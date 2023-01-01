Алёна Морозова Транспорт, поправки в бюджет и поддержка детей Депутаты Пермской городской думы обсудили на пленарке ряд важных вопросов Поделиться Твитнуть

В Перми 27 июня состоялось очередное заседание Пермской городской думы, на котором, помимо отставки градоначальника Алексея Дёмкина, парламентарии обсудили ряд социально значимых вопросов: подвели итоги работы общественного транспорта, приняли поправки в бюджет, утвердили перераспределение полномочий внутри администрации и др.

Фото предоставлено пресс-службой Пермской городской думы

Развитие общественного транспорта

Вице-мэр Перми Эдуард Хайруллин рассказал на пленарке об итогах работы общественного транспорта. По его словам, в 2022 году в городе вырос пассажиропоток — он составил 205,4 млн человек. На сегодняшний день в городе работают 70 автобусных и девять трамвайных маршрутов. В прошлом году в автопарке появились 33 новых автобуса.

В Перми более 90% общественного транспорта работает по бескондукторной системе оплаты проезда. При этом количество безбилетных пассажиров составляет 21,3%. Для борьбы с «зай­цами» с конца мая администрация в качестве эксперимента использует мобильных агентов. Каждый день на линиях работают от шести до восьми таких специалистов. Они продают около 1,2 тыс. билетов, хотя по плану должны продавать в два раза больше. В ближайшее время подрядчик должен увеличить количество агентов.

По словам Хайруллина, в 2025 году мэрия заключит новые контракты с перевозчиками. К этому времени закончится срок действия текущих договоров. При обсуждении условий новых контрактов будет учтена возможность введения автобусов большего класса вместимости на маршрутах, связывающих Кировский и Орджоникидзевский районы с центром города.

«Нам задавали вопрос, почему мы не используем и не планируем использовать длинные автобусы. Мы проводили круглые столы, и многие перевозчики говорили о том, что не хватает водителей, а на длинные автобусы нужны водители более высокого класса. Будем консультироваться с перевозчиками, и если это будет актуально, мы их запустим», — пояснил чиновник.

Подводя итоги обсуждения, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил: несмотря на то, что пока остаются проблемные точки, городской транспорт сего­дня поступательно развивается, а чиновникам администрации нужно продолжить решать задачи, направленные на рост качества транспортного обслуживания.

Поправки в бюджет

В ходе заседания городские парламентарии приняли поправки в бюджет Перми на 2023—2025 годы. Проект решения по изменениям депутатам представил Эдуард Хайруллин. Он пояснил, что предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета в 2023 году на 215 млн руб. за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц, уменьшения объёма межбюджетных трансфертов в 2023 году на 42 млн руб.

В ходе обсуждения вопроса депутат Сергей Медведев поинтересовался судьбой крематория на кладбище «Восточное», достройку которого не обсудили во время рассмотрения изменений в бюджет.

Эдуард Хайруллин отметил, что расходы на строительство крематория в сумме 98,7 млн руб. будут перенесены с 2023 на 2024 год.

В день пленарного заседания, во время перерыва, состоялось внеочередное заседание комитета по бюджету и налогам. Одним из решений, принятых на нём, стало внесение новых поправок в проект решения об изменениях в бюджет.

После перерыва первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник пояснила, что с учётом поправок предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета в 2023 году на 172,6 млн руб., а также внутри- и межотраслевое перераспределение средств без изменения общего объёма расходов бюджета. С учётом изменений размер дефицита бюджета не изменится и составит 2 млрд 891 млн руб.

Было исключено софинансирование расходов по обустройству мест накопления ТКО в сумме 32,7 млн руб. Такое решение связано с тем обстоятельством, что администрации города, по словам Натальи Мельник, «необходимо свое­временно устанавливать расходные обязательства и актуализировать методику».

Коллегу поддержал Дмитрий Малютин, который напомнил: муниципальное учреждение «Полигон» было создано ещё в начале года, от районов были переданы полномочия по ликвидации несанкционированных свалок, и администрация заявляла, что дополнительное финансирование не потребуется, однако позже вышла с предложением о выделении ещё 66 млн руб.

«Не совсем корректно называть свалками мусор, образовавшийся в пределах муниципальных контейнерных площадок. В бюджете уже предусмотрены деньги на их содержание. Мы проверили семь таких мест, и заявленный объём мусора в разы отличается от фактического в меньшую сторону. Считаю преждевременным выделение таких денежных средств. Необходимо детально разобраться в этой ситуации», — отметил спикер городского парламента.

Поддержка детей

Два вопроса пленарного заседания гордумы были посвящены установлению расходных обязательств по организации отдыха детей, прибывших из ЛНР и ДНР, а также введению дополнительной меры поддержки для детей-инвалидов.

По первому вопросу депутаты одобрили выделение 1 млн 249 тыс. руб. на летнее мероприятие «Пермские каникулы». Программа предусматривает организацию отдыха детей, которые прибыли из Луганской Народной Республики и других присоединённых территорий, рассказал заместитель главы Перми Алексей Грибанов.

По его словам, в течение 21 дня для 50 детей в возрасте 11—16 лет будет организован летний отдых на базе школы-интерната №85 (ул. Муромская, 32).

Как отметила депутат Наталья Рослякова, на выделенные средства будет организована большая воспитательная программа, которая включает в себя и экскурсии, и спортивные соревнования.

Также депутаты рассмотрели и поддержали введение дополнительной меры социальной поддержки — предоставление бесплатного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся на дому. Проект решения предусматривает компенсацию в виде продуктового набора либо денег. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся в социально опасном положении и также учатся на дому, предусмотрена компенсация только в виде продуктового набора.

Перераспределение полномочий

Часть вопросов пленарки были посвящены перераспределению полномочий. Так, ранее депутаты поддержали создание в Перми МКУ «Содержание объектов благоустройства». В связи с этим парламентарии одобрили передачу городскому департаменту дорог и благоустройства полномочий функциональных и территориальных органов по содержанию земель и земельных участков на территории Перми, которые не находятся в собственности у кого-либо и не используются органами местного самоуправления. Кроме того, департаменту перешли полномочия по обустройству и уборке водоохранных зон пермских малых рек и организованных мест отдыха у воды.

Решением гордумы департамент ЖКХ будет наделён правом предупреждать собственника жилого помещения или машино-места, если объект находится в ненадлежащем состоянии. Владельцу будет даваться срок, в течение которого он должен будет привести помещение или машино-место в порядок. Также департамент сможет выступать в качестве истца и ответчика в суде. При этом нежилые помещения будут закреплены за территориальным органом.

Документ, который определяет порядок реализации новых полномочий, чиновники мэрии должны подготовить до 1 октября 2023 года.

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