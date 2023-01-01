Алёна Морозова Бизнес для общества Как предприятия в Прикамье реализуют социальные и благотворительные проекты Поделиться Твитнуть

Корпоративная социальная ответственность, или добровольно взятые на себя обязательства, давно стала нормой для представителей крупного бизнеса в России и Пермском крае. Это не дань моде и не «обязаловка»: руководство предприятий чётко осознаёт, что, инвестируя в экологию, своих сотрудников и территории присутствия, тем самым решает и стоящие перед его производством или компанией задачи. Например, привлекает специалистов в условиях кадрового «голода».

При этом, по словам директора АНО «Союзэкспертиза — Пермь» при Пермской ТПП Лилии Ширяевой, важно, чтобы сами предприятия рассказывали о своей деятельности в этом направлении: «На площадке Пермской ТПП мы регулярно проводим круглые столы и мастер-классы, поясняя и заинтересовывая бизнес как можно шире и громче показывать свою деятельность по поддержке социальной сферы региона. Из последних примеров — предприятия, которые публично представляли свой опыт в контексте социальной ответственности, делились инструментами выстраивания конструктивного диалога между бизнесом, властью, НКО и СМИ: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Пермская целлюлозно-бумажная компания, Корпорация «Пермснабсбыт».

Стратегическая работа

Крупные предприятия, как правило, не действуют разово, они составляют стратегии корпоративной социальной ответственности и стараются охватить практически все сферы деятельности.

«Филиал «ПМУ» оказывает спонсорскую помощь в направлениях, определённых политикой благотворительной деятельности «Уралхима». Из года в год наши основные усилия сосредоточены на развитии общественной организации «Федерация плавания Пермского края», продвижении профильного химического образования, поддержке ветеранов предприятия и помощи региону присутствия в вопросах благоустройства», — объясняет Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми.

В 2023 году по благотворительной программе «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» оказал финансовую и организационную помощь ОО «Федерация плавания Пермского края» в проведении чемпионата и первенства региона по плаванию, краевого этапа всероссийских соревнований «Весёлый дельфин», а также всероссийских соревнований по плаванию «Пермская волна» в честь 300-летия Перми.

Уже 10 лет предприятие ведёт системную работу по улучшению материально-технической базы школы №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля. В рамках программы «Уралхим» — детям» в 2023 году образовательное учреждение получило от филиала «ПМУ» финансовую помощь на ремонт кабинета биологии и экологии в корпусе на ул. Баумана, 25. На повестке дня остаётся и экология: по благотворительной программе «Уралхим» — региону» филиал «ПМУ» оказал спонсорскую помощь в приобретении 300 саженцев сибирского кедра для высадки в лесу Перми, а также предоставил удобрение для этого. В акции по восстановлению участка Черняевского леса, пострадавшего несколько лет назад от пожара, приняли участие активисты молодёжного движения филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим» и школьный отряд «Медведи».

В соответствии с запросами

Отметим, что предприятия выстраивают свои социальные программы в зависимости от запросов территорий своего присутствия и текущей экономической ситуации в стране и мире. Так, согласно ESG-отчёту ПАО «Уралкалий» за предыдущий год, объём расходов на благотворительную деятельность компании в городах присутствия составил 1,1 млрд руб. Отмечается, что в 2022 году «Уралкалием» были достигнуты поставленные задачи и реализованы благотворительные проекты по всем выделенным направлениям: поддержка спорта, медицины, образования и культуры, а также развитие инфраструктуры и благо­устройство.

В частности, в отчётном году были продолжены реализация программы переселения жителей из аварийного жилья и строительство соответствующей инфраструктуры в правобережной части Березников. В июне 2023 года завершено возведение последнего из 29 домов для жителей, пострадавших от техногенной катастрофы. В целом, по данным пресс-службы администрации губернатора Прикамья, на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов, а также средств компании «Уралкалий» построено порядка 286 тыс. кв. м жилья для 12 тыс. человек.

«В непростом 2022 году компания продолжила обеспечивать стабильную достойную заработную плату, привлекательный социальный пакет и возможности для роста и развития сотрудников. Заработная плата сотрудников была проиндексирована на 6%. Сумма социальных расходов на персонал в 2022 году составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 24% по сравнению с 2021 годом», — отмечает генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Предприятия Прикамья активно включились в процесс подготовки и празднования 300-летнего юбилея Перми, финансируя проведение различных мероприятий и благоустройство общественных пространств.

Также одной из тенденций последнего времени в Пермской ТПП называют целевое финансирование: «Бизнес, практически не задавая вопросов, оказывает спонсорскую помощь и выделяет дополнительные денежные средства, которые направляются на преодоление последствий, вызванных пандемией COVID-19».

А что «малыши»?

Социальную сферу региона поддерживают не только крупные предприятия. Ещё в 2020 году АНО «Союзэкспертиза — Пермь» при Пермской ТПП проводила глубинное исследование на тему «Малый и средний бизнес и некоммерческий сектор Перми: по пути совместного сотрудничества в решении социальных вопросов». И уже тогда было установлено, что практически каждый субъект малого и среднего предпринимательства так или иначе участвует в оказании помощи нуждающимся либо напрямую, либо через НКО. Только очень многие из них стесняются об этом рассказывать.

«На сегодняшний день ситуация, на наш взгляд, мало изменилась. Это хорошо, потому что субъекты МСП активны в социальном плане. И это плохо, потому что широкой общественности об этом неизвестно, — говорит Лилия Ширяева. — Ещё один нюанс: за пределами Перми очень мало НКО, которые решают социальные проблемы. Как правило, в муниципалитетах Прикамья — только Советы ветеранов, организация инвалидов да Совет женщин».

Решить этот вопрос возможно, показывая позитивный опыт взаимодействия бизнеса и НКО в Перми: таким образом можно подталкивать инициативных жителей глубинки для решения социальных вопросов через имеющиеся правовые механизмы: создание НКО, взаимодействие с бизнесом, участие в грантовых конкурсах.

«На наш взгляд, корпоративную социальную ответственность не нужно жёстко регулировать. Обязательное представление всеми компаниями социальных отчётов точно не породит желание делать добрые дела. Достаточно обеспечить благоприятную среду для реализации таких социальных инициатив и продвигать, популяризировать передовой опыт. Конкретные предложения предпринимательского сообщества будут сформулированы в ходе работы комитета по устойчивому развитию бизнеса, который в настоящее время создаётся в Пермской торгово-промышленной палате», — отмечает Лилия Ширяева.

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