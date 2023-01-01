Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юбилей продолжается Чего ждать от фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Продолжается юбилейное фестивальное лето в Перми. Заместитель главы регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина рассказала «Новому компаньону» о событиях, которые произойдут в рамках фестиваля «Город встреч» в июле и августе.

Уже начался и продлится до 30 июля фестиваль нового театра «Пермское море» (0+).

Наталья Галкина, заместитель главы регионального оргкомитета «Пермь-300»:

— Город наполнится современным творчеством и новым прочтением театра, где обычные горожане, профессиональные актёры и перформеры создадут общее театральное пространство на улицах и в знаковых местах. Праздник просачивается во все уголки Перми, даже в самые необычные: бассейны, рынки, автобусные станции и другие.

Программа «Пермского моря» делится на две части: в рамках первой будут показаны спектакли компании «немхат», в том числе те, что выдвигались на «Золотую маску», а вторая часть — новые постановки, которые создадут молодые пермские режиссёры, исповедующие принципы «нового театра».

Художественный руководитель фестиваля режиссёр Александр Шумилин говорит, что определение «Пермского моря» как фестиваля театра «сайт-специфик» не вполне верно. Суть нового театра не в том, что спектакли проходят не на привычных сценах, а в том, что даже привычную сцену можно использовать по-новому.

Фестиваль даёт возможность увидеть известные работы «немхата»: все четыре части коми-пермяцкого проекта — «Один день с коми-пермяком», «Коми-пермяцкий алфавит», «К реке» и «Улетают птицы» (12+); «Пока все дома» (16+), «33 сестры» (16+), «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (16+) и балет для хора бабушек и дедушек «Ой, мороз, мороз» (12+).

В программе значатся и два спектакля, поставленных «немхатом» для клубной программы Дягилевского фестиваля нынешнего года — «Балет на трамвайных путях» (18+) и «Слегка касаться земли» (16+).

Действие «Слегка касаться земли» происходит на колесе обозрения в парке Горького под музыку пермского композитора Андрея Платонова; кроме этого спектакля, в триптих входят ещё трек-спектакль в автомобилях «С тобой в дороге» (16+) и третий спектакль, для которого ещё не придумано название. Александр Шумилин характеризует этот проект как «три подхода к человеку с разных сторон».

Ещё одна новая постановка «немхата», которая создаётся специально к фестивалю, — медиа­спектакль для рояля «Проливной дождь» (12+). В пространстве частной филармонии «Триумф» будет создана тотальная инсталляция из звучания рояля, кинетических и световых эффектов и имитации ливня. Увидеть её можно будет 23—26 июля с 12:00 до 20:00, а в 22:00 внутри инсталляции будет начинаться перформанс. Автор инсталляции и перформанса — пермская медиахудожница Анастасия Королёва.

Спектакль-медиация «Я, кажется, умею читать в твоих красивых глазах» (16+) ставит постоянный соратник Александра Шумилина драматург и режиссёр Дарина Чиркова. В пространстве флористической студии «Моно» будет установлено пять звуковых точек, в каждой из которых будет проигрываться отдельный саундтрек (музыку пишет Леон Целебровски): в каких-то точках пространства будет слышен только один инструмент, в каких-то они будут сливаться в ансамбли. Под эту музыку зрители будут наблюдать за работой троих флористов, а команда практикующих психологов будет наблюдать за зрителями и при желании последних с ними беседовать.

Завершится фестиваль большой постановкой на сцене Пермского театра оперы и балета, создающейся совместно с Театром наций. Действие под названием «Пинг-понг с Чайковским» (12+) — это синтез хореографии, текста, видео­инсталляции, музыки и роскошного классического интерьера с бархатными креслами и хрустальной люстрой. Как объясняет Александр Шумилин, который в данном случае выступает не только как худрук фестиваля, но и как постановщик спектакля, сцена — это пространство игры, и новый театр предлагает новую игру в этом пространстве — пинг-понг. Движения перформеров и шарика от пинг-понга совмещаются с музыкой Чайковского — «патрона» Пермского театра оперы и балета (музыкальный руководитель спектакля Андрей Платонов), вся хореография превращается в текст и проговаривается (буквально: «Вадим сгибает левое колено» и т. п.). Видеоарт в этом синтезе — тоже наблюдение за движением тел (хореограф Ольга Иванова).

Площадками событий фестиваля станут бассейн «Олимпия», частная филармония «Триумф», ТРЦ «iMall Эспланада», ТРК «Планета», Ботанический сад ПГНИУ, Digital Port, аэропорт Большое Савино, студия флористики «Моно», городская эспланада, парк Горького, Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского.

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Фестиваль «ПроЯвись» (0+) стартовал 14 июля и будет проходить на городской эспланаде по пятницам. Всего состоится четыре тура, финал запланирован на 4 августа. В рамках фестиваля себя смогут проявить жители Перми и Пермского края, чувствующие в себе нереализованный творческий потенциал. Это могут быть таланты в любой сфере — не только певцы, акробаты, стендаперы или музыканты-инструменталисты, но и, например, лекторы. Профессионалы или любители — безразлично.

Наталья Галкина назвала несколько имён участников, которые, с её точки зрения, заслуживают внимания.

На фестивале выступят музыкальные группы: «Балакирь», играющая сказочный неофолк под три балалайки и электронику — песни-сказки и загадочные истории про феномены сегодняшнего дня; Scarred Essence — громкий и интеллигентный альтернативный рок, объединяющий обширные области поджанров музыки (как сказано в презентации фестиваля, мелодичность вокала и динамика аранжировок, смешанные с искренней поэзией о людях, с первого шага говорят об уникальности Scarred Essence как новой вехи в рок-музыке, которая стремится в чарты, но и без них она останется самодостаточной); «Калач Сусанина» — начинающая кавер-группа; пермская рок-группа «Универмаг», музыкальный проект «28Я» и другие.

