Полина Путякова журналист E-commerce показывает рост В Прикамье растёт оборот электронной торговли Поделиться Твитнуть

По данным аналитической компании Data Insight, доля онлайн-торговли по итогам 2022 года составила 15%, а в сегменте непродовольственных товаров — 30%. С 2017 года зафиксирован трёхкратный рост этого показателя.

В 2022 году доставлено более 2 550 млн отправлений, рост относительно 2021 года составил более 56%. Основными драйверами роста являются маркетплейсы Ozon и Wildberries — их суммарная доля отправлений в 2022 году составила 76%.

В 2023 году, согласно прогнозам Data Insight, объём e-commerce в России вырастет на 30% и составит 7,4 млрд руб. Количество выполненных заказов увеличится на 68% — до 4,6 млрд штук.

В числе ключевых трендов 2022—2023 годов эксперты называют ускорение перетока продаж на маркетплейсы из других онлайн-магазинов. Если в 2021—2022 годах основными каналами являлись маркетплейсы и сайты, то в 2023 году эти площадки продолжат развитие, а дополнительными каналами станут соцсети, мессенджеры и сайты объявлений.

Инфраструктурный сдвиг

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина, в настоящее время в сфере электронной торговли занято 3,8% экономически активного населения Пермского края и около 3600 субъектов малого и среднего предпринимательства. По словам чиновника, стоит задача к 2030 году увеличить долю субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих свою продукцию через электронные каналы, до 14,2%. Оборот электронной торговли к этому времени должен увеличиться в 3,5 раза.

Сейчас тренд в сфере e-commerce положительный, и в дальнейшем от отрасли ожидается значительный рост. Для её поддержки в Пермском крае создаётся необходимая инфраструктура: в данный момент только под правительственным контролем в регионе возводятся шесть логистических центров от 10 тыс. кв. м, самый крупный из них имеет площадь 25 тыс. кв. м.

Кроме того, в прошлом году в Доме предпринимателя был открыт центр электронной торговли. Там бизнесмены могут не только получить помощь в регистрации на площадках электронной торговли, но и пройти семинары, тренинги, научиться ведению соцсетей.

Запастись попкорном

Этот этап развития e-commerce специфичен для предпринимателей, считает Антон Сизёмин из «Сбер Мегамаркета». С одной стороны, переход в онлайн становится практически необходимостью. В частности, примером может служить негативный опыт сети «Дочки-сыночки», которая не успела плавно перейти в онлайн, позитивный опыт в этом же сегменте — «Детский мир», который в онлайне чувствует себя очень комфортно и сейчас строит свой собственный маркетплейс.

С другой стороны, отрасль будет ожидаемо расти, а значит, предпринимателям легче найти на «Сбер Мегамаркете» своё место. В прошлом году маркетплейс в целом удвоился в объёме, в этом году также планируется кратный рост.

С ростом конкуренции в цифровом пространстве растёт значение системы привлечения покупателей, отмечает ведущий менеджер по партнёрскому привлечению Ozon Рауль Салахов. «Сейчас важно не только искать хорошего поставщика с низкой ценой, хотя это тоже надо делать, но и следить за контентом и продвижением. Вопрос цены по-прежнему важен, но это не единственный фактор, который влияет на покупку. Важно также и качество товара, и работа предпринимателей с контентом. На маркетплейсе главная витрина — это карточка товара», — говорит он.

Эксперты отмечают, что важно не забывать про отзывы, рейтинги, отработку обратной связи — всё это положительно влияет на ранжирование. Даже если цена выше, чем у конкурентов, если всё грамотно оформлено, товары будут выше в списке, чем товары с более низкой ценой.

Несмотря на активное развитие онлайна, эксперты не прогнозируют прекращение торговли в офлайн. Она необходима, пока в обществе есть специфические товары, которые невозможно выбрать онлайн.

«Среди товаров, которые по-прежнему покупают офлайн, — статусные вещи категории люкс. Тем не менее возможность приобретения офлайн сохранится не во всех товарных категориях, полностью в онлайн перейдут типовые массовые товары. Уже лет 10 идёт дискуссия — а когда же квартиры и машины будут продаваться исключительно онлайн? Tesla запускалась в таком формате, но это сработало только в качестве пиар-хода, а в реальности люди перед тем как покупать машину, пробуют её в деле», — говорит Вячеслав Прохоров, digital-евангелист «ВКонтакте».

Та динамика онлайн-торговли, которую мы наблюдаем сейчас, была бы невозможна без соответствующего изменения в потребительском поведении. По словам экспертов, на него влияют сразу несколько факторов, в том числе сокращение горизонта планирования, рост объёма удалённой работы, уход привычных брендов.

И тем не менее динамика сегмента e-commerce не является предопределённой.

«В 2020 году, когда рынок e-com резко вырос, аналитики напрямую экстраполировали эту динамику на несколько лет вперёд. Однако затем динамика стала гораздо менее активной и стала выходить на плато, в том числе с учётом экономической обстановки. Рынок e-com, безу­словно, продолжит расти, этому способствует трансформация потребительских привычек. Но говорить о том, что офлайн умрёт… Запасаемся попкорном и с большим любопытством наблюдаем за происходящим», — считает Вячеслав Прохоров.

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