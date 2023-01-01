Алёна Морозова Локомотив перемен Приоритетные направления деятельности «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Поделиться Твитнуть

Успех современного бизнеса во многом зависит от его социальной ответственности, корпоративной практики, которая вошла в управление компаниями в XX веке и прочно укоренилась в нём. Сегодня значительную роль играют не только успешное производство, внедрение технологий и правильное выстраивание экономики организации, но и обеспечение безопасности рабочего процесса, защита экологии от его возможного негативного влияния, волонтёрские движения.

В Прикамье пример успешной реализации стратегии развития демонстрирует «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В этом году одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий страны отмечает свой 65-летний юбилей. Как говорят представители завода, в основе корпоративных принципов лежит определённая миссия — быть локомотивом экономических, социальных и социокультурных перемен, в том числе развивать территории и работать в интересах живущих там людей.

Технологии во благо людей

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — современное высокотехнологичное производство, обеспечивающее потребителей качественной и востребованной продукцией, в его продуктовой линейке более 60 на­именований. Ежегодно во все регионы России и за рубеж отгружается свыше 15 млн тонн нефтепродуктов. Дизельное топливо представлено 14 марками летних, зимних и всесезонных сортов. Арктическое топливо было отмечено дипломом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Реактивное топливо марки РТ соответствует самым строгим российским и мировым стандартам, обладает улучшенными свойствами и предназначено для применения на летательных аппаратах с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью полёта. Также завод выпускает автомобильные бензины, базовые масла, парафиновые и ароматические углеводороды, судовое топливо, нефтяной кокс, серную кислоту и многое другое.

На сегодняшний день моторные масла «ЛУКОЙЛ» одобрены ведущими мировыми автопроизводителями, ему доверяют свои двигатели именитые бренды. Высокое качество продукции обеспечивается благодаря контролю, правильной транспортировке и хранению. Специалисты ведут собственные разработки, которые позволяют создать оригинальный товар с учётом особенностей разного вида транспорта отдельных производителей, постоянно совершенствуют рецептуру и технологию изготовления масел.

Кроме того, Пермский завод компании «ЛУКОЙЛ» входит в число крупных производителей бензола и толуола в стране. Эти горючие жидкости востребованы в химической промышленности и для нужд самых различных отраслей народного хозяйства. Так, бензол нефтяной применяют в качестве сырья для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, упаковочных плёнок и поликарбонатов. Входит в состав тех материалов, без которых современный человек не представляет жизни — это красители, некоторые лекарственные препараты, моющие бытовые средства и стройматериалы. Производные бензола применяются даже в парфюмерии. Толуол нефтяной тоже используется как сырьё для органического синтеза, применяется в изготовлении растворителей лакокрасочных материалов. Спектр применения продукции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» масштабен и широк, она стала неотъемлемой частью ежедневного быта.

Люди — главная ценность

Предприятие является крупным налогоплательщиком Пермского края, надёжным работодателем, заботится о своих сотрудниках и их семьях. Особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья, популяризации спорта и активного образа жизни. Любое производство — это в первую очередь люди, которые там работают. За всю историю в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» работало в целом более 60 тыс. человек. Сейчас численность персонала составляет почти 2,5 тыс.

Корпоративные социальные программы обеспечивают достойный уровень жизни работников и членов их семей, который вполне достаточен для мотивации на эффективную работу.

Все заводчане застрахованы по договору коллективного добровольного медицинского страхования. Действует цеховая медицинская служба, что позволяет в полной мере реализовывать программы сохранения здоровья работников с учётом особенностей производственного процесса. Регулярно проводится профилактический медицинский осмотр работников. Ежегодно значительные средства направляются на частичную компенсацию стоимости санаторно-курортных путёвок для работников и членов их семей.

Благодаря профсоюзу спортивно-оздоровительное направление постоянно развивается. Под руководством инструкторов и тренеров около 2 тыс. нефтепереработчиков занимаются в спортивных секциях и оздоровительных группах, участвуют в комплексной спартакиаде предприятия, а также в туристических слётах, соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья».

Предприятие помогает работникам в решении жилищных вопросов, при ипотеке выплачивает субсидии на погашение банковской процентной ставки в размере от 50 до 100% в зависимости от успехов в трудовой деятельности.

В сложных жизненных ситуациях каждый сотрудник может рассчитывать на поддержку. Коллективным договором предусмотрена адресная помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, участникам локальных конфликтов, инвалидам. Материальную поддержку от предприятия получают работники при вступлении в брак и рождении ребёнка, единовременное пособие выплачивается приходящим на предприятие молодым специалистам, работникам, вернувшимся из армии.

Уже много лет компания ведёт работу с подрастающим поколением. Завод принимает на производственную практику и работу студентов пермских вузов и средних профессиональных учебных заведений. Молодым специалистам компенсируют стоимость съёмного жилья, оказывают материальную помощь при приёме на работу, помогают адаптироваться, проводят профессиональные конкурсы и корпоративные мероприятия, что позволяет всесторонне развиваться.

Думая о будущем

Не меньшее внимание представители Пермского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) уделяют развитию территорий и благотворительности. Компания участвует в реконструкции отделений в детских поликлиниках, ремонтирует уличные игровые площадки в детских садах, закупает оборудование для учебных учреждений, помогает восстанавливать религиозно-культовые памятники и реализовывать культурные проекты. Ежегодно предприятие направляет на благотворительность более 15 млн руб.

Приоритетным направлением деятельности завода является забота об экологии, именно она определяет вектор его развития, помогает модернизировать и улучшать производство, делать его более безопасным для окружающей среды. Идя в ногу со временем, Пермский НПЗ внедряет новейшие технологии в свою работу. Для снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в 2020 году была утверждена комплексная экологическая программа до 2030 года.

Несколько раз в год компания проводит экологические и волонтёрские акции: «В защиту малых рек», «Общественный контроль», «Субботник в Андроновском лесу», «Обновление зелёного каркаса сада им. В. Л. Миндовского». Ежегодно с 2007 года для детей организуется конкурс экопроектов «Пермь — мастерская будущего», участниками которого уже стали более 2,5 тыс. человек, свыше 350 инициатив уже воплощено в жизнь. Чтобы привлечь внимание к проблемам в области экологии и совместно с пермяками проработать решение проблем, с 2019 года заводчане проводят вместе с общественниками экологические рейды — акцию «Общественный контроль».

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» организует экологические конкурсы, фестивали и развивающие мастер-классы, помогает подрастающему поколению и оказывает поддержку старшему, прививает любовь к краю и пробуждает интерес к производству. Ещё одним значительным проектом стал новый экскурсионный маршрут. Завод разработал его к 50-летию родного Индустриального района и в рамках 300-летия столицы региона. Нефтяная линия Перми стала новым туристическим и социокультурным брендом города. В неё вошли пешеходные экскурсии, квесты, интерактивные программы в корпоративном музее и возможность познакомиться с нефтегазовой отраслью региона, её технологиями и историей, неразрывно связанной с Пермским краем.

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