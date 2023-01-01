Дошли до важного этапа В районе улицы Локомотивной под Транссибом пройден насквозь первый туннель Поделиться Твитнуть

На ул. Углеуральской в Перми, на возведении новых тоннелей строителями пройдено насквозь одно из двух направлений. Объекты строятся вблизи уже существующих тоннелей на ул. Локомотивной, они свяжут площадь Гайдара, третий этап ул. Строителей и ул. Локомотивную в единый транспортный узел, что существенно увеличит пропускную способность дорожной сети в этом районе. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

По словам заместителя генерального директора компании-подрядчика ООО «ГЕО-строй» Александра Ангальта, для того чтобы достичь противоположной стороны, в условиях высокой технической сложности проекта было пройдено почти 40 м грунта.

«Работы ведутся прямо под Транссибирской магистралью, по которой идёт непрерывное движение составов, — отметил Ангальт. — Для того чтобы не допустить отставание от графика, на площадке ежедневно работает более 60 человек, работы ведутся в круглосуточном режиме».

Напомним, с начала строительно-монтажных работ подрядчик провёл работы по укреплению грунтов, устроил защитные экраны, сейчас идёт «проходка» (так называется выемка грунта) самих тоннелей, после чего начнётся возведение постоянных конструкций. Согласно контракту, все работы подрядчику необходимо завершить во втором квартале 2024 года.

29 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, инспектируя ход возведения и ремонта крупных дорожных и социальных объектов в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300», посетил и площадку строительства тоннеля под Транссибирской магистралью.

Ещё один тоннель под Транссибом появится рядом с существующим трамвайным в створе ул. Вишерской. Работы на объекте ведутся с декабря 2021 года. Сейчас там рабочие при помощи специального микротуннельного комплекса продавливают трубы в грунт железнодорожной насыпи. До конца текущего года предстоит сформировать замкнутый контур тоннеля. После этого трубы для большей жёсткости будут заполнены бетоном. Следующим этапом работ, как и на ул. Углеуральской, станет «проходка».

Новые тоннели и ул. Строителей позволят разгрузить действующий Коммунальный мост и улицы в центре города, организовать более удобный проезд для общественного и личного транспорта.

Первый этап возведения ул. Строителей был закончен в 2021 году, сейчас реализуются второй и третий. Они капиталоемкие, поскольку предполагают возведение двух путепроводов: один – над ж/д путями, которые ведут в ремонтное депо ОАО «РЖД», другой – над ул. Локомотивной в районе выезда на площадь Гайдара.

На сегодняшний день в рамках второго этапа ул. Строителей идут работы в районе нового путепровода, который расположен в районе примыкания улиц Вишерской и Барамзиной: ведётся монтаж будущих подпорных стен, обустраиваются слои дорожной одежды.

Иван Петров

Также продолжается возведение и нового путепровода над ул. Локомотивной на третьем этапе. На сегодняшний день он является самым сложным для реализации с технической точки зрения, так как на нём сконцентрировано большое количество различных коммуникаций. Кроме того, на ул. Локомотивной очень высокий автомобильный трафик, что тоже накладывает определённые ограничения на производство работ.

Работы на третьем этапе возведения магистрали по ул. Строителей, от ул. Папанинцев до площади Гайдара, стартовали в сентябре 2022 года и ведутся полностью за счёт регионального бюджета. Общая протяжённость участка составляет 1,38 км. Он является продолжением первых двух этапов. Подрядчику до середины 2025 года предстоит возвести ещё один путепровод над ул. Локомотивной и продлить проезжую часть ул. Строителей.

Напомним, весь проект возведения ул. Строителей состоит из четырёх этапов. Четвёртый, последний участок дороги от площади Гайдара до ул. Стахановской, в настоящее время находится в стадии проектирования.

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