Алёна Бронникова Продолжительность жизни растёт Министр здравоохранения Прикамья рассказала о состоянии здоровья населения в 2022 году Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Глава Министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на пленарном заседании регионального парламента 24 августа выступила с докладом об итогах 2022 года по состоянию здоровья населения и эпидемиологической ситуации. Она сообщила, что уровень смертности снизился, а продолжительность жизни приблизилась к плановому показателю.

По словам Крутень, показатель смертности в прошлом году приблизился к «доковидному» и уменьшился по сравнению с 2021 годом на 19%. В первом полугодии 2023-го уровень смертности также снизился на 7,2% к аналогичному периоду 2022 года. Общая ситуация с рождаемостью в регионе оказалась в целом благополучной. Пермский край занимает лидирующие позиции в ПФО. Коэффициент рождаемости в прошлом году составил 9,1 промилле.

«Показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году достиг 70,9 года — это выше, чем в 2021 году на 2,4. За шесть месяцев 2023 года показатель ожидаемой продолжительности жизни достиг уровня 71,14 года — выше аналогичного периода прошлого года на 2,64», — сообщила министр.

На снижение количества смертей влияют несколько факторов, в том числе, мероприятия по межведомственному взаимодействию, которые направлены на сокращение суицидов, числа ДТП, а также организация помощи в медицинских учреждениях и своевременная диагностика заболеваний. Таким образом, в прошлом году смертность детей снизилась на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года, трудоспособного населения — на 8%, а людей старше 60 лет — почти на 23%.

Анастасия Крутень обратила внимание на то, что на первом месте в структуре детской смертности оказались внешние причины: утопление, выпадение из окон, гибель при пожарах и отравления (31,2% от общего числа в возрасте до 17 лет). В структуре смертности всего населения преобладают причины болезней системы кровообращения (БСК) — 47% от общего числа, новообразования (15%) и травмы и отравления (9%).

Несмотря на общую положительную тенденцию в крае в 2022 году, отмечался небольшой прирост заболеваемости к 2021 году — 3%, однако по отношению к «доковидному» периоду 2019 года этот показатель снизился на 4%. Больше всего жители Прикамья в прошлом году страдали от болезней органов дыхания, системы кровообращения и костно-мышечной системы.

В регионе проводится межведомственная работа по сохранению здоровья населения. Для школьников реализуется проект «Школа — территория здоровья», для людей с высоким риском БСК реализуется программа «Удалённый мониторинг», и в этом году введено дистанционное наблюдение за состоянием здоровья с помощью роботизированных телефонных звонков. Приоритетным направлением нацпроекта «Здравоохранение» также является борьба с онкологическими образованиями.

Что касается инфекционных заболеваний, в 2022 году было зарегистрировано более 1,3 млн случаев, что на 20% выше среднего многолетнего уровня. Увеличилось число острых кишечных инфекций вирусной этиологии и клещевого боррелиоза. Снизилось количество инфекций по 71 заболеванию, в том числе, по сальмонеллёзу и гепатитам. При этом не были зафиксированы 44 инфекции. В прошлом году план национального календаря по вакцинации был выполнен на 103%.

Подводя итоги, Анастасия Крутень подчеркнула, что пандемия ковида негативно отразилась и на состоянии здоровья, и на медико-демографических показателях. Однако мероприятия, направленные на снижение смертности от основных хронических заболеваний, были в полном объёме возобновлены.

«Самой эффективной мерой для увеличения продолжительности жизни и снижения смертности населения является профилактика заболеваний. Хотелось бы отметить положительную тенденцию в части снижения смертности населения», — отметила глава министерства здравоохранения.

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