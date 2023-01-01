Максим Артамонов Часовня, новостройки и детсад Комиссия ПЗЗ согласовала ряд проектов по застройке территорий в Перми Поделиться Твитнуть

Проект часовни из презентации Геннадия Воженникова

На августовском заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Перми (ПЗЗ) было принято несколько значимых для города решений. Члены комиссии рассмотрели вопросы о строи­тельстве часовни на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета, об увеличении этажности для новостроек на бывших участках завода «Машиностроитель» и разрешении строи­тельства нового детского сада на территории Красных казарм.

«Самая инновационная часовня»

В первом блоке вопросов, посвящённых рассмотрению проектов после публичных слушаний, была презентация будущей часовни, которую планируется установить на территории кампуса ПГНИУ в память о погибших во время нападения на университет в сентябре 2021 года. Речь идёт о разрешении на использование земельного участка в зоне ЦС-2 (территориальная зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов) на ул. Букирева, 15 под «религиозное обслуживание».

На заседании комиссии пермский архитектор-реставратор, директор реставрационно-проектной мастерской «Студия М» Геннадий Воженников, который представлял проект, показал, как будет выглядеть часовня, и рассказал, почему был выбран именно такой формат.

«Дело в том, что нами на территории Перми был выявлен первый храм после образования города, и часовня около Успенского храма, которая является полным аналогом будущей часовни на территории Пермского университета, установлена как раз в месте первого алтаря самого первого храма города. Она была установлена ещё перед деревянным храмом Успения Пресвятой Богородицы. Это самая инновационная часовня в Перми», — рассказал Воженников.

Специалисты выяснили, что у входной группы с обеих сторон под землёй к часовне подходили конвекционные подземные ходы для дистанционного отопления.

«Часовня находилась относительно печи на расстоянии 19 м и отапливалась дистанционно. Мы решили, что самая инновационная часовня Перми достойна того, чтобы быть реализованной в университете, но не как её прямое повторение, а как взятая за основу», — пояснил он.

Построить часовню на территории кампуса ПГНИУ решили в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Такое решение вызвало критику со стороны студентов и пользователей соцсетей, а публичные слушания по этому вопросу власти смогли провести лишь со второго раза.

Согласно плану реновации кампуса университета, представленному в декабре 2022 года, часовня разместится во дворе за первым корпусом. Сейчас на этом месте возведён православный крест.

Новостройки в Мотовилихе

Члены комиссии обсудили вопрос об установлении подзоны Ж-2 (в восемь этажей) территориальной зоны жилой застройки в отношении земельного участка площадью 1,6 тыс. кв. м с кадастровым номером 59:01:3911573:2114, расположенного на ул. Гашкова, 30/4.

В сентябре прошлого года завод «Машиностроитель» объявил аукцион по продаже своего земельного участка на ул. Гашкова, 30/4. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Алексей Мифтахов. Цена контракта составила 13,8 млн руб.

Весной этого года у членов комиссии ПЗЗ возникли вопросы: Алексей Мифтахов не предоставил схему транспортного моделирования участка, а также детальные эскизы фасадов дома и вписанность в общий вид. Поэтому проект отправили на доработку.

В скорректированном проекте все замечания были учтены, и, как заверила представитель застройщика, новый дом органично впишется в линию существующей застройки, а размещение объекта не помешает существующим проездам.

По словам главного архитектора Перми Дмитрия Лапшина, основное условие было в том, чтобы существующая застройка и контур здания разместились на одной линии. Лапшин отметил, что сейчас линия застройки будущего дома зафиксирована на одном уровне с окружающими домами (на уровне третьего-четвёртого этажа). Планируемый дом визуально впишется в пространство.

Изменённый проект был поддержан.

Кроме того, комиссия рассмотрела вопрос о двух участках с кадастровыми номерами 59:01:3911573:2542 и 59:01:3911573:2543, расположенных в квартале, ограниченном улицами Тюменской, Омской, Сигаева и Братьев Варовых. Там планируется построить жильё для сотрудников завода «Машиностроитель».

Как пояснил на заседании комиссии ПЗЗ представитель завода, у сотрудников предприятия есть возможность купить квартиры на льготных условиях, и заявки уже подали 1200 человек.

Детсад вместо аварийных домов

Ещё один вопрос, который касался планов по застройке территории, был посвящён земельным участкам под аварийными домами в Красных казармах. Поступило предложение включить участок на территории бывшей воинской части в зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений (детского сада). Ранее администрация Перми направила в комиссию ПЗЗ соответствующие предложения.

В частности, городские власти предложили зарезервировать участки под двухэтажными домами с жёлтыми фасадами №17, 18 и 19 на ул. Красные Казармы. Все эти здания находятся на территории бывшей воинской части и признаны аварийными — они построены ещё в 1950-х годах из шлакоблоков. При этом два дома, №18 и 19, уже расселены, а №17 ещё нет.

Во время обсуждения на заседании комиссии выяснилось, что все три участка предлагается объединить в один и сформировать территорию для строительства нового детского сада. Общая площадь этих участков составляет 9,2 тыс. кв. м.

По данным начальника департамента градостроительства и архитектуры Марии Норовой, которая выступила на заседании, пока лишь один участок не переведён из федеральной собственности (Минобороны РФ) в муниципальную. После того как процедура будет завершена, эти дома снесут.

В итоге комиссия поддержала предложение городских властей. Проект будет отправлен на публичные слушания.

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