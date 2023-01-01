Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День кино и Ночь кино В честь праздника кинематографии проходят специальные события и открываются новые социальные кинозалы Поделиться Твитнуть

Фото из социальных сетей Пермской синематеки

Ещё с советских времён 27 августа отмечается День отечественного кино. В Перми благодаря Пермской синематеке этот день всегда отличался богатой программой, а в последние годы Пермь присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино». Нынешний год — не исключение.

Празднование Дня кино начнётся накануне вечером, 26 августа, когда стартует восьмая всероссийская «Ночь кино». В этом году в акции примет участие 141 социальный кинозал Пермского края!

Проект «Социальный кинозал» открылся в Пермском крае в 2019 году при поддержке краевого минкульта. Его цель — обеспечение равного доступа жителей всех территорий региона к искусству и культурным ценностям. Социальный кинозал — это не просто показ фильмов, это особая социальная технология, включающая, кроме прочего, увеличение доли просмотров фильмов с обсуждением в общем количестве просмотров и увеличение доли отечественных фильмов, в том числе документальных. Модераторы социальных кинозалов проходят специальную подготовку.

Количество событий в социальных кинозалах и посетивших их зрителей постоянно растёт: так, за 2022 год проведено 24,2 тыс. мероприятий, которые посетили 492 636 зрителей, а за первую половину 2023 года — уже более 13 тыс. мероприятий, которые посетили 274 017 человек. Проект доказал свою эффективность и жизнеспособность, не случайно персональную поддержку ему оказывает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

С 9 по 25 августа социальные кинозалы в регионе открываются особенно массово: за это время должно заработать 30 новых залов — как раз к Дню российского кино. В ходе каждого открытия модераторы, завершившие годовой курс обучения в Пермской синематеке, впервые проведут просмотр документального фильма с последующим обсуждением. Задачей модератора является создание условий для ведения дискуссии и обмена мнениями самых разных зрителей — от дошкольников и школьников до пенсионеров.

26 августа социальные кинозалы представят кинопрограмму, подготовленную совместно Министерством культуры РФ и Фондом кино. На площадках региональных домов культуры, культурных центров и библиотек пройдут показы трёх самых популярных российских фильмов нынешнего года: «Чебурашка» (6 +) Дмитрия Дьяченко, «Вызов» (12 +) Клима Шипенко и «Праведник» (12 +) Сергея Урсуляка. Все фильмы можно будет смотреть бесплатно.

27 августа День кино будет отмечаться в киноцентре «Премьер». В течение дня зрителей ждёт кинопрограмма современного и советского кино, лекции, мастер-классы и активности для детей. Киносеансы будут идти с модерацией — с представлением фильма и обсуждением после просмотра.

Будут показаны российские фильмы разного времени, посвящённые лету: «Лето» (18 +) о рок-движении в Ленинграде 1980-х, «Страна Саша» (16 +) с «российским Тимоти Шаламе» — актёром Марком Эйдельштейном и фильм-лейтмотив Дня кино «Скоро кончится лето» (18 +). Зрители увидят легендарную картину «Человек-амфибия» (12 +), открывшую советскому кино технологию подводных съёмок, и комедийную классику с Евгением Леоновым «Полосатый рейс» (6 +).

В одном из залов «Премьера» в режиме нон-стоп будет идти показ дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация» (18 +), где она сыграла вместе с сестрой Анной Михалковой.

Отдельная программа кинопоказов посвящена Перми: «Поезд идёт на восток» (12 +), «Гражданин Лёшка» (12 +) и «Географ глобус пропил» (18 +) — фильмы, которые снимались в Перми в разные годы.

Особое событие этого дня — первый полный показ авторского цикла Сергея Лепихина «История пермского кино в лицах» (12 +), который после трагического ухода режиссёра заканчивали кинематографисты студии «Новый курс». Будут показаны и другие пермские фильмы, в том числе снятые к 300-летию Перми «Женское лицо» (12 +), «Воспоминания о городе М» (16 +), «Продавец счастливой пиццы» (16 +).

На летней площадке «Премьера» пройдут мастер-классы: по ораторскому мастерству от студии AtrFamily, по съёмке видео на телефон от фотостудии Laboratory, по рисованию акрилом, созданию аромасаше и лепке из гипса — от мастерской «Тут по любви».

Детей приглашают на интерактивные мастерские с просмотром мультфильмов от арт-педагога Анастасии Степановой. На мастерской по пермскому мультику «Большой поход» (0 +) участники превратятся в туристов и сыграют в рисовальную игру — создадут карту места, в которое захотят отправиться. После просмотра советского мультфильма «Серая шейка» (0 +) детям предложат создать книгу-игру с новыми сюжетами об утке — героине фильма.

Для желающих погрузиться в историю и процесс создания кино будет работать лекторий. Редактор журнала «Искусство кино» Наталья Рябчикова прочитает лекцию про авангардное советское кино; о том, зачем досматривать титры до конца, расскажет киновед, автор Telegram-канала «смотри титры» Яна Бовбас; доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, редактор по репертуару «Пермской синематеки» Анна Сидякина посвятит лекцию истории кинематографической Перми; кинокритик Диана Абу Юсеф прочитает лекцию о том, как критики смотрят фильмы.

Будет работать выставка локальных брендов. Свои товары представят проекты «Лампа» дизайнера Пети Стабровского и «Истории Марты» — кружки, стаканы, миски в поддержку приюта для собак «Доброе сердце». Пермяки смогут познакомиться с брендом украшений из бисера PROM.ZONA и мастерской по изготовлению гирлянд из слов «Словарный запас».

Центр для людей в беде «Территория передышки» проведёт книжную барахолку. Желающие смогут взять книгу за пожертвование в адрес благотворительной организации.

Будет оборудована фуд-зона; в меню — согревающие и прохладительные напитки от кофейни «Апрель», полезные сладости и сытные блюда от Cucumber kitchen, гонконгские вафли с начинками от Cafe Crispy.

Завершится День кино просмотром на закате тихого шедевра советской классики «Мой младший брат» (12 +), где снялись Людмила Марченко, Александр Збруев, Олег Даль, Андрей Миронов, Олег Ефремов.

Все кинопросмотры и другие мероприятия Дня кино в «Премьере» для зрителей бесплатны, но на мастер-классы и другие специальные события лучше предварительно записаться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.