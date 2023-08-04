Стопроцентное попадание Проведение финала Winline Чемпионата России 3х3 в Перми — подарок к 100-летию пермского баскетбола и 300-летию города Поделиться Твитнуть

Баскетбол 3х3 (стритбол) как профессиональный вид спорта — относительно молодой. В такой баскетбол во второй половине ХХ века играли в США в бедных городских кварталах с одним кольцом для игры. Это отдельная субкультура, здесь свои правила и свой сленг. Первый крупный турнир по стритболу состоялся в этой стране в 1989 году. Позже ФИБА одобрила популяризацию такого баскетбола, и в начале 2000-х стали проводиться международные соревнования. В рамках главных Олимпийских игр по баскетболу 3х3 впервые разыграли комплекты наград на Олимпиаде-2020 в Токио.

В России этот вид баскетбола стал популярен в середине 1990-х, турниры разных уровней стали проводиться с начала 2000-х, проводятся и чемпионаты страны.

С 28 июня по 2 июля в амфитеатре на набережной Камы в Перми проходил финал Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3. Одним из спонсоров этого масштабного мероприятия выступил «Уральский завод противогололёдных материалов».

В главном финале приняли участие восемь мужских и восемь женских команд, которые сыграли по «токийской» системе. В рамках финального раунда впервые прошёл Кубок претендентов, в котором приняли участие шесть мужских команд. Участниками основного турнира стали три пермские команды. Путёвку в главный финал завоевал пермский Bionord-Pro, а Bionord и женская «ПАРМА-КОР» получили право выступить благодаря wild card. В Кубке претендентов выступила также «ПАРМА-М».

За команду Bionord-Pro выступают серебряные призёры Олимпийских игр по баскетболу 3х3 в Токио. Ранее команда была известна как «Гагарин» и до 2023 года базировалась в Химках. В Пермь коллектив перебрался по приглашению руководства «Уральского завода противогололёдных материалов» (УЗПМ), которое уже не первый год поддерживает баскетбольную команду 3х3 Bionord.

В этом году в копилке Bionord-Pro уже немало наград. В феврале команда победно завершила четвертый тандем Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3 в дивизионе «Мастер». Свои дебютные матчи Bionord-Pro провёл в рамках чемпионата России по баскетболу 3х3 в Казани. Баскетболисты пермской команды на одном дыхании провели все матчи, одержав в них шесть побед. В конце марта пермская команда стала победителем международного турнира по баскетболу 3х3 Red Square Cup, который состоялся в Москве и собрал 12 команд из ближнего зарубежья и Сербии. А в мае пермский Bionord-Pro стал серебряным призёром пятого сезона Единой континентальной лиги 3x3.

Прикамье — один из центров развития баскетбола в стране

По словам гендиректора УЗПМ Дмитрия Пылёва, проведение таких больших турниров, как финал Чемпионата России, — очень важно для региона.

В 2019 году БК «Парма» и УЗПМ подписали соглашение о развитии баскетбола 3х3 Пермском крае. К тому времени в УЗПМ уже было принято решение о поддержке пермской команды Bionord.

«Пермский край является одним из центров развития баскетбола в России. Успехи команды Bionord видны на уровне всей страны. А ребята, которые сейчас играют за Bionord-Pro, добились серьёзных успехов на мировом уровне. Во многом благодаря им баскетбол 3х3 стал более популярным в России, вызвал широкий интерес у спортивной общественности, и это здорово», — пояснил Дмитрий Пылёв.

Как рассказал президент БК «Парма», председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский, финал Чемпионата в Перми, «стал очень ярким и топовым спортивным мероприятием этого лета», но в течение всего 2023 года запланированы и другие яркие баскетбольные события.

«Пермский край — лидер в России по количеству занимающихся баскетболом. Это официальная статистика, о которой знают абсолютно все, — отмечает Сергей Богуславский. — Поэтому тут нам стесняться нечего. Но нельзя почивать на лаврах, и мы стараемся каждый раз брать новые планки».

Как всё начиналось

Столица Прикамья заслуженно считается одним из самых баскетбольных городов страны — первый матч по этому виду спорта в истории региона был сыгран 20 мая 1923 года на спортивном поле Всеобуча. Сейчас это территория стадиона «Юность», а 100 лет назад здесь проводились соревнования по разным видам спорта.

«В истории пермского баскетбола есть очень много славных страниц, о них просто не очень хорошо знают, — рассказывает директор по маркетингу БК «Парма», куратор уникального Музея пермского баскетбола Евгений Пермяков. — Многие считают, что его история началась в 1995 году с «Урал-Грейта», но это не так».

Как сообщает губернская газета «Звезда» в № 110 от 22 мая 1923 года, двумя днями ранее, 20 мая 1923 года, на спортполе Всеобуча (до 1917 года – городской велодром, сегодня – стадион «Юность») состоялось открытие летнего спортивного сезона, в рамках которого были проведены два матча по «баскет-боллу» (так корреспондент газеты назвал экзотический для пермяков вид спорта).

Уже на протяжении нескольких лет в краевой столице работает Музей пермского баскетбола. Его коллекция собиралась игроками, тренерами и просто любителями этого вида спорта. Бессменным экскурсоводом музея является Евгений Пермяков.

Олимпийский вид спорта

Об отличиях уличного баскетбола от классики рассказал серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, тренер Олимпийской сборной по баскетболу 3х3 и команды Bionord-Pro Алексей Жердев.

«Если брать основные отличия, то в баскетболе 3x3 только одно кольцо, мяч меньше, но по весу он как в классическом баскетболе. И главный момент, который бросается в глаза болельщику, — уровень контакта. В баскетболе 3x3 он намного выше. Играют не пять человек, а три — один на замене. Если так посмотреть, то баскетбол 3x3 — это как четвёртая четверть в классическом баскетболе. То есть за 10 минут решается исход матча, и от этого он гораздо зрелищней», — объяснил Алексей Жердев.

Талисман команды

У пермских баскетбольных команд 3х3 Bionord и Bionord-Pro есть свой маскот — талисман команд — мохнатый белый малыш йети по имени Iceman. Он также приехал на чемпионат России Winline 3х3, чтобы поддержать ребят и пообщаться с болельщиками.

По легенде, Iceman родился в далёком горном королевстве. Он, как и все дети, любил снег, зиму и мороженое, а ещё — играть в мяч с детьми и другими йети, забрасывая его в корзину. Когда лёд с горных вершин спустился на деревню йети и его стало слишком много, никто из людей уже не мог добраться до них, чтобы играть с мячом. Поэтому храбрый Iceman решил, что не может просто так смотреть, как его друзья и семья страдают от обледенения на дороге. Он отправился на поиски силы, которая поможет ему победить лёд.

Так был найден древний артефакт — магический кристалл Bionord, который даёт невероятные силы и способности: теперь, кидая свой мяч в кольцо, Iceman может разрушать ледяное зло, растапливая его силой своего броска.

С тех пор малыш Iceman больше не расстаётся с мячом и приходит на игры баскетболистов, чтобы учиться метко попадать в корзину, как и наши чемпионы, — гласит легенда.

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