Алёна Бронникова Без главы в городе Пермь находится в ожидании нового градоначальника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самым громким событием прошлой недели в столице Прикамья стал переход главы города Алексея Дёмкина на работу в краевое правительство. Слухи о возможной отставке ходили давно и вот наконец воплотились в жизнь. Заявление о досрочном сложении полномочий теперь уже бывший градоначальник написал вечером понедельника, 26 июня, накануне пленарного заседания Пермской городской думы. На следующий день депутаты поддержали его решение.

«В начале 2021 года, когда я вступил в должность главы Перми, губернатор поставил передо мной основную задачу — подготовить наш город к 300-летнему юбилею на достойном уровне. Уверен, все заметили те изменения, которые произошли, и как преобразился город. Масштаб празднования Дня города будут вспоминать долгие годы. Это результат совместной работы краевых, городских властей, депутатского корпуса и жителей. Для меня было важно, как Пермь позиционируется среди российских городов. Чтобы город был лучше, нужно ориентироваться на лучших, мы устанавливали связи с другими муниципалитетами России», — прокомментировал свой уход с должности на заседании гордумы Алексей Дёмкин.

В соцсетях он подвёл итоги своей работы, поблагодарил депутатов и своих заместителей, а также неравнодушных пермяков, которые обращались к нему, поддерживали и критиковали его деятельность. Алексей Дёмкин отметил, что за время его работы на посту мэра было реализовано множество проектов, например, по обновлению транспорта, трамвайной сети, по парковочной политике, строительству школ и озеленению города и обустройству улиц. Он подчеркнул, что общими усилиями по итогам прошлого года Пермь вошла в топ-7 рейтинга всех российских городов по комфортности проживания.

В этот же день временно исполняющей полномочия градоначальника депутаты назначили заместителя главы администрации Перми Ольгу Андрианову. Ранее, с 2010 по 2022 год, она работала в краевом УФАС, затем в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона в должности замминистра, в 2021 году руководила краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

На выездном заседании кабмина Прикамья в Нытве 28 июня губернатор Дмитрий Махонин представил Алексея Дёмкина как нового вице-премьера краевого правительства. Ему поручили курировать работу министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого округа в регионе и взаимодействовать с краевым парламентом от лица правительства.

«Алексей Николаевич два года работал в должности мэра краевой столицы, выполнял ряд ответственных задач, связанных с подготовкой Перми к 300-летию», — подчеркнул губернатор во время вступительной речи и затем обратился к Дёмкину: «Перед вами стоят не менее ответственные задачи. Край у нас большой, разный, поэтому я уверен, что ваш опыт пригодится в решении этих целей и задач».

Андрей Резвых, политтехнолог:

— В общих соображениях, глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил Алексею Дёмкину перейти на работу в правительство. Мэр Перми принял это предложение. В действительных условиях, которые сложились сейчас в стране, губернатор должен определять состав в муниципальных образованиях, чтобы усилить руководство и деятельность. Если он предложил перейти, значит, Дёмкин нужнее в крае. Имена возможных преемников уже назывались ранее, могу их только повторить: Андрианова, Соснин и Фокин. Решение будет за губернатором: кого он посчитает нужнее в Перми для решения задач, тот и будет избран. Скрытых мотивов искать не нужно. События последнего времени говорят о том, что нужно укреплять и усиливать управление в территориях.

Людмила Ознобишина, политтехнолог:

— Алексей Дёмкин пытался сформировать свою управленческую команду, но сделать это независимо от краевых властей у него не всегда получалось. Глава города старался продолжать реализовывать масштабные проекты, например транспортную реформу. При этом старался выполнять и другие проекты, такие как ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство образовательных учреждений, благоустройство фасадов центральных улиц. По аналогии с краем городские власти пытались взять под контроль деятельность районных администраций, централизуя в одном МКУ работу по благоустройству.

И, конечно, на плечах главы был самый масштабный проект — проведение мероприятий, связанных с 300-летием города. С точки зрения событий юбилей состоялся, пермяки позитивно оценили прошедшие культурно-развлекательные мероприятия. С точки зрения масштабных, содержательных проектов здесь, конечно, записывать что-то в актив преждевременно. Слишком мало времени прошло.

