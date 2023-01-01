Алёна Морозова Смотр инноваций Промышленники Пермского края представили новейшие разработки на международной выставке «Иннопром» Поделиться Твитнуть

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходила XIII Международная промышленная выставка «Иннопром». В этом году основная тема одной из главных индустриальных, торговых и экспортных площадок в России — «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края

На выставке был развёрнут стенд Пермского края, на котором регион презентовал свой промышленный потенциал. Участие в мероприятии принимала делегация Прикамья во главе с губернатором Дмитрием Махониным. По его словам, форум необходим для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для пермских компаний.

На объединённом стенде Прикамья были представлены 15 компаний региона: НПО «Искра», «Мотовилихинские заводы», «Новомет-Пермь», Суксунский оптико-механический завод, «Эрис КИП», Пермский завод грузовой техники, «ВИПАКС», «БИГОЛЭНД», «Меридиан», «Новые Гидросистемы», «РОБОТЕХ», «Кредо-Пласт», «Рус Импорт», «Урал-ОмегаПласт» и «Компания Живая вода». Они продемонстрировали свои новейшие технологии, среди которых — насосное оборудование, промышленные роботы, газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, аппараты для очистки воды и пр.

В частности, компания «Новомет-Пермь» представила на выставке системы электротяги на кастомизированном шасси и электродвигатель с осевым магнитным потоком, а компания «ВИПАКС» — модульную систему видеомониторинга для промышленных предприятий.

На стенде Пермского края также презентовали патриотический фестиваль и одноимённую выставку «Оружие Победы». Одним из атрибутов регионального проекта, который был размещён на стенде, являлась модель уральской (пермской) царь-пушки.

По данным организаторов, в «Иннопроме» приняли участие более 40 тыс. специалистов, принимающих решения о закупках, представителей промпредприятий и дилерских компаний из 60 регионов России и 50 зарубежных стран.

500 миллионов на производство кабеля

Во время «Иннопрома» было заключено соглашение, согласно которому федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит 500 млн руб. под 1% годовых пермскому заводу «ЭЛКА-Кабель» для увеличения объёмов производства кабелей специального назначения.

Дополнительное финансирование позволит запустить вторую и третью очереди цеха по выпуску кабелей для сложных условий эксплуатации, как на Крайнем Севере. В производстве предприятие использует изоляционные и проводниковые материалы собственной разработки, что снижает стоимость продукции и увеличивает её надёжность. Кроме того, запуск дополнительных очередей позволит создать 30 новых рабочих мест.

Как уточняет пресс-служба правительства Прикамья, при производстве будет использоваться в основном отечественное сырьё. Планируется, что уровень локализации составит около 90%, общий бюджет инвестпроекта превысит 740 млн руб.

ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель» зарегистрировано в апреле 2013 года. Занимается разработкой, производством и продажей кабельной продукции, предлагает персональные решения в области изготовления кабелей и проводов для предприятий нефтегазового и горнодобывающего комплекса, энергетики и электрификации, металлургической промышленности и строительных организаций.

100 миллионов на строительство техникума

В ходе «Иннопрома» краевые власти и крупнейший мировой производитель титана ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

Документ подписали и. о. гендиректора предприятия Николай Мельников и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Соглашение закрепляет договорённости о реализации проекта строительства нового учебно-лабораторного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках. Инвестиции предприятия в проект составят 100 млн руб.

Ещё в прошлом году, во время VII Пермского инженерно-промышленного форума, региональные власти подписали соглашение о создании единого консорциума, который объединил бы предприятия Верхнекамья. В него вступили крупнейшие заводы региона: ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и АО «Березниковский содовый завод». Это объединение было создано, чтобы развивать инфраструктуры политехнического техникума в Березниках.

Как отметил глава региона, для Пермского края важно взаимодействовать с крупнейшими предприятиями Прикамья и привлекать их для реализации социально значимых инфраструктурных проектов.

Строительство нового корпуса техникума в Березниках позволит решить проблему дефицита кадров технических и инженерных специальностей, считают краевые власти. Также это поможет расширить возможности для молодёжи получить качественное образование внутри региона с последующим трудоустройством на территории Прикамья.

Новое здание будет рассчитано на 500 мест. В корпусе разместятся современные учебные аудитории, мастерские и лаборатории, физкультурно-спортивный блок, библиотечно-информационный центр, актовый зал и столовая. Общежитие для иногородних студентов предполагается построить на 400 мест. Сейчас при техникуме функционируют два общежития общей вместимостью порядка 310 человек.

Сейчас в техникуме учатся более 1,5 тыс. студентов. В нём готовят лаборантов по контролю качества сырья и реактивов, других технических специалистов.

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