Алёна Морозова Добрые дела на благо пермяков В Перми при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» прошёл «Фестиваль добра» Поделиться Твитнуть

В Перми на набережной Камы состоялось масштабное событие — «Фестиваль добра» (0+), приуроченное к 300-летию Перми. Мероприятие, организованное при поддержке компании «ЛУКОЙЛ», собрало более 5 тыс. человек не только из Перми, но и со всего Прикамья. Для тех, кто не смог попасть на фестиваль лично, была доступна онлайн-трансляция. Её посмотрели более 22 тыс. человек.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Весь день во время проведения фестиваля амфитеатр на набережной был заполнен детьми и взрослыми. На сцене для зрителей выступали творческие и музыкальные коллективы из Осы, Добрянки, Полазны, Уинского и Чернушки и других территорий, где нефтяники ведут свою деятельность.

Пермский балалаечник Андрей Киряков показал виртуозную игру, одновременно играя на трёх балалайках, а потом аккомпанировал участнику шоу «Голос. Дети» Максиму Хрулеву из Чернушки.

На сцене своё мастерство продемонстрировали ребята из Уинского детского народного коллектива «Жаворонки», которые выступили с программой «Вечерочек, вечерок». Таланты показали также Осинский народный ансамбль песни и танца «Уральская рябинушка» и Полазненский коллектив спортивного танца «Формула».

Взрослые и дети подпевали пермскому кавер-бэнду Heaven, который исполнил популярные песни.

Пока зрители смотрели концерт, для детей были организованы мастер-классы по рисованию и живописи, проходили различные конкурсы, акции и розыгрыши призов.

Гвоздём программы для самых маленьких стал Чебурашка, который щедро раздавал апельсины всем желающим, с удовольствием фотографировался с малышами и развлекал их. Кроме апельсинов, было много сладкой ваты и попкорна.

Самые активные зрители могли попробовать свои силы в танце — на фестивале проходил флешмоб по современному танцу с профессиональным хореографом.

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков отметил, что такое масштабное событие, как «Фестиваль добра», не могло не получиться — «по той простой причине, что в этот год мы празднуем 300-летие Перми».

«Мы долго готовились. Это праздник души и ощущения того, что нашему городу 300 лет. Я думаю, что наши жители остались довольны, а если они довольны, значит, и мы довольны!» — поделился он.

Перед началом вечернего концерта на сцене компании «ЛУКОЙЛ» была вручена статуэтка первой Народной премии 59.RU в главной номинации «Бизнес года» — за проект по строительству новой сцены ТЮЗа и театрального квартала.

Заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов отметил, что компания «ЛУКОЙЛ» не один десяток лет ведёт благотворительную деятельность в регионе.

«Я искренне хочу поблагодарить руководство нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и благотворительного фонда за системное и постоянное социальное партнёрство в крае и в Перми. Самые яркие проекты, которые уже реализованы, — поддержка Пермского марафона, десятки спортивных площадок, новые школы, спортивные площадки. Сейчас все пермяки ждут завершения строительства нового здания ТЮЗа и благоустройство квартала между улицами Пермской и Екатерининской. Когда есть такие компании, как «ЛУКОЙЛ», жизнь в городе становится веселее и краше и жители довольны», — рассказал Дмитрий Самойлов.

Самым ожидаемым в вечерней программе фестиваля стало выступление оперного певца Александра Суханова и солистки Московского театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова Полины Шамаевой. Они исполняли «золотую классику» — произведения Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

«Я родился в Перми — это мой родной город, и я счастлив сюда вернуться, чтобы выступить на 300-летии Перми и 30-летии благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Площадка замечательная, люди собирались с хорошим настроением. В этом городе живут мои родители и учителя. Поэтому для меня очень дорого приехать на родную землю», — поделился своими впечатлениями Александр Суханов.

Концерт завершился выступлением ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением заслуженного артиста РФ, композитора Александра Покидченко.

Кстати, помимо юбилея города, на фестивале говорили ещё про один юбилей — 30-летие Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», который на протяжении долгих лет совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» вершит добрые дела. Многочисленные благотворительные акции проходят не только по всему Пермскому краю, но и в Удмуртской Республике, Республике Башкортостан.

Так, за последние годы благодаря помощи нефтяников 68% сельских и школьных библиотек региона в территориях Прикамья обновили мебель и книжные фонды. В дар библиотекам передано более 437 единиц различного оборудования и мебели, 32 тыс. изданий.

Проводятся и экологические акции, благоустройство территорий и мест отдыха и очистка водоёмов. Проведено 8 тыс. мероприятий по экологическому воспитанию молодёжи.

Важной миссией нефтяники считают также помощь здравоохранению региона, развитию социальной инфраструктуры. Например, за последние годы приобретены десятки автомобилей скорой помощи для больниц и пять микроавтобусов для учреждений образования и культуры.

Более двухсот детских садов, школ и учреждений культуры получили в дар от нефтяников порядка 4 тыс. единиц различного оборудования. Это спортивные площадки, мультистудии и театральные уголки, спортивные площадки и комплекты спортивных тренажёров, дидактические столы с набором развивающих игр, телевизоры, сценические костюмы и наборы конструкторов.

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