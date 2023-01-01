Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Реализовать себя в культуре 200 добровольцев проходят практику в пермских музеях и библиотеках Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

В Перми впервые проходит Международный волонтёрский лагерь — флагманское событие программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура». Идея, которая лежит в основе этого проекта — развитие международного сообщества волонтёров культуры, изучение лучших отечественных и международных практик культурного добровольчества.

Лагерь проходит с 7 августа по 10 сентября в течение пяти тематических смен, которые следуют одна за другой, и каждая длится неделю. За всё время работы лагеря через него пройдут 200 добровольцев из 63 регионов России, а также волонтёры из Пакистана, Казахстана и Киргизии.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Юбилей краевой столицы — значимый повод для знакомства с культурным наследием региона и обмена опытом и знаниями. Добровольцы со всей России и из-за рубежа смогут познакомиться с преобразившимся обликом Перми и её культурным наследием. Это ещё одно подтверждение того, что культура объединяет — объединяет людей из разных уголков земли вокруг темы добровольчества и служения культуре, вокруг идеи обмена культурными практиками».

Участники первой смены — «Волонтёрство в музейной деятельности» — познакомились с лучшими музейными практиками и посетили мастер-классы, представленные специалистами и руководителями Государственного исторического музея, музея-заповедника «Царицыно», мемориального музея космонавтики, дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково», биологического музея им. К.А. Тимирязева, Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея и архитектурно-этнографического музея «Хохловка».

В работе лагеря приняли участие видные музейные деятели крупнейших учреждений России, в том числе генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Оператором лагеря выступил Пермский краеведческий музей, который подготовил вместе с федеральными коллегами и пермским музейным сообществом насыщенную программу. Её особенностью стало объединение теоретических занятий с реальной практикой музейной деятельности под руководством хранителей коллекций и реставраторов.

Илья Радченко

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— У наших хранителей и реставраторов за плечами богатейший опыт и знания, которыми мы с удовольствием делимся. Приятно, что даты лагеря совпали с комплексной реставрацией фасадных работ в Доме Мешкова — историческом особняке, памятнике архитектуры, где сегодня располагается коллекция Пермского краеведческого музея. Мы продумали ряд работ, внутри которых участники волонтёрского лагеря тоже прикоснулись к воссозданию его исторического облика».

Участникам первой смены довелось поработать с богатейшей коллекцией Пермской художественной галереи: под руководством хранителей добровольцы помогли в упаковке художественных полотен для переезда в новое здание в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Для упаковки всей коллекции понадобится около 20 тыс. часов работ, поэтому помощь волонтёров пришлась очень кстати.

Илья Радченко

Участники первой смены совершили выезды в Хохловку и Кунгурскую ледяную пещеру, прошли экскурсию-практику на выставке городской археологии «Докопаться до города», прослушали лекции экспертов ведущих музеев страны — Государственного исторического музея, московских музеев, музея-заповедника «Царицыно».

Наталья Иванова, директор Международного волонтёрского лагеря в Перми:

— Очень насыщенной оказалась программа семинаров руководителей российских музеев. Обсудили темы инклюзии, профессионального волонтёрства, слушали друг друга и искали новые точки взаимодействия. Провели интересную акцию — предложили волонтёрам составить маршрут глазами туриста, приехавшего в Пермь на день. Команды справились блестяще, а мы теперь думаем о том, чтобы воплотить эти маршруты в жизнь.

Вторая смена, посвящённая волонтёрству в библиотечной деятельности, проходит с 14 по 20 августа. Участники лагеря знакомятся с современными библиотечными практиками и посещают мастер-классы специалистов и руководителей Государственной публичной исторической библиотеки России, Российской государственной библиотеки для молодёжи, Пермской краевой универсальной библиотеки им. Горького.

На три дня, с 15 по 17 августа, «Горьковка» стала рабочей площадкой для волонтёров.

Светлана Пигалева, заместитель директора Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького:

— В отделе электронных ресурсов и периодических изданий гости с огромным интересом рассматривали экспонаты выставки «От микрофиши до флэш-карты»; отдел редких книг поразил волонтёров уникальными старинными изданиями; сотрудники музыкального отдела не только рассказали участникам лагеря о возможностях своего зала, но и подготовили для прослушивания грампластинки с музыкальными композициями разных эпох. Надолго задержались гости библиотеки в информационно-культурном центре «Пермия». Волонтёрам рассказали о пермском зверином стиле, дали возможность примерить шапки народов мира и полистать книги о традициях и обычаях земли Пермской.

