Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Нам любые дОроги дорОги Автоклуб Пермского дома народного творчества «Губерния» совершил большой выезд в Кудымкарский район Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

В минувший уикэнд Пермь прощалась с летним фестивалем «Город встреч». Огромный концерт на эспланаде собрал тысячи зрителей… А в отдалённых районах Пермского края — своя культурная повестка, и она тоже собирает зрителей, может, не столь многочисленных, но очень благодарных. 26 августа автоклуб Пермского дома народного творчества «Губерния» с концертной бригадой на борту колесил по сёлам и деревням Коми-Пермяцкого национального округа.

Маршрут был большой, выехали рано. Уже в 10 утра начали разворачивать сцену в Верх-Юсьве, а в полдень состоялся первый концерт. Верх-юсьвинцы приняли артистов как родных, посочувствовали, что пришлось так рано выехать из Перми, и накормили обильным завтраком. Вообще, щедрым угощением с национальными блюдами гастрольную бригаду встречали во всех пяти населённых пунктах. Хорошо, что концертная программа была активной и энергетически затратной, иначе бесчисленные шанежки и пирожки превратились бы в лишние килограммы.

Дом народного творчества «Губерния»

Выступление женского вокального коллектива «НИЛ» и фокусников Марины и Михаила Бастраковых собрало солидную для небольшого села публику — несколько десятков человек, которые пожертвовали ради концерта столь важным для огородничества выходным днём. Особенно много было детей, которые пришли посмотреть фокусы. По словам специалиста местного дома культуры Ольги Мехоношиной, концерт слушало всё село, потому что концертную площадку расположили на возвышенности, и с любой улицы было слышно, а зачастую и видно, что там происходило.

Ольга Мехоношина, специалист Верх-юсьвинского сельского дома культуры:

— К сожалению, начался дождь, но он нам не помешал. Никто не разошёлся, досмотрели до конца. Очень понравилось! Девушки — красавицы, молодцы! Очень было холодно, но они ни капельки не показали, что мёрзнут, — пели и танцевали!

Да, это по-нашему! Пермские артисты умеют выступать вопреки погодной стихии. Певицы особенно покорили публику советскими песнями 1970-80-х годов.

Дом народного творчества «Губерния»

После Верх-Юсьвы артисты отправились в Куву, Белоево, Ёгву и Кекур. В каждом селе концерт продолжался больше часа. Самую солидную аудиторию автоклуб собрал в районном центре — селе Белоево.

Татьяна Баранова, хормейстер Белоевского сельского дома культуры:

— Я такого не ожидала, думала, люди не придут: дождик был, холодно, да и все в огородах… Но пришло человек семьдесят! Люди приходили и приходили во время концерта. Если было бы тепло, народу было бы ещё больше.

В Белоево жители привыкли к концертам, но в основном перед сельчанами выступают местные коллективы — народный ансамбль песни и пляски «Парма», хор ветеранов «Журавушка», ансамбль «Веселяночка» — специалисты дома культуры в этом коллективе поют и играют на ложках. Все они часто радуют соседей концертами, но приезжие коллективы бывают в этих краях очень редко.

Все населённые пункты, которые автоклуб «Губернии» посетил во время гастрольного выезда в Кудымкарский район, гастролями не избалованы. Автоклуб прибыл к ним впервые, и сельские жители очень хотят повторения, причём мечтают посмотреть не только концерт, но и кино.

Дом народного творчества «Губерния»

Что ж! В январе 2024 года пройдёт заявочная кампания на услуги автоклуба. Руководству сельских территорий самое время подписаться на группу «Губернии» ВКонтакте, чтобы не пропустить момент, когда надо будет отправить заявку с названием населённого пункта, в котором ждут автоклуб.

Работа автоклубов — одно из важных направлений в рамках нацпроекта «Культура», благодаря которому при поддержке Министерства культуры Пермского края специальные концертные автомобили появились в Прикамье в 2020 году. Благодаря трансформируемому кузову-фургону многофункциональный автомобиль за считанные минуты превращается в театральную сцену, концертный зал, кинотеатр или библиотеку. В нём есть всё необходимое звуковое, световое и мультимедийное оборудование, а также автономный источник электроэнергии, что позволяет проводить культурно-массовые мероприятия самых разных форматов. Главное преимущество автоклуба в том, что он может работать в любой доступной для проезда территории — у него усиленная подвеска и большой клиренс. Творческие коллективы могут приезжать с концертами, поэтическими вечерами, выставками даже в самые отдалённые населённые пункты.

В 2022 году автоклуб Пермского дома народного творчества побывал в 24 территориях Пермского края, более чем в 100 населённых пунктах; «наездил» по нашему региону 10 тыс. км — дорога вышла длиннее, чем от Москвы до Владивостока! Концерты посетили более 6500 зрителей. На гастроли выезжали ансамбль народной песни «Уральский хоровод» и народный ансамбль танца «Пластилин», иллюзионное шоу Михаила Бастракова и солисты группы «Посадские ребята», вокальный проект «НИЛ» и Анастасия Усольцева, театр кукол «Туки-Луки» и кантри-фолк-группа «Ба-Ба-Ту», ансамбль «Воскресение» и коми-пермяцкий ансамбль «Шондибан»…

В нынешнем году подводить итоги ещё рано: автоклуб Пермского дома народного творчества «Губерния» продолжает свою работу.

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