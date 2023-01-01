Максим Артамонов Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По делу и для развлечения Отели Пермского края не справляются с ростом турпотока Поделиться Твитнуть

Летом этого года спрос на размещение в гостиницах Перми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в три раза. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, проведя исследование турпотока в российских регионах.

Константин Долгановский

Специалисты сервиса проанализировали отельные бронирования в популярных российских городах и определили наиболее востребованные направления летом 2023 года в сравнении с прошлым годом.

Самый большой рост показала Пермь, где за год спрос на размещение вырос в три раза, а средняя стоимость номера, по данным сервиса, составила 2,4 тыс. руб. за сутки. На втором и третьем местах оказались Мурманск и Смоленск соответственно: в Мурманске стало останавливаться на две трети больше путешественников, а в Смоленске показатель вырос более чем на треть.

«Более популярными стали гостиницы в Мурманске — доля бронирований увеличилась на 66,7%. Ночь в отеле обойдётся примерно в 1,8 тыс. руб. Третью строчку рейтинга занял Смоленск, где этим летом останавливается на треть больше путешественников (+38,5%). Номер в гостинице стоит порядка 1,4 тыс. руб. за сутки», — рассказали аналитики OneTwoTrip.

В сервисе отметили, что больше привлекать туристов стали также Саратов (за ночь в отеле — 1,7 тыс. руб.) и Зеленоградск, остановиться в котором можно за 2,2 тыс. руб.

В топ-10 городов, которые показали максимальный рост спроса, вошли, кроме уже упомянутых, Владикавказ (2 тыс. руб.), Челябинск (2,5 тыс. руб.), Тверь (1,9 тыс. руб.), Пятигорск (1,9 тыс. руб.) и Тюмень (1,7 тыс. руб.).

Наблюдается и заметная динамика туристического спроса внутри исследованного периода: так, во время проведения Дягилевского фестиваля, который проходил в Перми с 22 июня по 2 июля, туристический поток в Пермский край вырос на 15% по сравнению с началом июня.

Что касается цен на размещение в отелях Перми, то, по данным на середину июля, самый недорогой номер формата «Стандарт» можно снять в отеле «Урал», где цены начинаются от 3150 руб. за одного человека/одни сутки. Далее следуют Amaks — от 3500 руб. и Holiday — от 4973 руб. за одного человека/одни сутки. Одни из самых высоких цен оказались в отеле Aura — от 8200 руб.

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель отдела маркетинга и продаж отеля Amaks Евгения Степанова, сотрудники и гости отеля с начала этого года «ощущают на себе колоссальный объём событий, приуроченных к действительно значимому для города празднику — юбилею Перми».

«В мае-июне спрос на отель достиг практически максимальных значений загрузки: если сравнивать с периодом прошлого года, наблюдаем увеличение на 25—30%. Высокая загрузка не может не сказаться на росте доходов от проживания и реализации дополнительных услуг отеля. Неизбежно растёт отпускной тариф, нет возможности не увеличивать стоимость номеров. Так, средняя стоимость номера с завтраком составляет 3500—3600 руб.», — прокомментировала руководитель отдела маркетинга и продаж отеля Amaks.

По её словам, основной поток гостей всегда был обусловлен значительным внутренним корпоративным спросом, и в этом году ситуация кардинально не изменилась. Несмотря на то, что город развивается стремительными темпами, его нельзя пока в полной мере назвать туристическим. «Однако сейчас, в юбилейный год, есть все возможности встретить на высоком уровне гостей со всех уголков России и других стран и продемонстрировать гостеприимство Пермского края», — добавила Евгения Степанова.

Связь между юбилейными событиями и высоким спросом отмечают и другие специалисты отрасли. По мнению директора Azur Travel Екатерины Леушкановой, «город преобразился, продолжает развиваться развлекательная инфраструктура, и, возможно, турпоток не снизится».

В то же время директор турфирмы считает, что в следующем году ситуация может измениться и юбилейные события могут не дать «долгоиграющего» эффекта в 2024 году и в последующие годы. «Думаю, что скорее нет, чем да», — сказала Екатерина Леушканова, отвечая на вопрос «Нового компаньона» о том, сохранится ли такой же высокий интерес туристов из других регионов к Перми.

Специалист туристической компании UP Travel Юлия Пьянкова обратила внимание на то, что в этом году в Перми проходило множество мероприятий всероссийского масштаба: Студвесна, баскетбольный турнир 3x3 и различные фестивали. «Также стоит учесть, как преобразился внешний облик Перми и как идёт развитие внутреннего туризма региона, — добавляет Юлия Пьянкова. — Думаю, всё это повлияло на повышенный спрос в объектах размещения нашего города. Если для пермяков и гостей города будут и дальше проводиться различные фестивали, концерты и мероприятия, а развитие туризма в регионе не будет снижать обороты, то наверняка у туристов из других регионов будет интерес к нашему краю».

Генеральный директор туристической компании «Валида» Елена Шперкина тоже связывает рост туристического спроса с 300-летием города и обилием фестивалей и других развлекательных событий, таких как чемпионат Первой лиги КВН и Всероссийская студвесна, однако, по мнению эксперта, сыграло свою роль и «мощное продвижение через кинофильмы и сериалы», которые подогревают интерес к Пермскому краю.

По мнению Елены Шперкиной, перспективы туристического бизнеса в Пермском крае на ближайшие года три очень позитивные, «но успокаиваться рано, конкуренция между регионами за туриста сильная, и, чтобы поддерживать туристический поток, надо не сбавлять темпов создания новых интересных туристических маршрутов».

По мнению Елены Шперкиной, рост цен на размещение в отелях связан не только с повышенным туристическим спросом, но и с недостаточным количеством мест размещения туристов, так что «два строящихся отеля очень оздоровят ценовую политику пермских отелей!», считает специалист.

Елена Шперкина обозначила ещё одну проблему, возникшую из-за повышения интереса к Пермскому краю: «Мы недавно столкнулись с 100%-ной загрузкой конгресс-залов в отелях. Неожиданность! Это может говорить о том, что сегмент business travel всё же превалирует в отрасли».

Елена Шперкина считает: для того чтобы сохранить высокий интерес к Пермскому краю и столь же высокую загрузку отелей, Перми надо не только создавать развлекательные мероприятия, но и активно встраиваться в MICE-индустрию — разновидность делового туризма, связанную с организацией и проведением корпоративных мероприятий.

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