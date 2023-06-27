Елена Свиридова обозреватель «Сноба» и РБК, автор телеграм-канала «Что смотреть» Итальянско-пермский импрессионизм Как в Перми проходит Дягилевский фестиваль Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

На 10 дней позже обычного в Перми стартовал один из главных фестивалей искусств не только для города, но и для мирового музыкального сообщества. С 22 июня по 2 июля пермякам и гостям Сергей Дягилев завещает «не спать» и «удивляться». В программе в общей сложности более 100 событий: концерты и перформансы, фестивальный клуб с лекциями и бесплатными представлениями и образовательная программа для студентов и профессионалов музыки и театра. Взаимодействие с городом вышло на новый уровень: помимо включения в сферу фестиваля урбанистических локаций и индустриальных пространств Перми, в этом году выпустили специальный гид-карту «Визит в Пермь» с бонусами от кафе, ресторанов и салонов красоты.

Открывали фестиваль культовой программой — «итальянскими» сочинениями Петра Ильича Чайковского. Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса ещё до Дягилевского презентовал цикл в Петербурге и Москве, а затем «откатал» с небольшим концертным туром за рубежом. В Перми коллектив чувствует себя особенно комфортно, даже гости фестиваля ощутили статус творческой родины для musicAeterna. Это отразилось на исполнении: эмоциональный накал и экспрессия были запредельными, а форма — легчайшей. Играли как будто немного небрежно, но от этого не менее мастерски.

Прозвучали симфоническая поэма «Франческа да Римини» в первом отделении и две фантазии — «Ромео и Джульетта» и «Итальянское каприччио» — во втором. Из трёх сочинений можно сложить картотеку взглядов русского на далёкую солнечную страну, полную радости и беззаботного праздника. В этом взгляде, устремлённом вдаль, есть интенция нарисовать образ Италии столь широкими мазками, что из конкретной страны она превратится в общечеловеческую идею о «прекрасном далёко». Итальянская программа Чайковского — это мечта, которую точность и мастерство musicAetarna может сделать реальностью хотя бы на полтора часа концерта.

Вечер открывался программным сочинением — «Франческа да Римини». Произведение изначально задумывалось композитором как опера, но в ходе работы было редуцировано до малой формы. Пётр Ильич отошёл от масштабного сюжета, сосредоточившись на перипетиях чувств. Курентзис неторопливое вступление и плавную разработку у Чайковского превращает в громовое «здесь и сейчас»; тонкие акценты оркестра разбирают композицию на составляющие, но не выделяют темы, а фигурно подчёркивают инструментальные повороты сюжета. Здесь Чайковский становится похож на Стравинского с его любовью к торжеству формы и музыке без интерпретаций.

За концертный вечер зрители прошли через круги дантовского «Ада», через эмоциональные качели «Ромео и Джульетты» к торжеству жизни в «Итальянском каприччио». Курентзис дирижирует Чайковским особенно, по-импрессионистски. Уже привычное внимание к деталями превращается в культ чувственного исполнения, что, возможно, особенно уместно для программы, вдохновлённой яркой Италией. Оркестр смакует каждую деталь: аллегро звучит резво, без пауз на вдох, «волшебные» колокольчики визионерски предвещают балет «Щелкунчик», и не только в творчестве композитора, но и для зрителей.

После звенящего, праздничного Чайковского и шести минут аплодисментов пришлось воплощать в музыке повисшее в воздухе предвкушение радости. Случился бис — адажио из «Щелкунчика». Невозможно передать восторг зрителей: эмоции никто не сдерживал, и после сахарно-волшебного Петра Ильича, когда оркестр уже уходил за кулисы, аплодисменты, крики «Браво!» и потерянные взгляды остались в зале.

Это был не первый концерт: фестиваль начался за день до официального открытия — 22 июня. В основной программе исполняли эти же сочинения (но без «биса»), а вот в рамках фестивального клуба показывали уникальные события: балет на трамвайных путях Свободного театра современного танца (16+) и партиципаторный перформанс Алевтины Грунтовской «Скорлупа, прощай» (16+). В этом году в фестивальном клубе мало дублей: каждый день показывают неповторяемые перформансы, синкретические спектакли и концерты. Отдельного внимания заслуживает лекционная программа клуба. В этом году на Дягилевский фестиваль приехали не только профессионалы из сферы искусства, но и учёные. С представителями Сколтеха в частной филармонии «Триумф», где базируются события клубной программы, каждый день проходят научно-популярные лекции (16+) об искусственном интеллекте, нейротехнологиях и связи искусства с наукой.

Билеты на Дягилевские события раскупают за часы, а на некоторые — за минуты. Визитная карточка фестиваля, одно из таких сверхпопулярных событий — ночные концерты в Пермской художественной галерее (18+). В окружении «пермских богов» солисты оркестра musicAeterna играют камерные программы-энигмы, когда исполняемые сочинения объявляют только после концерта. Концерт завершается в 4.30 утра, гостей ждёт стаканчик кофе с конфеткой и финальный аккорд — рассвет на Каме. В этом году — последняя возможность попасть на подобные концерты: художественная галерея готовится к переезду в другое здание. В расписании нынешнего фестиваля камерные концерты стоят каждый день (вернее — ночь). Открывал блок выступлений в галерее хор под управлением Виталия Полонского, а на первом инструментальном концерте прозвучал струнный квартет Чайковского. Пётр Ильич, благодаря особенной, близкой к храмовой акустике галереи, звучал по-баховски возвышенно и отстранённо.

Если какие-то локации, уже мысленно закреплённые за Дягилевским, уходят, то появляются и новые точки на карте фестиваля. Помимо «Завода Шпагина» индустриально-художественный вайб распространился на новое складское пространство на Бригадирской улице: там прошла российская премьера перформанса «В память о Прометее» (16+) Софии Хилл и Панайотиса Велианитиса — концентрированно греческое размышление об образе Прометея в контексте современности и сути мифа как предельной реальности.

Ещё одно обращение к греческой мифологии будет представлено на закрытии: новая постановка «Персефоны» и Симфонии псалмов Игоря Стравинского (16+). Поскольку Теодор Курентзис и Анна Гусева, с недавнего времени его постоянная коллега по масштабным постановкам, склонны к интерпретаторскому театру, предугадать, как будет выглядеть Стравинский, сложно, но можно подготовиться к премьере и настроиться на лад композитора. Для этого в течение девяти дней фестиваля на пермской судоверфи три раза в день дают аудиоспектакль Евгения Маленчева и Екатерины Августняк «Персефона. До» (16+).

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