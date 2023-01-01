Максим Артамонов Строительство для будущего В Пермском крае продолжается возведение значимых социальных объектов Поделиться Твитнуть

Проект здания детского реабилитационного центра/ Пресс-служба Минстроя Пермского края

В последние годы в Прикамье идёт активное строительство социальных объектов в разных сферах. В июне Управление капитального строительства Пермского края завершило ряд закупочных процедур на выполнение строительных работ как в Перми, так и в территориях. Это поликлиника в Осе,детский реабилитационный центр в Камской долине, поликлиника в Кондратово, пождепо на Вышке 2, детская поликлиника в Мотовилихинском районе, стадион «Юность» и другие объекты.

Многие объекты включены в адресную инвестиционную программу Пермского края (АИП), которая имеет социальную направленность. Так, в рамках этой программы до 2027 года в регионе планируется построить порядка 30 объектов здравоохранения. АИП является основным строительным документом региона. Он определяет приоритеты работы министерства на несколько лет, в ней прорабатывается каждый объект в привязке к территории и финансовом обеспечении проекта. В рамках АИП ведется строительство большинства социально-значимых проектов в разных сферах — образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественной безопасности. Сейчас в программе порядка 100 объектов

Особенно важно это для отдалённых от краевой столицы территорий. Например, в этом году уже введены в эксплуатацию больничный комплекс в посёлке Полазна, поликлиника в селе Сива и врачебная амбулатория в посёлке Ныроб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин регулярно инспектирует ход работ и говорит о важности доступной и качественной медицинской помощи или обучения детей в современных помещениях. Для этого необходимо строить новые здания учреждений на территории всего региона.

Детская поликлиника в Мотовилихе

В конце июня региональные власти подвели итоги конкурса на строительство детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми по ул.Шмидта, 56а. Выполнять контракт стоимостью 428,2 млн рублей будет пермская ООО «СтройПерспектива». Деньги, необходимые для строительства, выделят из краевого бюджета.

Согласно техзаданию, новая поликлиника будет трёхэтажной. Общая площадь здания составит более 5 тыс. кв. м., а учреждение сможет принимать 350 детей в сутки.

В поликлинике разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и профильных специалистов. Также запланированы дневные специализированные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», а также клинико-диагностическая лаборатория.

Подрядчик обустроит парковку, сделает озеленение и установит малые архитектурные формы на территории, прилегающей к зданию медучреждения.

Строительство поликлиники начнётся уже в этом году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Сейчас готовится к открытию также детская поликлиника в Кировском районе Перми на ул. Шишкина, 20а. Она сможет принимать 350 человек ежедневно. К ней будут прикреплены порядка 20 тыс. маленьких пациентов района.

По словам генерального директора Управления капитального строительства Пермского края Антона Плаксина, в этом году в регионе планируются к сдаче 12 объектов здравоохранения, в том числе ключевой — краевая инфекционная больница.

Реабилитационный центр

Кроме детской поликлиники, скоро начнётся строительство детского реабилитационного центра. Итоги конкурса на выполнение работ уже подведены — победителем признана пермская компания «РЕКОН СТРОЙ», которая специализируется на строительстве соцобъектов в Прикамье.

Цена контракта составила порядка 1 млрд руб. Ранее на строительство объекта была подготовлена проектная документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Строительство центра входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края.

Реабилитационный центр разместится в Ленинском районе Перми по ул.Маршала Жукова. Он будет разделен функционально на несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, зону социальной адаптации и интеграции, а также научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную зоны и жилые помещения.

Учреждение будет работать в стационарном и полустационарном режиме, оно рассчитано на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 посещений дневного пребывания. Особенность центра в том, что он сможет принимать детей раннего возраста.

Когда объект будет построен, подрядчик займётся благоустройством территории. На участке планируется создать безбарьерную среду, игровые площадки для детей разных возрастов, площадки для занятий игровыми видами спорта, стрельбы из лука, силовых адаптивных тренажеров и прогулочную зону.

Начать строительство планируется уже в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

В Пермском крае должны быть созданы все условий для адаптации инвалидов. «Они должны получать необходимую поддержку, чтобы становиться полноценными участниками общественной жизни», — считает губернатор Дмитрий Махонин.

Новый стадион

Наряду с объектами здравоохранения не стоят на месте работа по преобразованию новых спортивных сооружений в регионе. Так, недавно объявлен конкурс на определение подрядчика для выполнения работ по реконструкции стадиона «Юность» по ул. Революции, 27. Начальная цена контракта составила 1,9 млрд руб.

Для реализации этого объекта с «Газпромом» на ПМЭФ-2023 губернатор Дмитрий Махонин подписал дорожную карту по реконструкции стадиона. Компания выделяет региону 1,5 млрд рублей.

При реконструкции демонтируют старое здание с трибунами и возведут новые объекты. Также полностью обновят стадион под открытым небом. Согласно проекту, исполнитель должен оборудовать на стадионе конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, для зимнего тренировочного сезона.

Внутри овала проектом предусмотрено создание поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. м. В зимнее время площадки будут заливать для массового катания на коньках. Старые трибуны подрядчику предстоит заменить новым четырехэтажным спорткомплексом.

Новые трибуны смогут вместить порядка 1,6 тысяч человек.

Визит-центр в Черняевской лесу

Ещё одним значимым проектом, который реализуется под контролем краевого минстроя, стало строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края в Черняевском лесу. На месте уже расчищена площадка под будущий объект, специалисты завершают устройство фундамента.

Визит-центр будет двухэтажным, его площадь составит около 870 кв. м. На первом этаже здания оборудуют выставочные залы, а второй этаж станут использовать для мастер-классов и конференций. Сейчас строители завершили разработку котлована, на 80% выполнены фундаментные работы. После начнётся возведение каркаса здания, рассказали в краевом управлении капитального строительства.

На прилегающей территории под открытым небом планируется обустроить экологические тропы, интерактивные объекты, в том числе игровые площадки и зоны отдыха. Место станет центром экопросвещения, развития экологического туризма и осознанного использования природных ресурсов, обещают чиновники.

Контракт на проектирование и строительство был заключён с ООО «Прайд» (Пермь). Разрешение на строительство объекта было получено в мае. Планируется, что работы завершатся до конца этого года.

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