У Алексея Дёмкина были свои проекты и свои управленческие «фишки». К проектам можно отнести набережную в Кировском районе, злополучный крематорий. К «фишкам» — приём по личным вопросам, чек-лист Дёмкина и другие. Всё это слегка разнообразило информационное сопровождение работы мэра.

Иван Рябухин, директор бюро социальных коммуникаций «Сёть»:

— Для знакомого с процессами наблюдателя очевидно: добровольное сложение полномочий в связи с переходом на работу в край — это результат недавнего «противостояния» губернатора и мэра, которое так и осталось на уровне слухов, домыслов и чтений заявлений Дмитрия Махонина между строк.

Алексея Николаевича в этой ситуации можно понять — выбирать из множества вариантов надо тот, который и карьеру позволит продолжить, и другим сферам интересов не навредит. То есть был найден компромиссный вариант, который устроил всех участников.

Алексей Дёмкин — фактически первый глава города в новейшей истории Перми, который не проработал хотя бы один срок. Не могу сказать, что на своём посту он делал что-то сверхъестественное или инновационное, то, что не делали до него. Сам по себе экс-градоначальник обладает прекрасным свойством — вызывать эмпатию, умеет прекрасно общаться и располагать собеседников к себе.

Большим плюсом стало то, что город в лице господина Дёмкина был впервые за долгое время ориентирован на будущее, а не только на текущий ремонт и благоустройство. За столь короткий период образ будущего в полной мере создать не удалось, но направление было интересное.

Если говорить откровенно, и это только моё мнение, с уходом Алексея Дёмкина Пермь окончательно перешла, как написали в одном Telegram-канале, «под прямое управление края». Если доверять этому тезису, то преемник абсолютно неважен. Здесь есть ещё один, репутационный, момент. Прямое управление — это, конечно, хорошо, особенно когда речь идёт о таком финансовоёмком муниципалитете, как Пермь. Но прямой управленец окончательно и бесповоротно берёт на себя все риски, которые нельзя будет перераспределить среди других участников процессов. То есть теперь именно он будет отвечать за прорывы труб, плохой асфальт, грязь на улицах.

Не возьмусь оценивать Ольгу Николаевну Андрианову, так как с моей стороны это будет не вполне корректно. Бывшему мэру хотелось бы пожелать всяческой удачи в достижении поставленных целей, надеюсь, они благородные. Будущему — всё же постараться не ставить личные интересы выше интересов города и пермяков.

Юрий Исаев, политтехнолог:

— Я думаю, что деятельность Алексея Николаевича была стабильной, основанной на тех достижениях, которые в городе уже были до него. Кстати, он сам был депутатом Пермской городской думы и сам принимал в этом участие, поэтому хорошо понимал процессы городского управления, к тому же имел отношение в своё время и к строительной структуре.

А это понимание вопросов строительства, создания городской инфраструктуры, это большое количество смежных тем, которые выходят на другие отрасли хозяйственной деятельности. Всё, что было сделано за эти два года, было реализовано на базе знаний Дёмкина и на базе тех успехов, которые были достигнуты ранее, в том числе и при его депутатском участии. Он эту линию продолжил в том направлении, как её видел. По большому счёту, к 300-летию Пермь подошла достойно. В принципе, базис в городе создали неплохой.

Что касается преемника — мы же теперь существуем в рамках федеральной вертикали, здесь для городов-миллионников характерен общий подход. Очевидно, что здесь появится кандидат, согласованный со всеми уровнями власти. Этим человеком может быть любой. Наверное, это будет достаточно взвешенный человек.

Среди участников конкурса на должность мэра Перми могут появиться самые неожиданные кандидатуры. Достоинство человека определяется приближённостью к конъюнктурным позициям, связанным с вертикалью власти, взаимоотношениями внутри элит, личным поведением и морально-деловыми качествами. Это всё будет оцениваться. Я думаю, пока рано говорить о конкретной кандидатуре, поживём — увидим. Круг заявок будет достаточно велик, но реальных претендентов мы с вами увидим сразу, ещё до результатов конкурса, мы будем понимать, кто потенциально будет главой города.

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