Алёна Морозова Модернизация здравоохранения В этом году в Краснокамскую больницу поступило медицинское оборудование на сумму более 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Краснокамскую городскую больницу продолжает поступать медицинское оборудование для амбулаторно-поликлинической службы и для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. Оборудование закупается в рамках реализации программы «Качественное здравоохранение», являющейся частью программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Аппарат УЗИ в Краснокамской городской больнице

Фото предоставлено пресс-службой краевого минздрава

За минувший период текущего года в медучреждение были поставлены шесть портативных электрокардиографов на общую сумму более 480 тыс. руб. Все они переданы в фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) деревень Брагино, Шабуничи, Ласьва, Усть-Сыны, Конец-Бор и Новая Ивановка. На этих современных электрокардиографах было проведено уже более 3500 исследований с целью выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В диагностическое отделение Краснокамской городской больницы был поставлен комплекс УЗИ высокого класса системы HS70A-RUS стоимостью более 8,3 млн руб. С помощью этого аппарата уже проведено 980 высококачественных ультразвуковых исследований. Медицинские исследования с его помощью прошли более 388 пациентов.

В конце июня в первичное сосудистое отделение городской больницы Краснокамска было поставлено устройство Pablo стоимостью более 2,6 млн руб. Оборудование закуплено в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». С помощью этой аппаратуры прошли реабилитацию уже 15 пациентов. Она используется для восстановления мелкой и крупной моторики, а также координации верхних конечностей после перенесённых сосудистых катастроф. Pablo также помогает при восстановлении двигательной активности пациента, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания, оценивая при этом функциональные возможности человека при помощи интерактивных программ.

Помимо вышеперечисленной аппаратуры в медучреждения Краснокамской городской больницы были закуплены пять холодильников для лекарственных препаратов и шесть одеял с подогревом. Оборудование было передано в ФАПы деревень Брагино, Шабуничи, Ласьва, Усть-Сыны и Конец-Бор.

Константин Самойлов, главный врач Краснокамской городской больницы:

— Первичное звено, а это в том числе и ФАПы нашей Краснокамской ГБ, — один из ключевых этапов в системе оказания медицинской помощи жителям Краснокамского городского округа. Именно здесь формируется отношение пациента к системе здравоохранения в целом. И поэтому такие аспекты, как долгое ожидание или неэффективность исследований на этапе первичного звена, мы стараемся исключить. Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» происходит обеспечение доступности и улучшение качества первичной медико-санитарной помощи. Одним из основных достижений в этом направлении является оснащение новым медицинским оборудованием подразделений Краснокамской ГБ, оказывающих амбулаторную помощь. Реабилитационное оборудование, которое поставлено сейчас в первичное сосудистое отделение, тоже очень важный момент. С его помощью мы сможем повысить качество жизни пациентов после перенесённых сердечно-сосудистых заболеваний. Мы стараемся обеспечивать качественной медицинской помощью всех граждан, где бы они ни жили. И это особенно актуально для населения отдалённых территорий.

Напомним, программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» направлена на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинских услуг. Это достигается за счёт оснащения медорганизаций, на базе которых оказывается первичная помощь, а также районных больниц новейшим оборудованием. Цели этой программы соответствуют задачам нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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