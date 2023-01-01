Алёна Морозова Встречают по одёжке В Индустриальном и Дзержинском районах Перми ведутся работы по обновлению фасадов Поделиться Твитнуть

В Перми ведётся капитальный ремонт фасадов зданий в Индустриальном и Дзержинском районах. Дома на «гостевом маршруте» обновят к концу 2023 года. По информации краевого Министерства ЖКХ и благоустройства, в следующем году планируется приступить к работам и на ул. Мира.

Фото: краевой Фонд капремонта

Гостевой маршрут — это путь следования из аэропорта Большое Савино в центр Перми. К юбилею города власти решили обновить три улицы, которые создают первое впечатление при въезде в город. Фасады и крыши зданий, находящихся на шоссе Космонавтов и улицах Локомотивной и Малкова, было решено отремонтировать и привести к единому стилю.

В данный момент подрядчик завершает работы в районе печатной фабрики «Гознак». На шоссе Космонавтов, 112, 114 и ул. Малкова, 20 заканчивается монтаж энергоэффективных фасадов и остекление лоджий. Ремонт фасадов домов на ул. Малкова, 14, 16, 18 и ул. Локомотивной, 8 продолжается. На данный момент работы выполнены более чем на 70%. Также ведутся работы по ремонту крыш. В том числе продолжается обновление деревянных конструкций, кровельных покрытий, слуховых окон и снегозадержателей. Объекты планируется сдать к концу текущего года.

Гарантия на все произведённые работы составляет пять лет. В течение этого срока подрядная организация обязана устранить все недочёты за свой счёт, если будут обнаружены дефекты. На всех объектах ведётся строительный контроль, под наблюдением находится также выполнение отдельных этапов для составления актов скрытых работ.

«Они в обязательном порядке включены в состав документации при приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов», — объяснили в Фонде капитального ремонта (ФКР) Пермского края.

Масштабный проект капитального ремонта фасадов зданий на гостевом маршруте реализуется по поручению главы региона Дмитрия Махонина в рамках празднования 300-летия Перми.

«Здесь нужно навести максимальный порядок на дорогах и в окружающем ландшафте. Гостевой маршрут — это лицо Перми, ворота в Пермский край. Считаю, город трудовой доблести достоин того, чтобы эти ворота были красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, капитальный ремонт фасадов запланирован на ещё одной центральной улице в Индустриальном районе краевой столицы. Речь идёт об улице Мира. Приступить к восстановлению первоначального облика 26 жилых домов власти готовятся в 2024 году.

Сейчас ФКР Прикамья разрабатывает соответствующую проектно-сметную документацию за счёт привлечения внебюджетных средств. Подготовить необходимые документы в организации намерены до конца 2023 года. Затем будет объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

В соответствии с колерными паспортами будут отремонтированы дома на ул. Мира под номерами 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101, 102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1, 122/2, которые формируют фонд капитального ремонта у регионального оператора.

Как отмечал ранее Дмитрий Махонин, к обновлению и приведению в порядок многоквартирных жилых домов необходимо подходить комплексно. Таким образом, благодаря проводимым работам не только преображается внешний облик города, но и создаются безопасные и комфортные условия для всех местных жителей разных поколений.

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