий, сотрудников управляющих организаций и застройщиков. По условиям задачи необходимо было реализовать минимум один сервис для взаимодействия с умным зданием одной из категорий пользователей. В течение дня у команд было два чек-поинта, когда они могли задать вопросы экспертам и понять, перспективно ли направление решения кейса. Отметим, что в формировании кейсов для команд принимали участие компании «ЭР-Телеком Холдинг» и Юникорн, а также крупнейшие федеральные девелоперы, среди которых группа «Самолет», MR Group, ГК «Кортрос», ГК «А101».





Во второй день команды разработчиков представили цифровые решения, которые должны не только осуществлять взаимодействие с платформой Ujin OS, но и использовать ее данные для предоставления пользовательского интерфейса для работы с IoT-устройствами, аварийными заявками, предоставления аналитики или для иных сервисов.





«Мы с ребятами сами впервые попробовали эту историю, они стали первыми Ujin-разработчками и постарались с применением нашего API решить кейсы. И у них получилось: за сутки все команды смогли реализовать минимальный функционал, — рассказывает директор ООО «Юникорн» Светлана Перминова. — Пермский край всегда славился своими IT-специалистами, и, конечно же, уровень команд был представлен очень достойный. В дальнейшем он будет только повышаться. А с появлением Пермской федерации спортивного программирования можно ждать активизации и проведения новых хакатонов».





По итогам хакатона были выявлены три победителя: ими стали команды PSPU_TEAM_4.0 (ПГГПУ), «подCRUDули» (ПГНИУ) и PARMA_TEAM (PARMA Technologies Group). В целом же в мероприятии приняли участие около 40 человек.





Движение хакатонов в Прикамье планируется развивать. По словам Ольги Димитрашко, Министерство информационного развития и связи Пермского края, обладая всеми необходимыми ресурсми, такими как специализированные федеральные и региональные программы, позволяющие продвигать подобные мероприятия, а также налаженные связи со множеством IT-компаний и образовательными организациями региона, может стать хорошим агрегатором и координатором этого движения в сотрудничестве с Пермской краевой Федерацией спортивного программирования.





«С момента создания Федерации мы с партнерами провели ряд мероприятий по дисциплинам спортивного программирования: олимпиаду по алгоритмическому программированию, продуктовые хакатоны, соревнования по кибербезопасности. Аудитория мероприятий — от школьников и студентов, до молодых ИТ специалистов Пермского края. Такие мероприятия дают возможность популяризировать интеллектуальную деятельность среди молодёжи края, показать возможности для развития их профессионализма, а участие в этих соревнованиях партнёров из числа значимых ИТ компаний Пермского края — выявить и поддержать талантливых ребят на ранних этапах, показать возможности развития успешной карьеры в регионе, поддержать имидж пермского работодателя и напомнить о своей компании новичкам», — отмечает президент Пермской краевой федерации спортивного программирования, директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров.





«Именно хакатоны могут стать отличной возможностью для поддержания сообщества, необходимого для дальнейшего развития ИТ отрасли региона. Летний опыт был очень успешным, и очень не хочется терять обороты. Мы не ставим точку и готовы подключать все ресурсы», — говорит Ольга Димитрашко.

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