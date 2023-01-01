Илья Гиндин «Не монолитом единым живёт строительство» Генеральный директор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков — о важности поддержки культурных проектов в регионе и о том, как связаны строительство и музыка Поделиться Твитнуть

— Анатолий Юрьевич, буквально в выходные отгремел Дягилевский фестиваль. ГК «КОРТРОС» выступила партнёром этого культурного события. Объясните, для чего строителям культура?

— Без сомнения, Дягилевский фестиваль уже давно стал визитной карточкой региона. Это одно из ключевых событий 300-летия Перми. Фактически события фестиваля охватывают всех пермяков и предлагают варианты для любого возраста. Почему компания считает необходимым быть партнёром фестиваля? Мы не просто строим в городе комфортное жильё, мы вместе с ним растём, развиваемся, стремимся в будущее. Культура — это один из показателей развитости городского сообщества, его способности принимать новое и интересное. Мы в своей работе исходим из схожих посылов: предлагать инновационное взамен старого. Это, безусловно, роднит фестиваль и нашу компанию. И, конечно же, как сейчас принято говорить, это красиво! Искренне уверен, что если в твоих силах добавить красоты в этот мир — это надо делать.

— Поддержка фестиваля — разовая акция или постоянная история?

— Это постоянная история. Уже несколько лет мы системно поддерживаем фестиваль. Понятно, что в юбилейный год эта поддержка стала ярче, но мы взаимодействовали и с «Дягилев+», и с самим фестивалем в прошлом году. Уверен, что мы сможем найти ещё больше точек соприкосновения в будущем и, возможно, даже интегрироваться в программу фестиваля.

— Простите за глупый, наверное, вопрос: тяга к красоте — ваша личная инициатива или политика компании?

— Любой адекватный взрослый человек тянется к прекрасному. И политика ГК «КОРТРОС» в полной мере соответствует этому утверждению. Понятно, что есть законы рынка, коммерческие задачи, как говорили раньше — некий базис. Но есть и восприятие людей, есть необходимость в комфорте и, конечно, красоте. Сотрудничество компании с различными культурными институциями позволяет нам лучше понять прекрасное и его восприятие окружающими, предложить им не только комфортное жильё, но и среду, которая будет соответствовать их ожиданиям и представлениям о красоте. ГК «КОРТРОС» работает и с представителями современного искусства, и с ландшафтными дизайнерами, и с лучшими проектировщиками и урбанистами. Это позволяет предлагать уже на рынке недвижимости продукт, который выгодно отличается от конкурентов и внешне, и внутренним наполнением.

— Всё-таки есть ощущение, что музыка (а именно она основа фестиваля) и строительство — вещи, мягко говоря, не связанные между собой…

— У нас в обществе очень стереотипное восприятие строителя. Этакий человек в каске, которая надвинута на самые брови, сурово кладёт кирпичи. А между тем современная стройка — это гораздо более сложный организм, а строители — очень интересные люди со своими увлечениями и интересами. Я бы сказал, что не монолитом единым сегодня живёт строительство. Возведение зданий, современных и красивых, сродни музыке. В музыке всё начинается с автора, партитуры и заканчивается мастерством исполнителя, которое мы и наблюдали на Дягилевском фестивале. В строительстве также важен авторский замысел, продуманный проект и реализация, когда буквально из ничего, из разрозненных материалов, объединённых вместе профессионалами, появляется современный и, что очень важно, красивый дом. Стройка даже звучит по-особенному, своё звучание у новых зданий, у каждой улицы и района в городе. Строители очень восприимчивы к прекрасному, так как сами создают красоту вокруг себя.

— Хорошо, исполнил ли уже свою симфонию в Перми «КОРТРОС»?

— Каждый наш объект в Перми уникален по-своему и ориентирован на разных потребителей. Если сравнивать с симфонией, то, наверное, это жилой комплекс «Гулливер» и сквер имени актёра Георгия Буркова рядом с ним. Безусловно, соната в области строительства — это «Астра» в самом центре города: уникальный дом, в котором нет двух одинаковых квартир, и уникальное восстановление архитектурного комплекса рядом с ним. Сейчас заканчиваем «концерт для скрипки с оркестром» — семейный квартал iLove в районе ДКЖ, нацеленный на размеренную, безопасную и комфортную жизнь.

— Продолжая музыкальные аналогии, не думали от классики перейти к року?

— А мы и не строим классику. Помните, я говорил про стереотипное восприятие? Каждый наш объект уникален по своим техническим и инженерным решениям, которые при этом максимально современные. То есть если и «концерт для скрипки с оркестром», то это не классика, а как минимум её современное прочтение. В этом подходы компании и создателей Дягилевского фестиваля схожи: уважая традиции, привносим новое.

— Когда ждать полноценную рок-оперу?

— Думаю, в этом году мы представим несколько новых проектов, которые удивят пермяков. К какому музыкальному направлению их отнести, жители города решат сами. Пока могу сказать, что это будут современные и востребованные жилые комплексы. Мы не занимаемся точечной застройкой, так сказать, не выпускаем синглы, только полноценные альбомы.

— Подводя итог: кроме поддержки Дягилевского фестиваля, сейчас «КОРТРОС» ведёт работы по созданию сквера в Перми, сотрудничал с Экофестом, участвует в благотворительных проектах. Можете коротко сформулировать, для чего?

— Боюсь, коротко не получится. Но есть простой принцип: уважать то место, где ты работаешь, уважать жителей города. Пермь для меня родной город. И я понимаю, что есть силы, возможности и средства сделать жизнь в городе в целом интереснее и комфорт­нее. Или, как мы неоднократно говорили сегодня, создать вокруг людей красивое пространство. Мы ходим по одним улицам, мы видим из окна плюс-минус одно и то же. Это должно вызывать радость, а не какие-то другие эмоции. «КОРТРОС» всегда стремится отвечать на запрос горожан, этим и обусловлены наши, скажем так, непрофильные проекты. Надо дать возможность пермякам не только жить в современных домах, но и дышать свежим воздухом, гулять в красивых парках, гарантировать будущее своих детей. Хотелось бы, чтобы все застройщики руководствовались такими же принципами.

На правах рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.