Цифровой двойник добычи нефти и газа Пермская группа компаний ITPS разработала решение для повышения эффективности нефтегазодобывающих компаний Поделиться Твитнуть

Интеграционная цифровая платформа для нефтегазодобывающих предприятий AVIST Oil&Gas, разработанная пермской компанией ITPS, входящей в «ПФП-группу» — это современное импортонезависимое отечественное решение для реализации концепции «Интеллектуальное месторождение» и повышения производственной и экономической эффективности добывающего актива предприятий.

Концепция «Интеллектуального месторождения» включает в себя разработку системы построения сквозных рабочих процессов, автоматического управления операциями на всех уровнях с помощью фактических данных и цифровых двойников — виртуальных аналогов реальных объектов.

Российские компании кардинально пересмотрели взгляд на внедрение отечественных решений. Сегодня все крупные компании заинтересованы в создании комплекса инструментов на базе отечественного ПО, способного обеспечить эффективное решение задач на уровне продуктов ведущих мировых вендоров. За 19 лет работы на нефтегазовом рынке группа компаний ITPS наработала уникальный опыт в построении цифровых систем на малых и крупных месторождениях. На базе собственных методик заказчикам предлагается широкий спектр услуг: от разового обследования и выявления «узких» мест на конкретном месторождении до комплексного проекта, направленного на повышение добычи и снижения затрат предприятия. Результат достигается через трансформацию производственных и управленческих процессов, внедрение новых инструментов управления с целью максимизации добычи при одновременном снижении себестоимости добываемой продукции.

При внедрении и интеграции с существующими бизнес-процессами с помощью AVIST Oil&Gas компании могут повысить объёмы добычи углеводородов на 1,5-3%. В реализации задействуются все узлы месторождения (скважины, пласт, наземная инфраструктура, первичная подготовка и транспорт). В одну интегрированную модель собираются все данные, с её помощью происходит настройка и расчёт оптимальных технологических режимов работы актива. Специалисты всех уровней получают доступ к расчётам, что позволяет контролировать и оптимизировать мощности производства. Программа снижает трудозатраты специалистов заказчика, оценивает текущую ситуацию, предлагает экспертам сценарии эксплуатации месторождения и предупреждает ошибки.

Полнофункциональное решение AVIST Oil&Gas нацелено на интеграцию как систем источников данных, так и через открытый API протокол с системами ERP и АСУ ТП уровней, что позволит создавать гибкие и настраиваемые бизнес-среды внутри экосистемы заказчиков, что не позволяют делать зарубежные вендорские продукты.

Решение, разработанное ITPS, удовлетворяет ключевые потребности специалистов по моделированию, руководителей добычных подразделений, топ-менеджеров и акционеров. Кроме результатов, названных выше, AVIST Oil&Gas помогает обеспечить прозрачность бизнес-процессов, повысить их управляемость, организовать совместную работу подразделений и проанализировать данные. Новые рабочие процессы не только автоматизируют рутинные операции, такие как адаптация моделей, но и исключают расхождения в данных и риски ошибочных решений.

Также важно отметить возможность использования AVIST Oil&Gas в гибридном ИТ-ландшафте предприятий в сочетании с любыми существующими решениями, платформами и требованиями информационной безопасности.

Компания реализовала уже более 100 комплексных проектов по повышению экономической и производственной эффективности на нефтегазодобывающих предприятиях. Опыту компании доверяют такие лидеры отрасли, как ЛУКОЙЛ, Газпром, Газпром нефть, Роснефть, Татнефть и др. ITPS придерживается партнёрских принципов при общении с заказчиками, что на практике означает долголетнее сотрудничество с большинством крупнейших нефтегазовых холдингов России. Совместный анализ бизнес-целей и задач активов помогает прийти к эффективной модели управления и умению выстраивать взаимодействие совместных команд. В свою очередь, это приводит к тому, что проект окупается предприятием в течение года, а первые результаты появляются уже в течение первых 6-8 месяцев после запуска проекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.