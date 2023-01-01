Алёна Бронникова Креативность и находчивость В Перми 18 августа стартовал всероссийский Форум креативных индустрий Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На площадке бывшего кинотеатра «Кристалл» в Перми с 18 по 19 августа проводится всероссийский Форум «Легенды креативных индустрий». В рамках неформального диалога все участники могут пообщаться с представителями власти, бизнеса, инвесторами и креативными предпринимателями. Мероприятие стало одним из флагманских событий краевой программы празднования «Пермь-300».

Под эгидой Летнего кубка КВН при поддержке Правительства Прикамья, Министерства культуры Пермского края и «Агентства новых технологий» участники обсуждали креативную экономику, стратегии развития региона с помощью творческих процессов, потенциалы роста. Деловая программа состоит из трёх основных трека: Mainstage, «Россия креативная» и Пермь-300+.

Открытие форума состоялось в пятницу, 18 августа. Спикерами направления Mainstage на тему «Креативные индустрии — экономика будущего» выступили губернатор региона Дмитрий Махонин, глава краевого минкульта Алла Платонова, генеральный директор телевизионного творческого объединения «Амик» Александр Масляков младший и заместитель гендиректора Рубен Партевян.

Министерство культуры Пермского края

Алла Платонова подчеркнула, что креативные индустрии являются важной составляющей современной экономики, поэтому форум, который впервые проходит в Перми, имеет большое значение для развития потенциала региона. Каждая отрасль зависит друг от друга и оказывает влияние, по этой причине возникает необходимость делиться достижениями и обмениваться опытом на одной площадке.

«Креативные индустрии — это разные направления, это и народно-художественные промыслы, и кино, и КВН, и сектор информационных технологий, и мода. Все они друг другу помогают — одни дополняют других. На самом деле, это межведомственная история. Часть относится к культуре, часть — к минцифре, часть — к молодёжной политике, поэтому мы действуем все вместе, именно в рамках межведомственного взаимодействия», — отметила министр.

Она также отметила, что Пермский край обладает большим потенциалом, многие представители креативной индустрии отмечены наградами на федеральном уровне, они обладают навыками и умениями в том числе пиара, что также несёт вклад в развитие экономики. «Когда мы говорим «креативная экономика», важное значение имеет именно второе слово. Когда это просто культура, то это создание смыслов. А когда креативная экономика — это, в том числе, создание экономического эффекта. Поэтому здесь мы, безусловно, и про маркетинг, и про пиар обязательно помним и говорим», — добавила глава министерства.

Рассуждая о креативной экономике, Дмитрий Махонин также подчеркнул необходимость симбиоза промышленности и творческого потенциала для развития Пермского края в целом. В пример он привёл знаменитые пермские заводы и сферу искусства и культуры, которые нельзя разделять, говоря о регионе.

«Пермь — это индустриальный город. Если мы говорили раньше о том, что Пермь — это промышленность, связанная с не самой благополучной экологической средой, то сейчас это промышленность, основанная на IT-технологиях, робототехнике, что, конечно же, не может происходить без креатива и без инженерной мысли. Пермь — культура и промышленность. Нельзя в отдельности говорить про эти вещи», — считает глава региона.

Как несколько раз отмечалось во время пленарной сессии, креативная экономика включает в себя самые разные индустрии, результатом деятельности которых является человеческий ресурс. При этом Алла Платонова добавила, что развитие креативности молодёжи — это вклад в человеческий капитал региона, который нужен для креативной экономики и компенсации кадрового голода в сферах культуры и промышленности.

Помимо деловой программы участников ждёт фестивальная часть, выступление комедийного Prosecco Show и Летний Кубок чемпионов КВН в УДС «Молот» 19 августа. КВН стал и важной частью обсуждения развития Перми и Пермского края. Так, в Перми проходят игры Первой лиги. По словам Рубена Партевяна, в прошлом году участниками стали 25 регионов. На канале YouTube в прошлом году игру посмотрели 7 млн чел. В этом году полуфинал состоится 15-16 сентября, и участие в нём примут порядка 7 тыс. чел.

Министерство культуры Пермского края

Кроме того, спикеры подчеркнули, что КВН играет важную роль в развитии человеческого потенциала. Александр Масляков назвал его кузницей кадров, обратив внимание слушателей на то, что этот опыт даёт заряд для развития. Многие бывшие участники игры находят себя не только в рамках юмористических шоу, транслирующихся на разных федеральных каналах, но и становятся успешными впоследствии в других всевозможных областях. Алла Платонова согласилась с этим и отметила схожесть понятий находчивости и креативности.

«Для нас КВН важен в каком-то смысле именно свойством развивать находчивость и креативность людей, потому что дальше эти люди идут в самые разные сферы. И мы видим, что многие пермские КВНщики действительно много интересного и полезного делают для Пермского края и всей страны. Это тоже важный вклад в человеческий капитал», — добавила министр культуры.

Министерство культуры Пермского края

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