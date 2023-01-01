Максим Артамонов Рынок вырулил Эксперты фиксируют рост продаж автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце июня в Перми состоялся круглый стол Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в котором приняли участие около 40 собственников и гендиректоров дилерских предприятий Поволжья и Урала. Мероприятие было организовано на площадке компании VERRA.

Аналитика рынка

С докладами на круглом столе выступили парт­нёры РОАД — компании SINTEC, «Авито Авто» и «Авто.ру». Они поделились аналитикой по Приволжскому федеральному округу и представили актуальные новые цифровые инструменты, которые помогают дилерам прогнозировать развитие авторынка и вести параллельный импорт.

Так, руководитель группы продаж по работе с ключевыми клиентами компании «Авито Авто» Владислав Иванов рассказал, как изменился автомобильный рынок в ПФО в мае (год к году).

«В мае этого года на сайте «Авито» было 14 тыс. объявлений о продаже новых авто (+40%). Это означает, что конкуренция выросла. По спросу динамика также положительная: +31%. Средняя стоимость нового автомобиля на «Авито» сейчас составляет 3,2 млн руб. — это −3% по сравнению с прошлым годом», — отметил Владислав Иванов.

При этом интересной оказалась и динамика предложения по странам-производителям. Например, доля Китая в мае составила 42,6%, отечественные производители — 30,7%, а все остальные — 26,7%. В аналогичном периоде прошлого года картина была иной: китайские автомобили — 13,2%, российские — 24,5%, остальные — 62,3%. Таким образом, основная тенденция — это рост предложения и спроса на китайские бренды.

Изменения коснулись и рынка автомобилей с пробегом: за год спрос на них вырос на 26%. В целом было 215 тыс. таких объявлений, или −3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время средняя стоимость подержанного авто поднялась в цене на 21% и составляет сейчас 1,2 млн руб.

Среди подержанных автомобилей самый востребованный сегмент — это машины стоимостью до 500 тыс. руб. В мае было 62 564 таких объявлений. Наименее востребованный сегмент — машины стоимостью более 6 млн руб., всего 848 объявлений.

Владислав Иванов также представил аналитику параллельного импорта по России за май. В топ-10 моделей с наибольшим спросом на «Авито Авто» в РФ вошли Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-Klasse, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Tucson, Chevrolet Cobalt и Mitsubishi L200.

На рынке РФ в параллельном импорте преобладают предложения от дилеров: 38% в сегменте новых авто и 33% — в сегменте авто с пробегом. При этом на профессиональных продавцов приходится 20% рынка, а 9% — на предложения от частных лиц.

Подводя итоги, Владислав Иванов отметил: новые автомобили показывают рост год к году более 40%. На сегодняшний день китайские бренды в России занимают 43% рынка новых авто. При этом продолжается рост в цене автомобилей с пробегом: +21% год к году, и тренд на рост сохраняется. При этом спрос на такие автомобили стабилизировался и достиг отметок февраля 2022 года.

Общероссийская статистика

По оценке аналитического агентства «Автостат», в июне этого года в России было реализовано 82 407 новых легковых машин — в 2,5 раза больше, чем в этом же месяце прошлого года. При этом около 30% пришлось на автомобили отечественной марки LADA, что составляет 23 777 экземпляров. Следом за лидером расположились сразу пять китайских брендов: Chery (10 081), Haval (8278), Geely (6903), Changan (3490) и OMODA (3354).

Месяцем ранее, в мае, продажи автомобилей на рынке России выросли на рекордные 158,2%. Такой рост произошёл прежде всего за счёт низкой базы продаж автомобилей в мае 2022 года в связи с первыми месяцами спецоперации. По итогам 2023 года ожидается, что продажи новых автомобилей при достаточном насыщении рынка могут вырасти на 40% к результатам 2022 года, отмечают эксперты.

Как поясняют аналитики «Автостата», если рассматривать итоги первого полугодия нынешнего года, то российский рынок уже вышел «в плюс». За этот период в России было продано 401 566 новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Положительная динамика здесь у отечественной LADA и всех производителей из КНР. В то же время падение показывают корейские Kia, Hyundai и японская Toyota — в интервале от 50 до 60%.

