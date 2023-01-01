Алёна Морозова Мастера своего дела Лучшие строители Пермского края получили награды Поделиться Твитнуть

В органном зале Пермской филармонии в преддверии Дня строителя глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил работников отрасли с праздником и вручил государственные и юбилейные награды.

Губернатор поприветствовал участников мероприятия, заметив, что этот профессиональный праздник отмечает большое число людей. Это и те, кто непосредственно занимается строительством, и те, кто напрямую связан с отраслью — производители стройматериалов, подрядные организации, работающие в данной сфере, проектировщики и другие специалисты.

«Всеми вами к 300-летию Перми была проведена масштабная работа. Благодаря вам растут темпы строительства жилья. Возводятся социальные объекты — только в этом году в стройке находятся 18 школ. С вашим участием в регионе появляются новые дороги, и жители и гости региона оценивают их высокое качество. Со своей стороны мы прилагаем усилия, чтобы оставалось всё меньше административных барьеров для вашей деятельности, и получаем в этом вопросе поддержку Министерства строительства РФ. Желаю вам успехов и развития: вместе с ними будет преображаться и наш край!» — отметил Дмитрий Махонин.

В торжественной обстановке глава региона вручил застройщикам, производителям строительных материалов, руководителям и работникам предприятий отрасли федеральные ведомственные награды Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Почётной грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации награждена генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «КомСтрин-Пермь» Марина Коноплева.

За высокие производственные достижения и плодотворный труд Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации получили:

Дмитрий Валиев, руководитель строительно-монтажного управления общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй»;

Лаура Дудник, директор по правовым вопросам юридического департамента акционерного общества «СтройПанельКомплект»;

Антон Лекомцев, главный инженер акционерного общества «СтройПанельКомплект»;

Алексей Миллер, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй»;

Максим Шмидт, руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй».

Также губернатор вручил сотрудникам строительной отрасли юбилейные медали «Во славу и развитие Перми».

Кроме того, в ходе мероприятия состоялось награждение победителей первого регионального конкурса профессионального мастерства среди строителей — «НАСТРОЙ».

Министр строительства Прикамья Артём Габдрахманов, приветствуя участников церемонии, отметил, что конкурс позволяет лучшим представителям строительных специальностей продемонстрировать своё мастерство в открытом состязании. «Конкурс служит стимулом развития самых базовых и самых важных в строительстве профессий — сварщик, каменщик, штукатур, он позволяет учиться и учить. Нужно конкурировать, чтобы развивать профессиональное мастерство, осваивать новые подходы и поднимать престиж строительных специальностей», — подчеркнул глава ведомства.

Среди каменщиков лучшим стал Алмаз Габдушев, ООО «П+». В номинации «Лучший сварщик» первое место занял Айрат Зубайдуллин, АО «СтройПанельКомплект». В номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» первое место занял Денис Козелков, АО «Новая недвижимость».

Отметим, конкурс профмастерства среди строителей «НАСТРОЙ» был проведён Минстроем Прикамья совместно с региональной Ассоциацией «Пермские строители» и саморегулируемой организацией Союза строителей «Западуралстрой». Его основная задача — привлечь внимание к профессии, а для участников — возможность профессионального диалога друг с другом и обмен опытом.

Кроме того, на мероприятии были вручены почётные грамоты и благодарственные письма Министерства строительства Пермского края.

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