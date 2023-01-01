Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На берегу очень быстрой реки… В галерее «Марис-арт» проходит выставка-трибьют Михаила Павлюкевича Поделиться Твитнуть

Татьяна Пермякова

Творчество Михаила Павлюкевича прекрасно известно пермским любителям изобразительного искусства. Это художник, которого можно назвать не просто известным, но культовым. Он был очень ищущим человеком, в его арсенале было множество инструментов художественного самовыражения, и поэтому его творчество вмещает в себя целый пласт актуальных для рубежа ХХ-XXI веков художественно-философских приёмов.

По словам директора галереи «Марис-арт» Татьяны Пермяковой, «Павлюкевич — самопогружённый, немногословный и вдохновенный мастер, для которого не существует «злобы дня», при встрече с произведениями которого задумываешься о тайне рождения образа, о его зримой форме».

На выставке «Дом у реки» (16+), открытой в «Марисе» до 26 августа, представлены работы конца 1990-х — начала 2000-х годов. Художника не стало в мае 2021 года. Павлюкевич активно выставлялся как персонально, так и в составе больших выставок — от «Арт-Перми» до проектов музея PERMM, и, казалось бы, все его картины известны, многие давно уже обрели постоянное пристанище в музеях и частных коллекциях, но «Марис-арт», как всегда, умудрился найти нечто ещё не виденное публикой.

В разные периоды творчества Павлюкевич пробовал разные стили, обращался к разным темам. Большие серии у него посвящены старинным городам и деревням Прикамья и России, пермской деревянной скульптуре; он переосмыслял — иногда очень вдумчиво, а иногда и иронически — авангард и искусство старых мастеров.

Татьяна Пермякова, директор галереи «Марис-арт»:

— По большому счёту, все произведения Михаила Павлюкевича, будь то лирическая абстракция на темы городского пейзажа или постмодернистская игра с образами живописи XVI-XVII веков, говорят об одном — о данной свыше одухотворённости и осмысленности всего сущего. Он размышляет о том, что вне времени. Его работы соединяют в себе одномоментность восприятия со «сделанностью», зыбкость и иллюзорность — с основательностью, сочетают материальное и нематериальное. Художник строит свои образы цветом по микрокирпичику, микроточке, подобно тому, как глубинные чувства складываются из мельчайших капель отрывочных впечатлений, доступных глазу. А после на внутреннем экране художника всё увиденное сливается, срастается, обретает очертания форм, рождая образ.

В последние годы художник увлекался акварелью и пастелью, много экспериментировал с декоративно-прикладными техниками, в том числе вместе со спутницей жизни Ольгой Субботиной — с объёмным текстилем. Его стиль, выражающий стремление к обобщению, решительно расправляющийся с деталями и мелочами, как нельзя лучше подошёл к разговору о большом и высоком, при котором Павлюкевич старательно избегал пафоса, напротив, снижал тон разговора с помощью непростой, ненавязчивой иронии.

На протяжении многих лет образы Дома и Берега были для художника отправными, сюжетообразующими. Так, «Дом» на акварели 2020 года — это созданный при помощи почти детского рисунка образ маленькой, частной жизни, вписанной в объём Мироздания, а картины с названием «На берегу» он создавал неоднократно. Его простодушные, вдумчивые персонажи нередко оказываются на берегу, на краю обрыва и вглядываются в бездну, доверчиво свесив ножки.

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