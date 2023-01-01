Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Тонкий мостик над Уралом В Президентском центре им. Бориса Ельцина в Екатеринбурге открылась выставка пермских художников Поделиться Твитнуть

Выставка «Сечение» (18+), которая открылась в Арт-галерее Ельцин-центра 17 августа, — вторая часть дилогии «По обе стороны Уральских гор». Первая часть задуманного директором музея PERMM Наилей Аллахвердиевой и куратором Ильёй Шипиловских обменного проекта называется «Дикое счастье» (18+) и работает в пермском Музее современного искусства с начала июня; теперь материализовалась и вторая часть. Суть проекта проста: в Перми показаны работы современных художников из Екатеринбурга, в Екатеринбурге — работы пермяков. Выставка «Дикое счастье» в Музее современного искусства PERMM продлится до 1 сентября, выставка в Арт-галерее Ельцин-центра — до 29 октября.

Фото: Александр Мехоношин

Пётр Белый, куратор выставки «Сечение»:

— Название выставки, с одной стороны, обозначает травму, с другой — отсылает к идее золотого сечения, формуле идеальных пропорций. Сами залы галереи, имеющие форму полукружий, напоминают фрагмент классической спирали Фибоначчи. Говоря о пытке, муке, средневековом наказании, мы размышляем о бытии художника страдающего и одновременно устремлённого в будущее визионера.

Структура выставки, тёмный этаж и светлый этаж, тоже отчасти носит символический характер, подчёркивающий борьбу двух начал, добра и зла. Загадочное, переливчатое, мистическое присутствует на Урале в большей степени, чем в столицах. Идущее из древнего сумрака, шаманическое — переговоры с грибами и насекомыми — сочетается с идеей эскапизма, тихим протестом против рутины, внутренней свободой. Художник здесь существует как антитело и в то же время как неотъемлемая часть окружающего мира, дерево или река, обязательный элемент пейзажа. Инаковость, непохожесть становится основным объединяющим свойством новой пермской волны. Другой во всех смыслах и есть главный герой выставки.

Выставка в Ельцин-центре открылась буквально за день до официальной даты празднования 300-летия Екатеринбурга: торжества прошли 19 августа, — и, несмотря на обилие событий в юбилейные дни, вызвала огромный интерес местного художественного сообщества и зрителей. По словам Наили Аллахвердиевой, вернисаж был многолюдным и представительным, присутствовали не только директор Арт-галереи Ельцин-центра Светлана Усольцева, но и директор всего центра Александр Дроздов, который произнёс очень хорошую речь о роли современного искусства в деятельности центра, о важности его поддержки.

Наиля Аллахвердиева, директор музея PERMM, куратор проекта «По обе стороны Уральских гор»:

— Наш с Ильёй Шипиловских проект приурочен к 300-летию обоих городов. Я говорила на вернисаже о важности понимания того, что история у наших городов была общей. Городские власти с обеих сторон как-то проигнорировали это обстоятельство, мы отмечаем как будто два абсолютно отдельных юбилея, но история-то у нас общая! Это поразительно, что наш выставочный проект стал единственным тоненьким мостиком, который со­единяет две наши большие биографии в единое целое.

Я не случайно пригласила в качестве куратора выставки Петра Белого из Санкт-Петербурга, мы с ним делали несколько больших проектов, и он принял активнейшее участие в формулировании новой идентичности современного искусства Перми. Пётр в своё время придумал очень хороший термин «пермская серебристость», описывающий мерцающее эстетическое состояние пермского искусства.

По мнению руководителя PERMM, есть очевидный контраст между экспозицией екатеринбургских художников, собранной Ильёй Шипиловских для PERMM, и выставкой пермских художников в Ельцин-центре. Екатеринбургские художники сосредоточены на локальных нарративах: уральской мифологии, семейных историях. Пермский проект сосредоточен на тонких эстетических состояниях, он посвящён общефилософским высказываниям и отстранённому осмыслению реальности.

Наиля Аллахвердиева:

— Такие работы, как большие полотна Вадима Михайлова, очень хорошо поддерживают этот сюжет, или, например, большая инсталляция Елены Слобцевой со строительными скобами: это, кажется, совершенно минималистский проект, но огромные строительные скобы, вбитые в стены, само пробивание стены даёт очень чувственное ощущение.

Пётр Белый имел возможность познакомиться с широким кругом пермских художников, мы устраивали для него портфолио-ревю. Он произвёл очень жёсткий отбор, и в итоге получилась практически музейная экспозиция отборной, устоявшейся группы художников: Иван Лукиных, Вадим Михайлов, Сергей Деникин, Пётр Стабровский, Елена Слобцева. Участвует и ряд новых для нас имён: Оксана Кальченко, Эдуард Бенкендорф, Алёна Петит. Очень важным стал проект Ильи Гришаева «Школа»: он привёл в проект много новых имён, и выставка из совсем уж жёсткой, отстоявшейся превратилась в более живую. «Школе» Гришаева был отдан переход между этажами Арт-галереи Ельцин-центра — получилось необычное пространство, казалось бы, немножко недостроенное, требующее настройки, но в то же время самое интересное для расширения горизонтов представления о пермском искусстве.

Было интересно наблюдать, как художники настраиваются друг на друга. Пётр Стабровский изначально проектировал цветную проекцию: у него сложная видеоинсталляция, через систему призм и зеркал создающая завораживающий каскад образов; но благодаря тому, что он соседствовал с Сергеем Деникиным, у которого всё чёрно-белое, Стабровский свою инсталляцию тоже сделал чёрно-белой. В целом была произведена очень тонкая эстетическая настройка.

Над дизайном экспозиции работал петербургский архитектор Сергей Падалко из бюро «Витрувий и сыновья». Выставка потребовала радикальной перестройки сложного пространства Арт-галереи, создания системы перегородок с порталами, которые дают сквозной взгляд в пространство, а для работ Ивана Лукиных была построена квартира из трёх комнат, где можно было выключиться из общего выставочного маршрута.

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