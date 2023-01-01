Алёна Морозова Новые горизонты Открываются субсидируемые авиаперелёты из Перми до Барнаула и Ярославля Поделиться Твитнуть

В минтрансе Прикамья определили перевозчиков на пять субсидируемых авиа­направлений. Из них три уже действующих в 2023 году и два новых маршрута.

Как следует из приказа минтранса, победителем отбора по двум новым направлениям: «Пермь — Барнаул — Пермь» и «Пермь — Яро­славль — Пермь» признан авиаперевозчик АО «ЮВТ АЭРО», он же будет обслуживать и «старый» рейс «Пермь — Нижний Новгород — Пермь». ООО «Авиакомпания АЗИМУТ» получило маршрут «Пермь — Минеральные Воды — Пермь», а ООО «Авиакомпания «Икар» — направление «Пермь — Махачкала — Пермь».

За рейсы в Нижний Новгород АО «ЮВТ АЭРО» получит из краевого бюджета 6,6 млн руб. субсидии, за полёты в Барнаул — 13,9 млн руб., за рейсы в Ярославль — 8 млн руб. Субсидия авиакомпании «Икар» составит 14,1 млн руб., а авиакомпании АЗИМУТ — 10,5 млн руб.

Победители отбора должны обслуживать все направления до конца года. Частота полётов — до двух раз в неделю.

Отметим, за первые шесть месяцев 2023 года пассажиропоток на субсидируемых правительством края внутренних рейсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,35 раза и составил почти 62,4 тыс. человек.

В текущем году за счёт средств бюджета региона также субсидируются перелёты в Самару, Казань, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Мурманск, Калининград, Астрахань, Волгоград, Владикавказ и новое направление — Когалым. Помимо этого, субсидиями поддерживается и одно международное направление — между Пермью и Минском. На нём за шесть месяцев 2023 года пассажиропоток составил 3,8 тыс. человек.

Если говорить про два новых направления — Барнаул и Ярославль, то мнения участников туристического рынка о перспективах загрузки расходятся.

Из Барнаула, как правило, отправляются в путешествие по Алтайским горам, на озеро Телецкое. Что касается самого города, здесь есть аквапарк, дендрарий, уникальный музей археологии Алтая и другие достопримечательности. Яро­славль входит в Золотое кольцо, в нём сохранились старинные церкви и дома, выдающиеся образцы архитектуры и строительства. Однако представители турфирм оценивают перспективы этих маршрутов скептически. По мнению директора туристического агентства «Дом Солнца» Евгении Друиды, Алтайский край может быть интересен пермякам в отдалённой перспективе.

«Этим летом жители Перми летали на Алтай, но не было массовости, можно было спокойно купить билеты за неделю до вылета. Наши жители Алтай пока не разведали. У обычного пермяка сразу возникают вопросы: что такое Алтай, зачем туда ехать, там санатории есть? Когда мы только поставили Минеральные Воды, два сезона пермяки вообще не понимали, зачем туда летать, и билеты стоили по 2000 рублей», — рассказывает Евгения Друида.

Директор турфирмы Azur Travel Екатерина Леушканова отмечает, что Алтай отличается узкой направленностью: это активный отдых, и интереснее он может быть в весенне-летний сезон, а впереди — осень.

И если при определённой «раскрутке» Барнаул может стать востребованным у жителей Прикамья, то в отношении Ярославля прогнозы более пессимистические. Объясняется это тем, что он находится рядом с Москвой и туристы, желающие проехать по Золотому кольцу, «ловят» хорошие цены на перелёт до столицы.

«У нас были субсидированные вылеты в Нижний Новгород, но туристы не оценили это направление. Конечно, туда летают, но не так массово, как, например, в Сочи или Санкт-Петербург», — говорит Евгения Друида.

Она добавила также, что этим летом наиболее интересными для туристов стали Северная столица, Калининград и Минеральные Воды.

«Не думаю, что билеты в Ярославль и Барнаул будут пользоваться спросом, потому что те же Москва, Санкт-Петербург или Калининград намного интереснее для туристов. А из летнего, морского, самыми востребованными у наших туристов стали Турция, Абхазия и Сочи», — подтверждает Екатерина Леушканова.

Стоимость билетов на различных направлениях, поддерживаемых из бюджета Пермского края, начинается от 3 тыс. руб. Но в разгар сезона на наиболее популярных маршрутах цены остаются на высоком уровне. Например, перелёт до Махачкалы и обратно на двоих стоит порядка 40 тыс. руб.

«Разве это субсидирование? Это обычный стандартный тариф. А вне сезона что там делать?» — задаётся вопросом Евгения Друида.

Напомним, победителем отбора по направлениям «Пермь — Барнаул — Пермь» и «Пермь — Ярославль — Пермь» был признан авиаперевозчик АО «ЮВТ АЭРО». За рейсы в столицу Алтайского края компания получит из краевого бюджета 13,9 млн руб. субсидии, за рейсы в Ярославль — 8 млн руб. Победители отбора должны обслуживать все направления до конца года. Частота полётов — до двух раз в неделю.

Елена Шперкина, генеральный директор туристической компании «Валида»:

— Люди не перестанут путешествовать и будут ездить по стране. Очень хорошо, что это поддерживается. Большой поток туристов идёт в Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск. Однозначно хороши рейсы в Новосибирск — это дорога на Дальний Восток. С точки зрения развития маршрутной сети и направлений, куда можно улететь из Перми, авиаперелёты в Барнаул и Яро­славль — это хорошая история.

Что касается Барнаула, на Алтай ездит достаточно много людей, и это направление может быть востребованным. Ярославль не назовёшь непривлекательным, он очень интересен, входит в состав самого известного российского маршрута — Золотое кольцо. Но турист, скорее всего, полетит туда через Москву. С другой стороны, если рассматривать поездку в Ярославль как маршрут выходного дня, это может «зайти». Например, Уфа и Казань пользуются спросом, поэтому сложно сказать однозначно. Востребованность новых маршрутов покажет только время.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.