Участники лагеря познакомились с отделом хранения основного фонда, узнали о санитарно-гигиенических условиях хранения книг. Особое внимание сотрудники отдела уделили опасности пыли для книг и человека, потому что волонтёры в отдел хранения пришли с благородной миссией — помощь в обеспыливании книг и стеллажей. Пройдя ознакомление с технологической инструкцией по обеспыливанию фонда, волонтёры с энтузиазмом и грамотно поработали в книжном хранилище. Остались довольны и сотрудники библиотеки, и добровольцы.

Пришлось потрудиться волонтёрам и над изготовлением микроклиматических контейнеров для редких книг. Чтобы подготовить контейнер для книги, нужны и знания, и сноровка, не всем волонтёрам удалось сразу справиться с поставленной задачей.

Другая группа участников лагеря приобщилась к работе по сохранению периодических изданий. Каждому волонтёру были выданы подшивки старых газеты, чтобы они проверили их на предмет отсутствия номеров или страниц. Были найдены и выписаны все отсутствующие номера в подшивках; по результатам этой работы библиотекари будут стремиться восстановить полные комплекты газет; а волонтёры узнали из газет много интересных фактов о жизни пермяков конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Вечером 15 августа в формате «Вопрос — ответ» прошла встреча с Михаилом Дмитриевичем Афанасьевым, директором Государственной публичной исторической библиотеки России, президентом Российской библиотечной ассоциации, Заслуженным работником культуры РФ.

Илья Радченко

16 августа участники лагеря прослушали лекции сотрудников Российской государственной библиотеки для молодёжи. Волонтёры узнали, что такое современная библиотека, какие необычные библиотеки существуют в России и за рубежом, как можно реализовать себя в библиотечном деле, какие виды рисованных историй (комиксы) существует в мире и в чём их специфика. Прошёл психологический тренинг «Энергия движения», направленный на командное взаимодействие и на личную работу каждого участника.

17 августа пермские артисты Татьяна Каминская, Ольга Пудова и Елизавета Мушегова провели с участниками библиотечной смены мастер-классы по сценической речи и актёрскому мастерству. В этот же день были подведены итоги всероссийской социокультурной онлайн-акции «По страницам пермских книг».

Ольга Федина, куратор акции «По страницам пермских книг»:

— В акции приняли участие более 4000 роликов почти из всех субъектов Российской Федерации: участники читали вслух стихи и прозу пермских авторов. Были объявлены создатели 30 роликов-победителей. Приятно, что среди них — три пермских!

Завершается вторая смена, а сразу после неё, с 21 по 27 августа, пройдёт третья: «Волонтёрство в театрально-концертной деятельности». Участники лагеря познакомятся с современными театральными и продюсерскими практиками, посетят мастер-классы специалистов и руководителей Национального драматического театра России (Александринского театра), Пермского театра юного зрителя, Ильинского народного театра.

Творческую встречу-концерт проведут скрипач, член Общественной палаты Российской Федерации Петр Лундстрём и пианистка Мария Воскресенская.

Четвёртая смена, посвящённая вопросам инклюзивного волонтёрства, пройдёт с 28 августа по 3 сентября. Наставниками участников лагеря станут специалисты и руководители Российской государственной библиотеки для слепых и Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Николая Островского. В качестве почётного гостя приглашён художник, спортсмен, писатель, инклюзивный актёр, участник проекта «Удивительные люди» на Первом канале Александр Похилько.

Заключительная, пятая смена пройдёт с 4 по 10 сентября. Ее направленность — «Волонтёрство в сохранении культурного наследия». Участники лагеря смогут пройти практику по проведению реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также встретятся с Почётным председателем Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, действительным членом Академии архитектурного наследия, членом Общественной палаты Московской области Галиной Маланичевой и киноактёром, режиссёром, сценаристом, продюсером Егором Кончаловским.

Организаторами Международного волонтерского лагеря традиционно выступают Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» в партнёрстве с Министерством культуры Пермского края.

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