Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На берегу очень быстрой реки…
В галерее «Марис-арт» проходит выставка-трибьют Михаила Павлюкевича
Творчество Михаила Павлюкевича прекрасно известно пермским любителям изобразительного искусства. Это художник, которого можно назвать не просто известным, но культовым. Он был очень ищущим человеком, в его арсенале было множество инструментов художественного самовыражения, и поэтому его творчество вмещает в себя целый пласт актуальных для рубежа ХХ-XXI веков художественно-философских приёмов.
По словам директора галереи «Марис-арт» Татьяны Пермяковой, «Павлюкевич — самопогружённый, немногословный и вдохновенный мастер, для которого не существует «злобы дня», при встрече с произведениями которого задумываешься о тайне рождения образа, о его зримой форме».
На выставке «Дом у реки» (16+), открытой в «Марисе» до 26 августа, представлены работы конца 1990-х — начала 2000-х годов. Художника не стало в мае 2021 года. Павлюкевич активно выставлялся как персонально, так и в составе больших выставок — от «Арт-Перми» до проектов музея PERMM, и, казалось бы, все его картины известны, многие давно уже обрели постоянное пристанище в музеях и частных коллекциях, но «Марис-арт», как всегда, умудрился найти нечто ещё не виденное публикой.
В разные периоды творчества Павлюкевич пробовал разные стили, обращался к разным темам. Большие серии у него посвящены старинным городам и деревням Прикамья и России, пермской деревянной скульптуре; он переосмыслял — иногда очень вдумчиво, а иногда и иронически — авангард и искусство старых мастеров.
Татьяна Пермякова, директор галереи «Марис-арт»:
— По большому счёту, все произведения Михаила Павлюкевича, будь то лирическая абстракция на темы городского пейзажа или постмодернистская игра с образами живописи XVI-XVII веков, говорят об одном — о данной свыше одухотворённости и осмысленности всего сущего. Он размышляет о том, что вне времени. Его работы соединяют в себе одномоментность восприятия со «сделанностью», зыбкость и иллюзорность — с основательностью, сочетают материальное и нематериальное. Художник строит свои образы цветом по микрокирпичику, микроточке, подобно тому, как глубинные чувства складываются из мельчайших капель отрывочных впечатлений, доступных глазу. А после на внутреннем экране художника всё увиденное сливается, срастается, обретает очертания форм, рождая образ.
В последние годы художник увлекался акварелью и пастелью, много экспериментировал с декоративно-прикладными техниками, в том числе вместе со спутницей жизни Ольгой Субботиной — с объёмным текстилем. Его стиль, выражающий стремление к обобщению, решительно расправляющийся с деталями и мелочами, как нельзя лучше подошёл к разговору о большом и высоком, при котором Павлюкевич старательно избегал пафоса, напротив, снижал тон разговора с помощью непростой, ненавязчивой иронии.
На протяжении многих лет образы Дома и Берега были для художника отправными, сюжетообразующими. Так, «Дом» на акварели 2020 года — это созданный при помощи почти детского рисунка образ маленькой, частной жизни, вписанной в объём Мироздания, а картины с названием «На берегу» он создавал неоднократно. Его простодушные, вдумчивые персонажи нередко оказываются на берегу, на краю обрыва и вглядываются в бездну, доверчиво свесив ножки.
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