В программе фестиваля — целая подборка авторских песен о Перми: «Пермь Великая», автор музыки и исполнитель — Айкуи Агаджанян, текст Николая Тутынина; «О Перми с любовью и душой» — Александра Сысоева; «Пермское время» — автор Виктор Дедов, исполняет Олег Сильченков и группа «ВыМыСлы» и другие.

По словам Натальи Галкиной, события с учас­тием пермских творческих кадров — самые важные на фестивале. Уже сейчас команда «Пермь-300» присматривается к исполнителям, чтобы пригласить их участвовать в других федеральных проектах.

Наталья Галкина:

— Пермская культура многогранна. Тут живут тысячи творческих, ярких и креативных людей. Они творят в разных известных миру жанрах и выдумывают собственные, неповторимые. Каждый музыкант, танцор или лектор может проявить себя на большой сцене, открыть этому миру свой талант, а задача опытных наставников проекта — поддержать творческий порыв и направить энергию в нужное русло. В этом и есть главная задача проекта «ПроЯвись».

Летний фестиваль «Город встреч» — это про наставничество, про открытия, про дружбу и поддержку. Отражая эти идеи, проект «ПроЯвись» акцентирует внимание на менторинге. Помогать всем желающим нащупывать свой творческий путь будут опытные наставники, а в жюри вошли состоявшиеся звёзды.

Каждый день фестиваля «ПроЯвись» завершается кинопоказом социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы из программы фестиваля «Лампа».

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Танцевальный фестиваль «Танцуй. Открывай» (0+) проходит на городской эспланаде по уик-эндам: 15—16, 22—23 и 29—30 июля.

Особенность события — то, что в программе абсолютно все виды и направления танцев: от хип-хопа до бальных и профессионального балета.

Наталья Галкина:

— Это уникальная площадка, на которой любой желающий сможет освоить азы различных танцевальных направлений и стать частью танцующего города. Каждый житель Перми сможет побывать на мастер-классах опытных танцовщиков и известных хореографов и вместе с ними принять участие в масштабных open-air.

В день открытия, 15 июля, на эспланаде выступили звёзды мирового балета, примы и премьеры Большого и Мариинского театров.

22 июля на фестивале «Танцуй. Открывай» День ретро. Артисты школы танцев Dance Life и другие исполнители создадут в центре города атмосферу кинофильмов 1930-х годов: несколько часов зажигательных танцев в стиле джайв, танго, линди-хоп. Самым эффектным и атмо­сферным событием дня станет «Милонга Open Air» с привлечением пермских клубов танго и всех желающих. Дресс-код — ретро.

В этот же день на фестивале состоится выступ­ление группы «Рондо».

23 июля — день социальных танцев. Преподаватели и студенты школы танцев Dance Life приглашают всех желающих на сальсу и бачату. В этот день любой пришедший на эспланаду может стать участником большого open-air под живую музыку пермских музыкантов.

29 и 30 июля состоятся танцевальные батлы со звёздами (16+). Жюри конкурса будет оценивать музыкальность, технику исполнения, оригинальность, артистичность номера.

Трое победителей турнира получат денежные призы.

На закрытии фестиваля планируется выступление хореографа проекта «Танцы на ТНТ» Егора Соколова, легендарной российской танцевальной команды О.В.С. Crew и пермской команды DS Crew, победителя второго сезона «Новые танцы на ТНТ». Фронтмен и хореограф коллектива — Дмитрий Ваганов, топовый российский хорео­граф с опытом в танцах более 19 лет, создатель уникального стиля — DS Crew Style. Постановка команды «На расслабоне» стала настоящим хитом и в считаные дни набрала миллионы просмотров в интернете.

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В первый уик-энд августа состоится фестиваль живой культуры Перми «Обряды-наряды» (0+) под художественным руководством директора Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяны Санниковой. Это фестиваль современной фольклористики, ремесла и этнической музыки.

Его основные направления — литература, промыслы, традиционные свадебные обряды, народные костюмы, танцы и музыка. Фестиваль завершится этнографическим парадом.

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19 и 20 августа состоится проект «Ведём себя культурно» (0+), посвящённый молодёжным субкультурам современного города. Формат необычный — это встреча уличной и высокой культуры. В программе: чемпионаты с приглашёнными звёздами по скейтборду, BMX, роликам и самокатам. Вечером — показательные выступления мастеров под классическую музыку. В рамках проекта — создание муралов и граффити на специально отведённых стенах, а также кастомизация скейтбордов. 20 августа на закрытии проекта на эспланаде выступит с концертом народный артист России Денис Мацуев.

Наталья Галкина обращает внимание на то, что главное во всех проектах фестиваля-агрегатора «Город встреч» — участие пермских исполнителей. Их взаимодействие с приезжими звёздами зампред оргкомитета «Пермь-300» характеризует как «обмен энергиями». По словам Натальи Галкиной, многие из проектов, впервые заявленных в рамках юбилейных событий, смогут стать ежегодными.

Фестиваль «Город встреч» завершится 26 августа «Ночью рождения Перми», программа которой ещё дорабатывается, но юбилейные события продлятся до конца 2023 года. Среди них — фестиваль искусства и науки в рамках Пермского инженерного форума в ноябре, рождественский мини-фестиваль «Дягилев плюс» и многое другое.

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