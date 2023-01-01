Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В фестивальном круге Сельские фестивали Прикамья: что интересного прошло летом и что нам предстоит увидеть осенью Поделиться Твитнуть

Фото Евгений Бирюков

Министерство культуры Пермского края

В юбилейный для Перми год в городе происходит столько интересного, что, кажется, невозможно оторваться от местного контекста и уехать за пределы Перми; однако за последние годы у пермяков сформировался устойчивый интерес к фестивалям и сельским праздникам в самых разных территориях Прикамья, и этот интерес от лета к лету растёт. Нынешний год — не исключение: города и сёла Пермского края предлагают разнообразное, интригующее, завлекательное фестивальное «меню». Многое в этой сфере происходит благодаря программе «59 фестивалей 59 региона», оператором которого является Пермский дом народного творчества «Губерния».

Директор «Губернии» Татьяна Санникова в интервью «Новому компаньону» сказала:

— Программа «59 фестивалей 59 региона» в этом году широко охватывает календарь, она активно началась зимой и завершится глубокой осенью, а летом каждые выходные проходит по четыре-пять фестивальных событий. У нашего зрителя всегда есть выбор, куда поехать и с какой новой территорией познакомиться.

Проект «59 фестивалей 59 региона» объединяет фестивальное движение городов и сёл Прикамья с 2009 года. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в других российских регионах. За его историю в нём хотя бы один раз приняла участие каждая территория Пермского края! Многие фестивали, начало которых связано с участием в этом проекте, выросли в самостоятельные масштабные события и успешно собирают зрителей каждый год. Немалая часть прикамских сельских фестивалей уже известна за пределами региона.

Фото Алексей Уткин

Участником проекта может стать мероприятие любого формата: от стартапов до фестивалей-гигантов. Проекты проходят экспертную оценку и конкурсный отбор, после чего включаются в фестивальный календарь, который составляется на весь год, и весь год с участниками проекта ведётся консультационно-методическая работа. Вся эта деятельность, как и сами фестивали, финансируется «Губернией» при поддержке краевого министерства культуры.

Разнообразие жанров, форматов, творческих решений — отличительная особенность проекта «59 фестивалей 59 региона». Взрослые зрители или молодёжь, любители современных видов творчества или поклонники традиционной культуры — все они найдут в фестивальном календаре событие по душе, и не одно.

В 2019 году проект «59 фестивалей 59 региона» получил всероссийское признание: он стал лауреатом I степени в номинации «Лучший бренд региона» VII всероссийского конкурса в области событийного туризма, который проводится в рамках ежегодной Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo. В прошлом году проект стал финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

В событийном календаре программы «59 фестивалей 59 региона» действительно 59 фестивалей, название не лукавит. На рассмотрение экспертной комиссии в прошлом году поступило почти вдвое больше заявок — 112 — из 39 муниципалитетов Пермского края. Среди победителей оказались как проекты, уже не первый год собирающие участников и зрителей со всего Прикамья, так и совершенно новые фестивали.

Для удобства туристов дирекция проекта выделила несколько «фестивальных кругов» (тематических блоков):

— семейные;

— ремесленные;

— ландшафтные;

— жанровые;

— земледельческие;

— обрядовые (традиционные);

— свадебные;

— «вкусные».

В раздел «вкусных» мероприятий попадают все гастрономические события, где турист может познакомиться с исторической и национальной кухней. Совсем недавно, 12 августа, прошёл фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» в селе Сепыч Верещагинского округа, где по сей день сохранилась и бережно передаётся 400-летняя история приготовления ржаного хлеба, а по праздникам — пшеничного с добавлением ячменя, заквашенного на овсяном квасе. В Сепыче такой каравай (он именно каравай, круглый) по сей день называют «ярушником».

Наибольшим количеством мероприятий в программе «59 фестивалей 59 региона» в этом году отметились Верещагинский городской округ, Кочёвский муниципальный округ и Кунгурский муниципальный округ — у всех по четыре фестиваля в календаре.

Фестивальный сезон 2023 года открылся 29 января в Кунгуре фестивалем современной молодёжной культуры «Гравитация» — мероприятием для поклонников косплея, комиксов, аниме, кино, сериалов, компьютерных игр; для молодых фотографов, музыкантов, стендаперов, фикрайтеров, каверденсеров и представителей популярных фэндомов.

Фото Екатерина Бирюкова

Особенно много фестивалей проводится летом.

Не первый год проходит в рамках программы «59 фестивалей 59 региона» новый проект основателя «Небесной ярмарки» Андрея Вертипрахова «Дыхание ветра», который обосновался в селе Посад Кишертского округа. Вот что пишут в соцсетях его посетители:

Фото Виктор Михалев

«Прекрасное место, прекрасный фестиваль! На нём действительно чувствуется дыхание ветра, поцелуи солнца, нежность воды, ароматы трав… Повсюду дружелюбные улыбки и восхищённые взгляды. Вкусная выпечка по доступным ценам. Чистые руки, потому что у умывальника дежурный наливает воду. На своём месте медик, готовый прийти на помощь. Дети нашли себе дело по душе (стеклодув в час ночи не переставал показывать свои стеклянные чудеса!!!). Чудесный звук. Потрясающее шоу шаров над озером, горящее сердце и поцелуй с гладью воды… Впечатлений море! Фестиваль сделан с любовью, с душой… низкий поклон организаторам!!! Слон, парящий в небесах, заставляет поверить в любые чудеса. Пусть этот фестиваль достигает новых высот!!!»

