Алёна Бронникова Покатались и хватит Почему стоимость услуг такси растёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пользователи такси в Перми с начала года стали обращать внимание на ощутимый подъём цен. По данным аналитических ресурсов, в среднем по России стоимость поездок с прошлого года выросла на 4—11%. По информации «Чек Индекс», средний чек составляет 435 руб. При этом эксперты не исключают дальнейшее повышение цен в ближайшем будущем.

Повышение тарифов

Средний чек на поездки в пермском такси значительно ниже общероссийских показателей, однако рост цен в последние месяцы оказался значительным. Так, согласно данным такси «Максим», в среднем стоимость поездок на данный момент составляет 350 руб. По сравнению с июлем прошлого года показатель увеличился примерно на 15%.

Автоэксперт Андрей Чертков отмечает, что ценообразование складывается из нескольких факторов. Например, среди основных — стоимость и дефицит автозапчастей и расходных материалов, цены на новые и подержанные автомобили, топливо и техническое обслуживание, которые в текущем времени становятся выше, а следовательно, растут и цены на услуги перевозок. Рост цен обусловлен в том числе и потребительской инфляцией и увеличившейся стоимостью полиса ОСАГО, которая сейчас может достигать 80—110 тыс. руб. в год. В связи с этим водители нуждаются в повышении зарплат, что закладывается в тарифы для клиентов.

Ситуация зависит и от сезона. Так, например, летом часть водителей уходит на другие работы, часть отправляется в отпуск, из-за чего количество машин на линии снижается, что сказывается и на времени ожидания, и на ценах.

«Сезонный отток водителей мы наблюдаем каждый год. В этом году ситуация сложнее. Спрос повышенный, а водителей стало меньше. Из-за этого чаще срабатывает коэффициент повышения стоимости поездок, выравнивающий баланс спроса и предложения. В других регионах ситуация похожая», — объясняет специалист отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Екатерина Мамай.

В пресс-службе «Яндекс Go» также поясняют, что помимо длительности и расстояния пути в стоимость поездки входит объём спроса на момент заказа такси и количества свободных машин на линии. Если желающих уехать на такси больше, чем водителей, — временно начинает действовать повышающий коэффициент. Кроме того, большинство водителей осенью возвращается, поэтому цены с окончанием сезона отпусков выравниваются. Однако в последнее время таксопарки отмечают возросшую проблему нехватки водителей.

«Недавно мы проводили опрос таксопарков на эту тему, и 12% опрошенных ответили, что нехватки водителей не ощущают, — рассказывает руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселёва. — О том, что проблема с набором водителей существовала всегда, сказали 27%. Обострение вопроса с нехваткой водителей именно в последние несколько месяцев отметили 61% из опрошенных таксопарков. Мы получаем сигналы, что есть водители, которые уходят из такси в преддверии вступления в силу требований нового закона».

Речь идёт о вступлении в силу с 1 сентября основных положений федерального закона «О такси» №580. Эксперт подтверждает наличие определённых связанных с его введением проблем, которые не будут решены к сентябрю, таких как, например, нехватка круглосуточных пунктов медицинского осмотра для прохождения предрейсового и послерейсового контроля.

Чтобы оказать поддержку водителям, команда Общественного совета предложила Госдуме ввести переходный период для решения этих вопросов.

Законопроекты

Вместе с тем вступление в силу новых законов, увеличение срока получения всех необходимых справок могут спровоцировать рост цен и сокращение числа водителей до 90%. Екатерина Мамай сообщила о том, что трудности могут возникнуть не только из-за стоимости автомобилей и запчастей, затрат на медосмотры и справки, но и в целом из-за неясности, как отразится закон на этой сфере.

Процесс обновления машин сейчас почти остановлен. Опасения вызывает предложение о локализации автомобилей такси, которое сейчас обсуждается в органах власти.

«В ближайшие пять—семь лет рынок не будет готов к обновлению автопарков. Бизнес такси сегодня находится в кризисе из-за последствий коронавирусных ограничений и санкционного давления. За всё время отрасль не получала поддержки со стороны государства, и возлагать сейчас дополнительные крупные расходы на предприятия такси нельзя», — добавила Екатерина Киселёва.

Она рассказала о том, что Совет настаивает на предварительном экономическом анализе этого предложения и его обсуждении с представителями бизнеса. Из-за сниженных требований технического регламента к выпус­каемым сейчас отечественным автомобилям также нужно провести испытания в рамках их коммерческой эксплуатации, чтобы оценить их безопасность и комфорт, поделилась эксперт.

В сентябре 2024 года в силу вступит также принятый Госдумой во втором и третьем чтениях закон, который распространит норму об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на такси. Реализовать его невозможно, говорит Елена Мамай.

«Страховая система не готова — решение распространить на такси ОСГОП и заставить водителей покупать сразу две страховки является следствием того, что ОСАГО в такси не работает. Реестровая информационная система, на данные из которой агрегаторы должны опираться при передаче заказов перевозчикам, ещё не создана», — сказала она.

Нерешённые проблемы с ОСАГО, связанные с высокой стоимостью полисов и отказами в страховании, могут перенестись и на ОСГОП. Проблема имеет системный характер, сообщают эксперты, и решать её нужно на федеральном уровне.

«Эльдорадо для клиентов»

Согласно вступлению в силу закона об административной ответственности за передачу заказов лицам, не получившим разрешение на осуществление деятельности по перевозке в такси, с 1 сентября 2023 года на физические, должностные и юридические лица могут быть наложены штрафы. Их размер может составлять от 1 тыс. до 200 тыс. руб., а за повторное нарушение — от 3 тыс. до 500 тыс. руб. Количество нелегальных водителей снизится, но вводимая мера может повлечь в целом отток водителей.

При этом Андрей Чертков считает, что введение таких правил необходимо, а цены будут расти в любом случае. Снижение конкуренции на рынке услуг среди агрегаторов после ухода из Перми таких брендов, как «Ситимобил», «Джет», «Вилли» и других, в принципе приводит к повышению цен.

«Раньше экономика не ставилась во главу угла. Агрегаторы работали в минус, тарифы были невозможно низкими — просто эльдорадо для клиентов. Но так не могло продолжаться вечно. Бизнес должен зарабатывать деньги, поэтому и тарифы стали увеличиваться. Отрасль будет стремиться к большей институционализации», — отмечает он.

При этом введение обязательных медосмотров, лицензий и контроль технического состояния автомобилей повысят качество услуги. За низкие цены и предложение было соответствующим. Среди основных проблем эксперт назвал неудовлетворительное, а порой и опасное оказание услуг, на которое нередко жалуются пользователи, в том числе неадекватное поведение таксистов, критическое состояние машин, запах в салоне.

«Потребитель же сейчас требует хорошую машину и вежливого таксиста, который будет вести себя обходительно и обращаться к клиенту на вы. С другой стороны, хочется ездить дёшево. Но так не бывает. С повышением цен повышается и качество услуг. Всё-таки такси — не общественный транспорт», — подчеркнул Андрей Чертков.

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