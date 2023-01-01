Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Со звёздами — на равных Пермская делегация вернулась со II Международного детского культурного форума Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Участниками форума, который проходил 10 — 12 августа 2023 года в Москве, стали юные таланты в возрасте от 12 до 17 лет из всех российских регионов и 13 зарубежных стран. Благодаря Министерству культуры Пермского края регион представляли 12 юных дарований — вдвое больше, чем год назад на первом подобном форуме.

Как рассказала заместитель директора Краевого центра художественного образования «Росток» Нина Рочева, отбор участников проходил максимально просто: на форум поехали в первую очередь медалисты знаменитого Фестиваля искусств детей и юношества имени Дмитрия Кабалевского, который прошёл в Пермском крае уже в 15-й раз, а также победители и призёры Дельфийских игр и других конкурсов высокого ранга.

Подростки, отправившиеся на детский культурный форум, представляют разные города и посёлки Пермского края: Березники, Соликамск, Чайковский, Осу, Верещагино, Чусовой, Пермь — во всех этих местах работают музыкальные школы и школы искусств с сильными преподавателями и хорошими традициями.

Неудивительно, что самую значительную группу составили юные музыканты. Все они — Егор Смирнов, Варвара Лыткина, Олеся Яманаева, Ольга Кондакова и Роман Кобелев — уже опытные исполнители, участники больших концертов и фестивалей. Самая известная из них — виртуозная флейтистка Олеся Яманаева, однако и прочие могу похвастать солидной творческой карьерой, удивительной в столь юном возрасте.

Два молодых человека — Юлия Головина и Игорь Судаков — представили на форуме театральное и цирковое искусство; в остальных творческих направлениях было по одному делегату. Танцевальное искусство, кино, изобразительное искусство и словесное творчество представляли выходцы из глубинки: юный художник Иван Политов из Пермского района, видеохудожница Евгения Змеева из Верещагино, воспитанница березниковской хореографической школы «Театр балета» Анна Вяткина и начинающая писательница из Чусового Диана Дылдина. Тринадцатилетний пермяк Пётр Нохрин, снимающийся в кино и мечтающий стать телеведущим, отправился на секцию «Проектная деятельность».

Детский культурный форум — это уникальная возможность для талантливых ребят из России и других стран познакомиться с мировыми достижениями в области культуры и искусства. В программе были лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи, дискуссии, диалоги со знаковыми деятелями культуры, творческие уроки, выставки, квесты, экскурсии, симфонические и эстрадные концерты… В событиях форума приняли участие более 150 государственных и общественных деятелей, звёзды кино, театра, музыки, мастера искусств, руководители вузов, а также детские творческие коллективы.

Главной особенностью форума стала его неформальная атмосфера. Организаторы заранее сориентировали всех гостей и участников на то, что общение будет максимально плотным и безбарьерным, что дети здесь главные и им всегда надо идти навстречу. Благодаря этому участникам форума представилась редкая возможность пообщаться на равных со знаковыми деятелями культуры, задать им вопросы, которые волнуют, и получить честный ответ, без заготовок и долгих раздумий. Общение шло непрерывно — не только в режиме интервью, творческих встреч и мастер-классов, но и просто в фойе и коридорах Третьяковской галереи, которая стала основной площадкой форума.

Блоги представителей творческой молодёжи украсили селфи с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, с певицей Надеждой Бабкиной, музыкантом Юрием Башметом, дрессировщиком Эдгардом Запашным, хореографом Егором Дружининым, артистами Александром Олешко и Евгением Князевым, кинорежиссёром Алексеем Учителем и другими знаменитостями. И, кто знает, может быть, через десять лет сегодняшние звёзды будут с гордостью демонстрировать эти фото, ведь юные участники форума по-настоящему талантливы и имеют все шансы прославиться.

Программа трёх дней была невероятно насыщенной. Пермская делегация завтракала в восемь утра, уходила на события форума и возвращалась в отель к десяти часам вечера. Нина Рочева говорит, что самой большой проблемой для неё как для руководителя делегации было собрать детей на обед: они были так увлечены событиями, что забывали о еде.

В огромной экскурсионной программе ребятам особенно запомнились поездки в цирк и в павильон «Космос» на ВДНХ — обе они были очень необычными. В цирке участников форума пригласили на репетиции с дрессировщиками львов и попугаев, и это было гораздо интереснее, чем обычное цирковое шоу; а в космическом музее экскурсовод Илья оказался уроженцем Соликамска и для своих земляков устроил удивительную экскурсию, рассказав неожиданные подробности истории космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова, совершивших приземление в Пермском крае.

Нина Рочева, заместитель директора Краевого центра художественного образования «Росток»:

— Я восхищаюсь этими детьми, их трудолюбием, общительностью, открытостью, готовностью обсуждать самые тонкие и острые вопросы с удивительной для их возраста деликатностью. Никто из них не «сидел в телефоне»: телефоны брали в руки только для того, чтобы что-то сфотографировать; а после напряжённого дня, полного встреч, экскурсий и мастер-классов, ещё оставалась энергия на вечерние концерты, и даже самые отъявленные «ботаники» лихо отплясывали под выступление Димы Билана!

Талантливые дети — главное богатство Пермского края. Традиционно в Прикамье очень сильно музыкальное образование: недаром дети из городов Пермского края постоянно становятся стипендиатами фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена», участвуют в Детском симфоническом оркестре Юрия Башмета. Однако делегация Пермского края на детском культурном форуме доказала, что в наших краях произрастают самые разнообразные таланты.

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