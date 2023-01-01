Алёна Морозова Продовольственная безопасность — приоритетная задача Депутат краевого парламента Алексей Андреев рассказал о тенденциях развития агропромышленного комплекса и образования в Прикамье Поделиться Твитнуть

Для депутатов Законодательного cобрания Прикамья, работающих на непостоянной основе, краевой парламент официально не является основным местом деятельности. Но, если разобраться глубже, все направления работы взаимосвязаны и оказывают непосредственное влияние на социально-экономическое состояние нашего региона.

В начале августа депутат Алексей Андреев был утверждён в должности ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ). В то же время он входит в рабочую группу по вопросам развития регионального агропромышленного комплекса.

Алексей Андреев, депутат Законодательного cобрания Пермского края, ректор ПГАТУ:

— Сейчас агропромышленный комплекс активно развивается. Продовольственная безопасность страны — одна из наиболее приоритетных федеральных задач. И в том числе мы занимаемся помощью аграриям, которые из-за санкций столкнулись с проблемами при закупке оборудования, сельхозтехники, семенного фонда. Эти проблемы показали, что агропромышленному комплексу нужна большая автономия от внешнеэкономической ситуации, а всё необходимое для аграриев должно производиться внутри России. Государственные субсидии и дотации должны стимулировать аграриев использовать внутренние ресурсы, развивать глубокую переработку.

Что касается Пермского края, здесь, по словам депутата, есть над чем поработать в плане поддержки предпринимателей, компенсаций и внедрения современных технологий сельхозпроизводства, поскольку регион относится к территориям с высоким уровнем риска для выращивания сельхозпродукции.

Другая ключевая задача региона — воспитание кадров. Алексей Андреев состоит в комитете по социальной политике Заксобрания, для которого приоритетными являются вопросы соцподдержки населения, здравоохранения и образования, в том числе средне-специального и высшего.

Алексей Андреев:

— Глобальная цель — сделать образование доступным для любого школьника вне зависимости от его возможностей и места жительства. Стремимся к тому, чтобы дети могли получить качественное образование как в центральных школах Перми, так и в сельских территориях края.

Чтобы достичь этой цели, например, на базе Усть-Качкинской средней школы создан центр непрерывного образования «Шаг в будущее», где преподаватели ПГАТУ помогают школьникам из Пермского муниципального округа готовиться к ЕГЭ по физике, химии, биологии и обществознанию. Чтобы ребята могли применить свои знания на практике, организуются выездные семинары.

Стоит отметить, что работа ПГАТУ пересекается с инициативой депутатского корпуса, в частности, председателя комитета по социальной политике Сергея Ветошкина, по созданию профильных агроклассов в сельских школах, позволяющих детям выбрать профессию, связанную с сельским хозяйством.

По мнению Алексея Андреева, достичь цели без мотивированных учителей и современного технического оснащения образовательных учреждений невозможно. Поэтому повышенное внимание уделяется обновлению материально-технической базы школ и техникумов Прикамья и мерам социальной поддержки педагогов. Учащиеся техникумов должны работать с современным оборудованием, используемым на предприятиях. Таким образом, выпускники смогут сразу приступить к работе без дополнительного переобучения.

Что касается работы в ПГАТУ, вступление в должность ректора вуза, считает депутат, позволит «строить долгосрочные планы, выстраивать стратегию развития вуза, а не только заниматься сиюминутными, тактическими задачами». При этом почти половину рабочего времени, как и ранее, Алексей Андреев будет посвящать деятельности в качестве народного избранника.

Алексей Андреев:

— Это участие в заседаниях комитетов, рабочих групп, фракции «Единая Россия», пленарных заседаниях краевого парламента, работа с документами и выезды на мероприятия. Существенную часть парламентского рабочего времени посвящаю приёмам граждан и общению с муниципальными депутатами и жителями округа, подготовкой депутатских запросов и ответов на письма избирателей. Это помогает скрупулёзно проработать проблему, понять достоверность той или иной информации. Без непосредственного общения с людьми, изучая исключительно документы, невозможно разобраться в проблеме.

По словам парламентария, в ходе приёмов наиболее актуальными у населения остаются вопросы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранением, пенсионным обеспечением, ремонтом дорог, транспортной безопасностью и транспортной доступностью Орджоникидзевского района. «Мы с помощниками внимательно работаем по каждому обращению, стремимся разобраться в ситуации и достигаем положительных результатов», — резюмирует депутат.

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