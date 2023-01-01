Алёна Бронникова Экология, образование и культура Какие вопросы рассмотрели депутаты краевого парламента на августовском заседании Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

На минувшей неделе состоялось первое пленарное заседание осенней сессии краевого Законодательного собрания. Депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся сфер образования и культуры, утвердили ряд мер поддержки, а также перераспределили полномочия между администрацией краевой столицы и региональными властями.

Экопросвещение в школах

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о формировании экологической культуры в Пермском крае. Инициативу на рассмотрение краевого парламента ранее внёс глава региона Дмитрий Махонин. Документ состоит из 18 статей, направленных на усиление работы в области охраны окружающей среды, повышение уровня экокультуры населения и обучение подрастающего поколения бережному отношению к природе.

По информации заместителя председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Александра Козюкова, подобный закон уже принят в нескольких ре­гионах страны. Он позволит распределить полномочия в сфере экологии между всеми органами власти, возложив на каждое ведомство определённые задачи.

«Основной посыл этого закона — экологическое образование и просвещение. Закон говорит о том, что подрастающее поколение, которое завтра будет отвечать за экологию, сегодня должно понимать принципы бережного использования, а это всё должно пройти через образовательные программы, пропаганду и культуру», — отметил депутат.

Документ предполагает возможность введения экологической культуры в учебную программу для школ и детских садов и др.

Перераспределение полномочий

Одним из самых обсуждаемых пунктов повестки стал вопрос о перераспределении полномочий между администрацией Перми и правительством региона.

Законопроектом предлагалось передать на неограниченный срок с 1 января 2024 года 16 полномочий из четырёх сфер: земельных отношений, образования, торговой деятельности и рекламы, инфраструктуры. Однако в ходе работы над документом были учтены предложения профильных управлений краевого парламента и прокуратуры и список был сокращён до восьми полномочий.

Таким образом, планируется, что на уровень региона будут перераспределены полномочия в сфере коммунального хозяйства и образования. После принятия законопроекта со следую­щего года утверждать схемы водоснабжения и водоотведения, а также инвестиционные программы организаций теплоснабжения будет регион.

Соответствующие поправки будут рассмотрены при подготовке ко второму чтению.

Кроме того, на уровень краевых властей планируется передать полномочия учредителя муниципальных общеобразовательных учреждений в части назначения и аттестации их руководителей.

«Сейчас одновременно возводится огромное количество объектов — в год их строится больше десятка. Те огромные деньги, а это десятки миллиардов рублей в год, которые вкладываются в структуру образования, должны правильно направляться. Все обсуждения привели к тому, что направление правильное и надо идти согласно ему», — подчеркнул председатель комитета по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты поддержали законопроект в первом чтении.

Поддержка бакалавров

Во время заседания также был рассмотрен законопроект, согласно которому студенты, обучающиеся на бакалавриате по целевым договорам, смогут получать стипендии. Нововведение коснётся специальностей, связанных с реабилитацией пациентов. Депутаты единогласно поддержали предложение главы региона в первом чтении.

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Бондарь отметил актуальность данного вопроса.

«На сегодняшний момент очень динамично развивающееся направление здравоохранения — это реабилитация. Укомплектованность специалистами таких отделений пока недостаточна. Бакалавры будут иметь те же меры поддержки, что и обучающиеся по программам специалитета, и тем самым, я уверен, мы закроем дефицит квалифицированных кадров реабилитационного отделения», — отметил депутат.

Земля педагогам и медработникам

Первое чтение также прошло и предложение о внесении изменений в закон о бесплатной передаче земельных участков медработникам и педагогам в малых населённых пунктах. Согласно вступившим с начала 2023 года правилам, специалисты, которые переехали в населённые пункты с численностью менее 10 тыс. человек и заключили договор о трудоустройстве с отработкой не менее пяти лет, получают в собственность участок для индивидуального жилищного строительства.

Как уточнил председатель комитета краевого парламента по социальной политике Сергей Ветошкин, закон оказался востребованным: в восьми муниципалитетах под передачу выделено уже более 30 участков, при этом почти 500 человек подали заявки на участие в программе.

«Документ учитывает ряд ключевых моментов. В отношении ЗАТО Звёздный мы установили особый порядок выделения земельных участков, потому что это закрытое административное территориальное образование. Второй момент: законопроектом предусмотрено расширение полномочий органов местного самоуправления. Они будут самостоятельно определять размер площади предоставляемых участков», — рассказал Сергей Ветошкин.

Культурная среда

В рамках правительственного часа депутаты заслушали доклад главы министерства культуры Прикамья Аллы Платоновой о реализации федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». По её словам, в 2023 году на создание центров культурного развития, капремонт школ искусств и переоснащение библиотек — всего семь направлений — было выделено почти 150 млн руб.

Депутат краевого парламента Мария Коновалова отметила хорошие результаты реализации проекта. Она добавила, что на эффективность повлияла совместная работа министерства, депутатов и муниципалитетов: «Порядка 40 муниципалитетов приняли участие в этом проекте, в общей федеральной структуре мы очень достойно смотримся. Будем двигаться дальше, здорово, что к 300-летию краевой столицы мы уже пришли с такими существенными положительными результатами проектов».

Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих подчеркнул, что культурная сфера является визитной карточкой любого региона и важно сделать культурные учреждения доступными для каждого жителя.

«При реализации программ национального проекта особое внимание уделяется муниципальным образованиям. Даже в отдалённых территориях региона меняются учреждения культуры, преображаются библиотеки, музеи и театры — то, что зачастую является центром общественной жизни на местах», — отметил спикер.

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