Подобных отзывов «Дыхание ветра» собрало огромную коллекцию.

Среди фестивалей-долгожителей особой любовью пермяков пользуются «Зажинки» в селе Архангельское Юсьвинского района. «Зажинки» — праздник коми-пермяков, обряд благодарения сил природы за урожай, в котором этническая традиционная культура сливается с православной и современной. Праздник начинается с парада современной сельскохозяйственной техники, затем продолжается обрядом первого снопа, символизирующим начало уборки урожая. В программе посещение арт-объектов в Архангельском и деревне Чинагорт, конкурс жнецов, угощение блюдами коми-пермяцкой кухни. Когда-то «Зажинки» были единственной достопримечательностью села, а нынче Архангельское превратилось в магнит для туристов и одну из фестивальных столиц сельского Прикамья.

Второй год подряд активно фестивалит Насадка Кунгурского района. В прошлом году ей довелось побывать Центром культуры Пермского края, и, видимо, этот статус понравился селу. Нынче в Насадке прошёл фестиваль «У Камского моря» в формате большого пикника с творческими мастерскими, спортивными состязаниями, музыкальными номерами. И, конечно, поездка в Насадку немыслима без посещения замечательного сельского музея (его куратор — искусствовед Пермской художественной галереи Игорь Мартынов) и осмотра многочисленных арт-объектов.

Несмотря на то, что проект «59 фестивалей 59 региона» многожанровый, большая часть программы «59 фестивалей» — это события, которые связаны с фольклором, этнографией, традиционной культурой, а также национальной культурой народов, исторически обитающих на территории Пермского края. Традиционная культура очень разнообразна. Народы, их кухня, местный костюм, история и традиции имеют свои особенности в каждом населённом пункте; большие и малые сёла, города, деревни с радостью делятся с посетителями своей самобытностью.

В ближайший уикэнд, 26 августа, состоится необычный фестиваль в деревне Сеполь Кочёвского муниципального округа. «Видзмортлö козин» («Угощение Луговому») — это ночное обрядовое и развлекательное действо, посвящённое местной легенде.

В старину в летнюю ночь, во время ночной пастьбы лошадей пропал пастух, хотя кони в сохранности остались пастись на прибрежном лугу. Вывод односельчане сделали такой: пастуха утащил Видзморт (в переводе с коми-пермяцкого — «человек луга», дух места, луговой чуд), который в летние звёздные ночи конца августа в виде мужчины-незнакомца довольно часто выходит к кострам местных рыбаков и пастухов. Те, кто угощал незнакомца, приглашая к своему костру, оставались целыми и невредимыми, с большим уловом, а вот пастух, видимо, отказал ему в угощении и лишился жизни, пропал…

Многие поколения жителей Кочёвского района знают и передают молодёжи правило: если незнакомый человек вышел к костру рыбака или охотника, ночного пастуха или пахаря, нельзя выгонять его, а нужно пригласить к костру и угостить, чем Бог послал, и об этой встрече никому не сказывать.

На коми-пермяцкой свадьбе в Кочёво можно будет побывать 6 октября. 14 октября в Октябрьском состоится знаменитый фестиваль сказок и сказителей «Ореховая веточка», посвящённый памяти легендарной сказочницы Евдокии Трясцыной. На этот же день намечен «вкусный» фестиваль «Палан бэлеш» в селе Елпачиха Бардымского округа, посвящённый традиционной татарской выпечке. Ещё один кулинарный фестиваль — «Калач да каша — пища наша!» — пройдёт 18 ноября в селе Гамицы Осинского округа. Гостей ждёт знакомство с гамицкими специалитетами — калачом особой формы и калиновой кашей, а также дегустации, кулинарные мастер-классы и конкурсы, турниры по поеданию калачей, частушечные баталии и концертная программа «Закалачим по-гамицки».

Старинный татарский обряд «Гусиные помочи», который в наши дни обрёл новую форму праздничного действа с элементами ярмарки, весёлых состязаний и творческого общения, можно будет увидеть 18 ноября в селе Аитково Лысьвенского округа.

Завершится программа нынешнего года в конце ноября обрядовым праздником «Тол вöсь» в деревне Большой Гондыр. Это традиционный праздник удмуртского народа, который проводится после завершения осенних сельскохозяйственных работ.

На сайте проекта https://fest59.ru/ можно не только изучить фестивальный календарь, но и прочитать анонс каждого фестиваля, посмотреть, как доехать до нужного места, где переночевать и поесть — получить всю информацию, чтобы поездка в сельскую прикамскую глубинку была комфортной и приятной.

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