Новые горизонты для молодежи Какие нововведения внедряют образовательные учреждения Прикамья в этом году Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 23 августа принял участие в традиционной ежегодной августовской конференции педагогических работников. В мероприятии также приняли участие директора образовательных учреждений, члены родительского совета при Минобре Пермского края и другие представители сферы просвещения. В онлайн формате гостей конференции поприветствовал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Дмитрий Махонин рассказал, что в регионе ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры для сферы образования. В крае, в том числе в рамках нацпроекта и при федеральной поддержке, строятся школы, детские сады, ремонтируются существующие здания, благоустраиваются школьные дворы. Кроме того, открываются новые центры дополнительного образования.

Отдельное внимание уделяется профориентационной работе, в том числе для решения кадрового вопроса промышленных предприятий региона. По словам губернатора, основным акцентом в образовании должно стать выстраивание системы воспитания детей.

«Сейчас я еще хочу раз подчеркнуть, что воспитание в образовательных учреждениях является стратегическим национальным приоритетом, который требует работы на всех уровнях. Мы должны широко применять методики, разработанные федерацией, и сочетать их с собственными ресурсами, а также использовать потенциал семьи. Все это позволит нам привить ребятам правильные ценности, создать такие условия, чтобы они с удовольствием учились, и имели все возможности для внеурочного развития», — отметил Дмитрий Махонин.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина одним из нововведений предстоящего учебного года назвала появление для учеников 6-11-х классов единой системы профориентации, которая будет состоять из нескольких компонентов.

«Выстраивание системы раннего самоопределения школьников всегда было первостепенной задачей для нас. Сейчас Минпросвещения России разработало единую модель, в основу который заложен профориентационный минимум. Его будут реализовывать на базе всероссийского проекта «Билет в будущее». Также еженедельно по четвергам будут проходить занятия по профориентации «Россия — мои горизонты», — отметила Раиса Кассина.

В регионы уже направлены методические рекомендации, согласно которым предусмотрено семь направлений реализации профминимума. Среди них профильные предпрофессиональные классы, ориентированные на востребованные профессии на рынке труда. По словам министра, в крае уже открыты медицинские, инженерные, агроклассы и другие. С нового учебного года появятся новые направления: в пермской гимназии №2 идет набор в медико-фармацевтический класс, в школе №28 — в правовой класс Сперанского, а в лицее №1 будет открыт класс-партнер федерального центра «Сириус» при поддержке Пермского политеха и ПНППК. Также будут практикоориентированные обязательные учебные предметы, например, физика, химия, математика, технология. В рамках воспитательной работы будут продолжены экскурсии на производство, лекции, профориентационные выставки и многое другое.

Кроме того, одним из механизмов станет профобучение школьников, в Прикамье уже инициирован проект «Первая профессия», который стартует с 1 сентября этого года. Он позволит старшеклассникам уже в школе проходить обучение по программам профессионального обучения на базе техникумов или колледжей и получить первую профессию, с которой они в будущем смогут начать свой карьерный путь.

Также министр образования и науки отметила, что по поручению президента Владимира Путина с 1 сентября этого года в Пермском крае начнут работу 69 советников по воспитанию во всех техникумах и колледжах. В их задачи будет входить развитие воспитательной среды, вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность, а также взаимодействие с родительским сообществом. Также советники будут организовывать спортивные и культурные мероприятия для студентов, патриотические акции и слеты. По словам министра, советники директора по воспитанию играют важную роль в реализации государственной политики в сфере воспитания детей. Напомним, с 2022 года в 274 пермских школах уже работают 299 советников.

Важную роль в становлении личности ребенка, в развитии его талантов играет дополнительное образование. В этом помогает нацпроект «Образование», в рамках которого создаются новые кванториумы, «IT-кубы», Точки роста и другие центры притяжения ребят и взрослых.

В 2024 году будет создано 1,9 тыс. новых мест в допобразовании по приоритетным направлениям. В следующем учебном году Пермскому краю одобрена заявка на создание еще 72 центров образования «Точка роста», одного центра цифрового образования «IT-куб» и двух школьных кванториумов.

Также в рамках педагогической конференции в объявленный президентом России Год педагога и наставника знаком отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения» наградили 38 педагогов из Перми, Пермского, Кунгурского, Осинского, Нытвенского, Ильинского, Соликамского, Очерского, Большесосновского, Добрянского, Куединского, Красновишерского, Карагайского, Губахинского и Кудымкарского округов.





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