Пермский авторетейл

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA, рынок новых легковых автомобилей Пермского края в мае 2023 года прирос на 210,9% по сравнению с маем прошлого года. В мае в Прикамье было зарегистрировано 1250 новых авто, а в апреле — 1360.

При этом количество зарегистрированных в крае Geely увеличилось на 363,6%, Toyota — на 442,9%, Exeed — на 285,7%, Porsche — на 66,7%, а Lexus прирос на 300%.

Количество подержанных автомобилей, зарегистрированных в Прикамье, в мае увеличилось на 57,6%, всего было зарегистрировано свыше 7,5 тыс. авто. Данные по региональному рынку на июнь пока не публиковались.

Интересная ситуация сложилась в сегменте электромобилей. Если по состоянию на 1 января этого года в Пермском крае было зарегистрировано 1628 таких транспортных средств, то сейчас их количество уже превысило 2 тыс. Такие данные привёл министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, выступая с докладом на конференции РОАД. Он обозначил тренд на развитие электротранспорта в регионе и рассказал о мерах господдержки отрасли.

На сегодняшний день Пермский край занимает пятое место среди субъектов РФ по количеству электромобилей, в регионе работает 48 зарядных станций, шесть из которых бесплатные. За два года в Прикамье чиновники обещают построить ещё 66 быстрозарядных станций.

Также в Пермском крае для владельцев электромобилей не старше семи лет введена льгота: собственник освобождается от уплаты транспортного налога. Льгота действует с 2022 до 2028 года.

Оценки экспертов

Директор автомобильного холдинга «Экскурс» Роман Кибасов считает, что пермский авторынок во все времена отличался свое­образностью, в том числе это касается продажи отдельных брендов.

«В кризисные времена мы падали быстрее и сильнее остальных регионов. Нынешняя ситуация не исключение. Рынок новых авто последние два месяца показывает рост к прошлому году, это радует. Но до цифры 2,8—3 тыс. в месяц ещё далеко. Дилерам сейчас непросто, потому что не хватает оборотных средств, это связано в первую очередь с изменившейся стоимостью новых авто, банки со своей стороны не очень стремятся кредитовать автобизнес», — рассказал он.

По мнению Кибасова, авторынок в регионе сейчас находится в стадии трансформации и «все уже понимают, что ближайшие перспективы — это отечественный и китайский автопром». Китайцы очень активно заходят на рынок РФ, но им на данный момент не хватает масштаба и организации.

«Все надеются на параллельный импорт. Безусловно, сейчас это в какой-то мере работает, но это до поры до времени. Мой прогноз: в конце этого года — в начале следующего года правила ввоза ужесточат. Связано это будет в первую очередь с запуском автомобильных заводов на территории РФ, которые сейчас простаивают в поисках новых собственников и брендов», — пояснил директор автомобильного холдинга «Экскурс».

Член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин считает, что в последнее время в регионе увеличивается выбор автомобилей, в основном за счёт большого ассортимента из Китая, и эта тенденция в будущем продолжится. В ближайшее время китайские бренды могут составить серьёзную конкуренцию даже отечест­венным автомобилям.

«Если сравнивать с другими регионами, то Пермь полностью укомплектована и неплохо продаёт автомобили. У нас сейчас все компании стабильны, расширяются и получают новую франшизу. Процесс идёт тяжело, но идёт», — отметил он.

Среди наиболее популярных брендов он выделил LADA Granta, Haval и Chery. Также набирает обороты новая LADA Vesta. Ценовая политика в отношении обновлённого «Москвича» также будет пересмотрена. Это связано с выходом новой модели — «Москвич 6», поскольку он привязан к валюте.

По данным Алексея Деткина, новые авто в Пермском крае чаще всего покупают в ценовом сегменте от 1,5 млн до 2 млн руб., а подер­жанные — от 800 тыс. до 1,5 млн руб.

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